Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G

Подведомственный Минцифры МТУСИ ищет исполнителя работ, в ходе которых будут исследованы перспективные беспроводные технологий связи, в числе которых 6G. На этот проект институтом выделено 225,6 млн руб.

Исследования 6G для Минцифры

Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) силами стороннего подрядчика собирается осуществить исследования перспективных беспроводных технологий связи, интеллектуальных антенных систем, а также технологий квантовых коммуникаций.

Научно-исследовательской работы, которым был присвоен шифр «Эфир», направлены на развитие перспективных беспроводных технологий связи в России. Одной из них заявлены сети связи шестого поколения (6G). Результаты работ институт передаст Минцифры.

Бюджет проекта может достигнуть 225,6 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере. Он был объявлен МТУСИ 23 августа 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 14 сентября, подведение итогов намечено на 22 сентября. Победителю предстоит выполнить все работы до 17 декабря.

Для Минцифры проведут 200-миллионное исследование перспектив 6G в России

CNews ожидает от МТУСИ комментариев относительно того, есть ли у института понимание, когда результаты работ по линии 6G могут получить практическое развитие и в каком виде.

Что предстоит сделать подрядчику по линии 6G

В ходе исследования будущему подрядчику МТУСИ предстоит изучить международную деятельность по вопросам развития технологий связи шестого поколения в субтеррагерцовом и террагерцовом диапазонах радиочастот. От него потребуется анализ патентов в этой области, включая анализ географии патентования и анализ патентообладателей по технологическим сегментам.

Ему нужно будет подготовить предложения по участию российских компаний в работе организаций по стандартизации ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Европейский институт телекоммуникационных стандартов) и 3GPP (3rdGenerationPartnershipProject, консорциум по развитию сетей подвижной связи) с целью заимствования опыта зарубежных разработчиков и исследователей, продвижения отечественных разработок по системам связи шестого поколения, координации развития российской нормативной базы в соответствии с международной нормативной базой.

Также госзаказчик ожидает подготовки предложений на Ассамблею радиосвязи 2023 г. по исследованию и развитию сетей связи шестого поколения, а также анализа мировых практик по исследованиям оценки электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (РЭС) сетей связи 6G и всех других типов средств, работающими в полосе 92-1000 ГГц и смежных к ней полосах радиочастот.

Помимо этого, подрядчику необходимо провести оценку применимости существующих методов управления использованием радиочастотного спектра на территории России с учетом внедрения сетей связи шестого поколения. Ему придется осуществить анализ загруженности полосы радиочастот 92-1000 ГГц различного типа РЭС, относящихся к разным радиослужбам в соответствии с таблицей распределения полос радиочастот между радиослужбами России, а также оценку применимости существующих методов управления использованием радиочастотного спектра для систем связи 6G.

Еще один аспект исследования — анализ перспективных телекоммуникационных услуг на базе будущих сетей связи 6G, сценариев их предоставления и формирование предъявляемых к ним технических требований.

Этот аспект включает, формирование сценариев использования будущих сетей связи 6G и оценку технических требований, предъявляемых к ним со стороны перспективных приложений, услуг и существующих технологических трендов. Он же включает анализ и сравнение параметров существующих (5G) и будущих сетей шестого поколения (6G), недостатков и возможности технологий по обеспечению выявленных требований, предъявляемых новыми приложениями и услугами, а также подготовку перечня основных требований к параметрам (показателям) сетей связи 6G.

Наконец, работы предполагают исследование технологических решений, принципов и особенностей построения архитектуры сетей мобильной связи 5G Advanced для разработки направлений миграции к архитектуре будущих сетей связи 6G, анализ состояния и показателей развития отечественных промышленных технологий и подготовку предложений по составлению сводного перечня отечественных разработчиков и/или патентообладателей с указанием основного направления их деятельности.

Помимо этого от исполнителя ожидается исследование и прогностический анализ новых подходов построения сетевой архитектуры будущих сетей связи 6G с целью определения возможных путей интеграции наземного и космического сегментов сети, а также составление основных требований к подсистеме широковещательной доставки цифрового контента в сетях 6G (6G-Broadcast).

Другие аспекты исследования

Помимо направления 6G, в ходе исследования должны быть изучены перспективы профессиональной мобильной радиосвязи и отечественной инфраструктуру цифрового радиовещания УКВ ЧМ, в том числе с применением технологий цифровой передачи RDS ODA/EPP и DRM/DRM.

Также должны быть изучены вопросы развитие научно-исследовательской деятельности и технологий в области разработки, создания, проектирования и применения интеллектуальных антенных систем и их комплексов в России и приведение их в соответствие с мировым уровнем.

В ходе реализации проекта потребуется разработка основных положений концепции и формирование позиции Минцифры по проблемным межведомственным и национальным вопросам электромагнитной безопасности телекоммуникационных систем, анализ мирового опыта разработки, развития и использования постквантовой криптографии, анализ существующего положения дел в сфере по разработки и использования источников одиночных фотонных состояний для квантовой криптографии в России.

Исследования МТУСИ для Минцифры

Анализ сайта госзакупок показывает, что МТУСИ заказывает различного рода исследования, результаты которых передает в Минцифры, регулярно.

В частности, 10 августа 2021 г. CNews писал о том, что МТУСИ ищет исполнителя работ по теме «инфраструктурные исследования в интересах обеспечения развития цифрового общества и телекоммуникационного сектора цифровой экономики» под шифром «Перспектива — 2021». В работы, в том числе, входят исследование и анализ новых методов и средств испытаний устройств беспроводной связи на основе 5G, а также оценка эффективности использования диапазона 60 ГГц для инфраструктуры интернета вещей. Стартовая цена контракта в тематическом тендере составила 130,9 млн руб.