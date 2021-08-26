У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО

Рослесхоз готов потратить 99,8 млн руб. на проект своей будущей системы для лесной отрасли. Систему планируется запустить к 2023 г. Она станет единой базой ведомства, которая объединит в себе пять разных систем подведомственных Рослесхозу организаций, а также информацию из смежных систем сторонних ведомств. Среди тендерных документов также присутствует обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск иностранного ПО. В нем говорится о том, что ПО в едином реестре российских программ и в реестре евразийского ПО отсутствует софт, планируемый к закупке.

Проект будущей системы

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) выделило 99,8 млн руб. на предпроектные работы по созданию своей госинформсистемы лесного комплекса. Информация опубликована на сайте госзакупок. Тендер был запущен 23 августа 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки принимаются до 23 сентября, итоги будут подведены 28 сентября.

Согласно техзаданию, исполнитель до 7 декабря 2021 г. должен разработать концептуальные подходы и технологические принципы для создания системы, а также техзадание. Систему планируется запустить в 2023 г. На данный момент у Рослесхоза нет единой системы, а существующее состояние ресурсов регионального и федерального уровней не позволяет в полной мере обеспечить госорганы актуальной информацией о лесной отрасли. Поэтому ведомству требуется единая система, которая будет отражать полную информацию о ней.

Рослесхоз выделил почти 100 миллионов на проект своей будущей системы

На момент публикации материала представители Рослесхоза не смогли ответить CNews на вопрос об общей сумме, выделенной из бюджета на создание системы лесного комплекса.

Для чего нужна система

Сейчас в Рослесхоз информация поступает из пяти разных систем (система лесного реестра, программный комплекс ЕСАУЛ, информационная система учета древесины и сделок с ней и др.) и разных источников — Рослесинфорга, Авиалесоохраны, Рослесозащиты, Комитета лесного хозяйства Московской области и др. При этом ведомство взаимодействует и со смежными системами сторонних госорганов, например, Минпромторга, Росстата, Генпрокуратуры и пр.

Будущая система лесного комплекса предназначена для учета достоверных, систематизированных сведений о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о древесине и сделках с ней, а также для использования ее в качестве главного инструмента выработки и реализации эффективной госполитики в сфере лесного хозяйства, говорится в тендерной документации.

Невозможность импортозамещения в системе без ТЗ

В техзадании говорится о необходимости преимущественного использования при выполнении работ исполнителем отечественных аппаратных решений, а также ПО, включенного в единый реестр при Минцифры. Импортозамещение заявлено одним из основных принципов создания ИС.

В то же время, несмотря на то, что у ИС пока нет ни концепции, ни ТЗ (их разработает будущий подрядчик), заказчик уже поспешил привести обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств. «Обстоятельство, приводящее к невозможности соблюдения запрета: в едином реестре российских программ... и реестре евразийского программного обеспечения отсутствуют сведения о ПО, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и ПО, планируемое к закупке», — говорится в обосновании.