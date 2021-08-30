Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G
Подведомственный Минцифры МТУСИ ищет исполнителя работ, в ходе которых будут исследованы перспективные беспроводные технологий связи, в числе которых 6G. На этот проект институтом выделено 225,6 млн руб.
Исследования 6G для Минцифры
Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) силами стороннего подрядчика собирается осуществить исследования перспективных беспроводных технологий связи, интеллектуальных антенных систем, а также технологий квантовых коммуникаций.
Научно-исследовательской работы, которым был присвоен шифр «Эфир», направлены на развитие перспективных беспроводных технологий связи в России. Одной из них заявлены сети связи шестого поколения (6G). Результаты работ институт передаст Минцифры.
Бюджет проекта может достигнуть 225,6 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере. Он был объявлен МТУСИ 23 августа 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 14 сентября, подведение итогов намечено на 22 сентября. Победителю предстоит выполнить все работы до 17 декабря.
CNews ожидает от МТУСИ комментариев относительно того, есть ли у института понимание, когда результаты работ по линии 6G могут получить практическое развитие и в каком виде.
Что предстоит сделать подрядчику по линии 6G
В ходе исследования будущему подрядчику МТУСИ предстоит изучить международную деятельность по вопросам развития технологий связи шестого поколения в субтеррагерцовом и террагерцовом диапазонах радиочастот. От него потребуется анализ патентов в этой области, включая анализ географии патентования и анализ патентообладателей по технологическим сегментам.
Ему нужно будет подготовить предложения по участию российских компаний в работе организаций по стандартизации ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Европейский институт телекоммуникационных стандартов) и 3GPP (3rdGenerationPartnershipProject, консорциум по развитию сетей подвижной связи) с целью заимствования опыта зарубежных разработчиков и исследователей, продвижения отечественных разработок по системам связи шестого поколения, координации развития российской нормативной базы в соответствии с международной нормативной базой.
Также госзаказчик ожидает подготовки предложений на Ассамблею радиосвязи 2023 г. по исследованию и развитию сетей связи шестого поколения, а также анализа мировых практик по исследованиям оценки электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (РЭС) сетей связи 6G и всех других типов средств, работающими в полосе 92-1000 ГГц и смежных к ней полосах радиочастот.
Помимо этого, подрядчику необходимо провести оценку применимости существующих методов управления использованием радиочастотного спектра на территории России с учетом внедрения сетей связи шестого поколения. Ему придется осуществить анализ загруженности полосы радиочастот 92-1000 ГГц различного типа РЭС, относящихся к разным радиослужбам в соответствии с таблицей распределения полос радиочастот между радиослужбами России, а также оценку применимости существующих методов управления использованием радиочастотного спектра для систем связи 6G.
Еще один аспект исследования — анализ перспективных телекоммуникационных услуг на базе будущих сетей связи 6G, сценариев их предоставления и формирование предъявляемых к ним технических требований.
Этот аспект включает, формирование сценариев использования будущих сетей связи 6G и оценку технических требований, предъявляемых к ним со стороны перспективных приложений, услуг и существующих технологических трендов. Он же включает анализ и сравнение параметров существующих (5G) и будущих сетей шестого поколения (6G), недостатков и возможности технологий по обеспечению выявленных требований, предъявляемых новыми приложениями и услугами, а также подготовку перечня основных требований к параметрам (показателям) сетей связи 6G.
Наконец, работы предполагают исследование технологических решений, принципов и особенностей построения архитектуры сетей мобильной связи 5G Advanced для разработки направлений миграции к архитектуре будущих сетей связи 6G, анализ состояния и показателей развития отечественных промышленных технологий и подготовку предложений по составлению сводного перечня отечественных разработчиков и/или патентообладателей с указанием основного направления их деятельности.
Помимо этого от исполнителя ожидается исследование и прогностический анализ новых подходов построения сетевой архитектуры будущих сетей связи 6G с целью определения возможных путей интеграции наземного и космического сегментов сети, а также составление основных требований к подсистеме широковещательной доставки цифрового контента в сетях 6G (6G-Broadcast).
Другие аспекты исследования
Помимо направления 6G, в ходе исследования должны быть изучены перспективы профессиональной мобильной радиосвязи и отечественной инфраструктуру цифрового радиовещания УКВ ЧМ, в том числе с применением технологий цифровой передачи RDS ODA/EPP и DRM/DRM.
Также должны быть изучены вопросы развитие научно-исследовательской деятельности и технологий в области разработки, создания, проектирования и применения интеллектуальных антенных систем и их комплексов в России и приведение их в соответствие с мировым уровнем.
В ходе реализации проекта потребуется разработка основных положений концепции и формирование позиции Минцифры по проблемным межведомственным и национальным вопросам электромагнитной безопасности телекоммуникационных систем, анализ мирового опыта разработки, развития и использования постквантовой криптографии, анализ существующего положения дел в сфере по разработки и использования источников одиночных фотонных состояний для квантовой криптографии в России.
Исследования МТУСИ для Минцифры
Анализ сайта госзакупок показывает, что МТУСИ заказывает различного рода исследования, результаты которых передает в Минцифры, регулярно.
В частности, 10 августа 2021 г. CNews писал о том, что МТУСИ ищет исполнителя работ по теме «инфраструктурные исследования в интересах обеспечения развития цифрового общества и телекоммуникационного сектора цифровой экономики» под шифром «Перспектива — 2021». В работы, в том числе, входят исследование и анализ новых методов и средств испытаний устройств беспроводной связи на основе 5G, а также оценка эффективности использования диапазона 60 ГГц для инфраструктуры интернета вещей. Стартовая цена контракта в тематическом тендере составила 130,9 млн руб.