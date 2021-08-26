«Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой

Структура при Минэнерго, которая курирует создание скандально известной ГИС ТЭК, обанкротила своего ИТ-подрядчика, чье руководство в 2015 г. под контролем правоохранительных органов дало вымогаемую сотрудником РЭА взятку в размере 40 млн руб. Документ, подтверждавший мнимое перечисление денег, по указанию вымогателя взятки был оставлен в урне некоего женского туалета.

Банкротство подрядчика РЭА «Минэнерго»

Как выяснил CNews, Российское энергетическое агентство при Минэнерго (РЭА) сумело обанкротить своего подрядчика по проекту, связанному с созданием сверхпроблемной госинформсстемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК).

Обанкроченная компания «Информационные системы связи и безопасности» (ИССБ) в ноябре 2015 г. по итогам тендера подписала с РЭА контракт на 70,5 млн руб. на поставку СХД для организации резервирующего контура ГИС ТЭК. Поставка «железа» была осуществлена, деньги за него уплачены. Однако позже на фоне возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника РЭА (о нем ниже), госзаказчик 5 февраля 2016 г. разорвал контракт в одностороннем порядке с требованием выплатить штраф в 704,5 тыс. руб. и вернуть ранее уплаченную сумму контракта.

Часть этих денег в размере 24 млн руб. были возмещены госзаказчику банком «Держава» по обеспечительной гарантии. После череды судебных разбирательств остаток задолженности ИССБ перед РЭА был установлен на уровне 47,5 млн руб.

РЭА Минэнерго добилось банкротства ИТ-компании, чье руководство содействовало правоохранителям в аресте и посадке топ-менеджера организации

Не получив этих денег, РЭА 12 февраля 2021 г. обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве. Он был удовлетворен 19 мая 2021 г., а в отношении должника введена процедура наблюдения.

Как можно заключить из судебных документов, на служителей Фемиды не произвел должного впечатления призыв ИССБ отложить разбирательство в связи с пожаром в здании, в котором компания арендовала бокс для хранения учредительных документов, бухгалтерской, отчетной и первичной документации за весь период ведения хозяйственной деятельности и «иное имущество».

Также судьи не стали учитывать возражения ИССБ, в соответствии с которыми товар по разорванному контракту с момента поставки так и находится у кредитора, не возвращен поставщику и, по мнению компании, разукомплектован и эксплуатируется РЭА.

Отдельные положения судебного определения были оспорены ИССБ сначала в Девятом арбитражном апелляционном суде, а затем в Арбитражном суде Московского округа, но к 18 августа 2018 г. все апелляции и кассации были отклонены.

Уголовное дело о взятке сотруднику РЭА от руководства ИССБ

Описанное разбирательство можно считать отголоском криминальной истории о вымогательстве 40-миллионной взятки директором проекта ГИС ТЭК в РЭА Романа Щербова у руководства ИССБ.

Как следует из приговора Мещанского районного суда Москвы от 12 июля 2017 г., Щербов «совершил получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение бездействия в пользу представляемых взяткодателем лиц, если оно в силу должностного положения может способствовать указанному бездействию, в особо крупном размере».

Следствием было установлено, что в 2015 г. Щербов, полагая, что планируемое к поставке ИССБ оборудование (вышеупомянутая СХД для ГИС ТЭК) не в полной мере соответствует требованиям контракта, предпринял неоднократных попыток убедить представителя поставщика С.А.А. (так в документе из соображений анонимности) отказаться от исполнения договора, либо заменить закупленное оборудование на иное. Осознав, что С.А.А. не намеревается совершать требуемые действия, Щербов решил получить взятку за то, что он не будет составлять дефектный акта несоответствия «железа». В качестве посредника он привлек своего знакомого — Игоря Удинцева.

Руководство ИССБ предложение Щербова приняло. После осуществления приемки оборудования и его оплаты, С.А.А. с целью подтверждения факта перевода денег и выполняя указания Щербова поместил в урну, находящуюся в женском туалете некоего здания платежное поручение, содержащее сведения о якобы перечислении части требуемой суммы на расчетный счет, открытый в подконтрольной Удинцеву организации, а также исправленные и повторно подписанные экземпляры договора подряда на предварительную настройку систем.

