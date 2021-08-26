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Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники

TSMC в декабре 2021 г. повысит расценки на выпуск микросхем на 10-20% в зависимости от топологии. Каждый отдельный процессор тех же AMD, Apple или Qualcomm подорожает, что приведет к росту цен на все гаджеты, в которых они используются. Другие клиенты TSMC тоже будут вынуждены переплачивать и повышать цены на собственную продукцию.

TSMC повышает цены

Компания TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, поднимет цены на свои услуги на 10-20%. Как пишет портал Tom’s Hardware, это затронет все популярные и современные техпроцессы.

Неизбежным следствием удорожания услуг главного чипмейкера станет взлет цен на всю технику, где используются микросхемы его производства. Это будут смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, видеокарты и многое другое.

Согласно порталу DigiTimes, новые тарифы вступят в силу в декабре 2021 г. Цены на производство по 7-нанометровой топологии и более современным нормам поднимутся на 10%. Подобные техпроцессы используются TSMC для выпуска, к примеру, процессоров Apple (A14 в iPhone и iPad и M1 в компьютерах), Qualcomm и AMD.

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С каждым разом производство микросхем будет становиться все дороже и дороже

Что до более старых техпроцессов, то производство по 16 нм и более старых норм станет дороже на 20%. В конкретику TSMC не вдается – итоговые цены в расчете на одну пластину пока остаются неизвестными. Tom’s Hardware привел в пример пластину с 28-нанометровыми микросхемами – с января 2022 г. одна такая пластина будет стоить в пределах $3000 (221,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 августа 2021 г.).

Нужно больше денег

Основной причиной роста тарифов TSMC эксперты DigiTimes называют ажиотажный спрос на микросхемы. Во всем мире в начале 2021 г. образовалась их нехватка, из-за чего страдают многочисленные отрасли, в том числе производство смартфонов и автомобилестроение.

TSMC перешла на почти непрерывное производство чипов, сократив затраты времени на обслуживание своего оборудования. Это повышает риск выхода его из строя, и TSMC пытается компенсировать его именно путем повышения цен.

Вторая причина – это деньги. Рост цен при условии доминирующего положения TSMC на рынке гарантированно повлечет за собой и рост ее выручки. А расплатятся за это в итоге конечные потребители.

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Финансовые показатели TSMC

По данным Statista.com, в I квартале 2021 г. на TSMC приходилось 56% мирового рынка производства микросхем. Ближайший ее конкурент – южнокорейская Samsung с 18-процентной долей. Другие компании занимают еще менее значительную часть рынка: в топ-5 входят GlobalFoundries и United Microelectronics (UMC) (по 7% у каждой), а также Semiconductor Manufacturing International (SMIC) (5%).

По результатам одного только II квартала 2021 г. выпуск чипов по 5- и 7-нанометровому техпроцессам обеспечил TSMC основную долю выручки в пределах $13,29 млрд. Это в пределах 49% от общего размера выручки. При сохранении объемов после повышения цен компания от квартала к кварталу будет получать по дополнительному $1,33 млрд.

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Рост расценок едва ли изменит расстановку сил среди производителей микросхем

На выпуск чипов с использованием норм 28 и 16 нм во II квартале 2021 г. пришлось около 25% суммарной выручки компании. Здесь рост цен тоже обеспечит ей дополнительный заработок.

Дурной пример заразителен

Как пишет DigiTimes, с удорожанием услуг по производству чипов столкнутся не только клиенты TSMC. Сама компания, вероятно, не переживает из-за возможного их оттока, поскольку к повышению стоимости своих услуг готовятся и ее основные конкуренты.

В частности, в большую сторону расценки изменятся у упомянутых UMC, SMIC и GlobalFoundries.

На такой же шаг решилась и компания Powerchip Semiconductor Manufacturing, в рейтинге Statista занимающая восьмое место с 2-процентной долей рынка. Компанию Samsung портал DigiTimes не упоминает, хотя именно она является главным конкурентом TSMC в сфере производства по 7- и 5-нанометровым нормам.

Вариантов нет

Новые тарифы производителей электроники не коснутся потребителей лишь в том случае, если ее клиенты пойдут на сокращение собственных доходов в угоду сохранения цен на технику. Как показывает практика последних нескольких месяцев, вероятность подобного стремится к нулю.

Для примера, в начале апреля 2021 г. CNews писал, что в России всего за год ноутбуки и компьютеры подорожали на 20-35%. Основной причиной, помимо слабости отечественной валюты, стал именно дефицит микросхем, а вместе с ним и ажиотажный спрос на ПК из-за пандемии коронавируса и самоизоляции.

Изменения в расценках на контрактное производство чипов тоже сыграло свою роль. Например, за последний год TSMC несколько раз повышала стоимость своих услуг. В конце 2020 г. ее цены выросли на 15%, а в конце марта 2021 г. она задумала сделать 12-дюймовые (300 мм) пластины дороже на 25%.

Эльяс Касми

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