Инициалы С.А.А. полностью совпадают с начальными буквами полного имени Алексея Анатольевича Савина, который в 2014-2015 гг. был соучредителем ООО «ИССБ».В сильно отредактированном для публикации приговоре (видимо в следствие халатности) приводится фамилия и инициалы гендиректора компании-взяткодателя — Кузьмин Р.В., у которого С.А.А. подписал фиктивные документы. По данным ЕГРЮЛ, с марта 2015 г. по октябрь 2016 г. гендиректором ООО «ИССБ» выступал Роман Владимирович Кузьмин.

Из судебного приговора можно сделать вывод о том, что действия руководства ИССБ по передаче взятки Щербову носили фиктивный характер и осуществлялись под контролем правоохранительных органов.

На это, в частности указывает фраза: «оснований полагать наличие в действиях С.А.А. или сотрудников правоохранительных органов провокации, не имеется, поскольку, как следует из исследованных в ходе судебного следствия доказательств, в том числе показаний свидетеля С.А.А. и других свидетелей, инициатором требования о передаче денежных средств явились подсудимые, а умысел у подсудимых на совершение преступления сформировался независимо от действий сотрудников правоохранительных органов, проводивших оперативно-розыскные мероприятия».

По итогам разбирательства Щербов и Удинцев свою вину частично признали, не отрицая фактических обстоятельств дела. Щербову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Удинцеву — 7,5 лет в аналогичных условиях. При этом каждому из них был назначен штраф в размере суммы взятки, то есть в 40 млн руб. Позже приговоры были смягчены: сроки сокращены в на два года, а суммы штрафов уменьшены до 900 тыс. руб. Впоследствии, по данным CNews, оба подсудимых были освобождены досрочно, хотя Удинцев в 2020 г. был снова взят под стражу.

Напомним, в сентябре 2020 г. CNews писал, что у заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора РЭА Минэнерго Игоря Кожуховского и ряда других чиновников прошли обыски в рамках уголовного дела о предлагаемом мошенничестве в особо крупных размерах, связанном с созданием ГИС ТЭК.

Сверхпроблемная ГИС ТЭК

ГИС ТЭК — это система для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны. Обязанность по ее созданию была возложена государством на РЭА. В общей сложности на эти цели Минэнерго было выделено для РЭА субсидий на сумму 968 млн руб.

Как сообщил CNews в октябре 2014 г., победителем конкурса на выполнение основного объема работ по созданию ГИС ТЭК стала группа компаний «Ланит». Сумма контракта составила 607 млн руб., срок сдачи работы был определен до 1 октября 2015 г.

Создание ГИС ТЭК было задержано на этапе подготовки проекта. На этапе приемки работ процесс также застопорился. Тогда в РЭА заверили CNews, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре 2015 г.

В январе 2017 г. РЭА и «Ланит» обменялись встречными исками на 273 млн руб. каждый, обвиняя друг друга в срыве сроков контракта.

В итоге дело дошло до проверки проекта Счетной палатой России. В мае 2017 г. CNews написал о том, что по итогам проверки был зафиксирован срыв сдачи ГИС ТЭК в 2016 г., несмотря вовремя выделенные деньги и осуществленные работы. Расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением требований законодательства по вине министерства и агентства, а не по вине исполнителя.

В дополнение, в сентябре 2017 г. CNews рассказал еще об одном проблемном подпроекте ГИС, который заморозил субсидии на сумму порядка 47 млн руб., выделенные государством на СХД для резервирующего контура ГИС.

ГИС ТЭК была принята государством и запущена в эксплуатацию с трехлетним опозданием — только 9 октября 2018 г.

С учетом сформированной за просроченные годы в России стратегии импортозамещения, проекту потребовалась доработка программного обеспечения, для чего 24 декабря 2018 г. был объявлен дополнительный аукцион с начальной ценой госконтракта в 26,2 млн руб.