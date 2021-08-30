Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube

«Искушение» рекомендательных систем

В осеннюю сессию Госдумы, еще до конца 2021 г., планируется внести на рассмотрение законопроект, который будет регулировать рекомендательные алгоритмы социальных сетей и видеохостингов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление депутата Антона Горелкина, члена комитета нижней палаты Госдумы по информационной политике.

По его словам, законопроект, который сейчас находится в разработке, должен предусмотреть возможность отключения рекомендательных алгоритмов соцсетей и видеохостингов. Кроме того, такие алгоритмы должны быть прозрачны, за ними должен осуществляться общественный контроль.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы… могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть, – заявил депутат. – Ребенок, условно, смотрит видео о распаковке киндер-сюрпризов, а потом [включается] автовоспроизведение - и он видит уже экстремистское видео. Таких случаев очень много».

Вопросы законодателей к рекомендательным нейросетям

По словам Антона Горелкина, сейчас непонятно, как, например, работает нейросеть YouTube и по какому принципу видеохостинг воспроизводит «ребенку экстремистские видео, хотя он никогда их не лайкал и не смотрел».

Депутат Антон Горелкин намерен отрегулировать рекомендательные сервисы соцсетей

Ранее, в феврале 2021 г. в своем телеграм-канале депутат рассказал о своем выступлении на 14 Форуме цифровой безопасности и представил собственный взгляд на «проблему так называемой цифровой цензуры», в основе которой, по словам Горелкина, «лежит изначально не злонамеренность, а банальная необходимость рекомендовать пользователям самые лучшие посты в соцсетях».

По словам депутата, необходимость контроля соцсетей и аудиовизуальных ресурсов вызвана желанием избежать преднамеренных манипуляций политической сферой. В качестве примера вредоносных рекомендаций он привел массовые беспорядки в США: по его мнению, именно рекомендательные системы и перегруженность соцсетей информацией сформировали «информационное решето, которое пропускает одни новости, мнения, видео, и не пропускает другие».

Заявление Антона Горелкина о госрегулировании алгоритмов соцсетей в его телеграм-канале

Поясняя желание ввести контроль над рекомендательными алгоритмами интернет-ресурсов, Горелкин, в частности, тогда заявил: «Я предлагаю не госрегулирование, а введение понятных и прозрачных правил для таких систем. А госконтроль должен сочетаться с общественным. Регулирование — это, все же, совсем другое. Руководить соцсетями государство не планирует, наоборот мы хотим установить понятные и прозрачные отношения, основанные на уважении к закону. Это важно. Никакой госкомпании «Россоцсеть» в планах нет».

Правовая оценка инициативы

Правовое обоснование инициативы по осуществлению госконтроля над рекомендательными алгоритмами интернет-ресурсов впервые подготовили в московском отделении Ассоциации юристов России. Как рассказал в конце марта 2021 г. Коммерсант», предложения в итоге были сформулированы правкомиссией по регулированию цифровой экономики и направлены в Минцифры, Госдуму и Совет Федерации.

Комиссия выступила с предложением дополнить закон «Об информации» определениями «рекомендательного сервиса» и «оператора рекомендательного сервиса». Кроме того, предлагалось определить показатели аудитории для регулирования определенных интернет-площадок. В предварительной рекомендации предлагалось регулировать площадки с более 100 тыс. пользователей в сутки и обработкой данных более 500 тыс. российских пользователей.

Отдельным пунктом в рекомендациях правкомиссии также предлагалось наделить пользователей правом отключать рекомендательные системы. По мнению главы комиссии Александра Журавлева, алгоритмы создают аномальный интерес к товарам и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями».

Меры воздействия на иностранные ИТ-компании

С 2016 г. в России уже действует так называемый «налог на Google»: он обязывает иностранные интернет-компании платить внутри страны налоги за продажи цифровых товаров и услуг гражданам России.

В начале февраля 2021 г. CNews рассказал о поручении Президента России Владимира Путина по подготовке предложений о дополнительных требованиях к зарубежным ИТ-компаниям, работающим в Рунете. В числе требований также фигурировало открытие этими компаниями офисов в России. Поручение было дано Путиным 10 декабря 2020 г. на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при Президенте России, информация была опубликована на сайте Кремля 28 января 2021 г.

В середине апреля 2021 г. CNews рассказал о проекте плана поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и направлен на утверждение премьеру Михаилу Мишустину. В частности, одна из инициатив предлагает введение «цифрового налога» – поправок в налоговый кодекс для установления принципов налогообложения иностранных компаний в части доходов, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них. Эта мера в первую очередь коснется социальных сетей.

Другая инициатива также связана с социальными сетями: предлагается обязать иностранные юридические лица выплачивать в бюджетную систему России НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за российских блогеров с доходов от рекламы в их блогах. Аналогичным образом, иностранные юридические лица, привлекающие в дистанционном режиме для разработки программного обеспечения и баз данных российских разработчиков, должны будут уплачивать за них НДФЛ в бюджет России.

По замыслу авторов документов, это должно привести к выравниваю в России условий ведения бизнеса для российских и иностранных юридических лиц, увеличению числа физических лиц, ведущих деятельность в области ИТ в правовом поле, а также к росту налоговых поступлений от их деятельности.

В июле 2020 г. CNews рассказал о поступившем в Госдуму законопроекте авторства Александра Хинштейна и Сергея Боярского с предложением о введении в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России новой статьи, которая вводит ответственность владельцев сайтов и хостинг-провайдеров.

В августе 2021 г. CNews стало известно о подготовленном Минцифры проекте постановления Правительства о привлечении к ответственности любых компаний, осуществляющих деятельность в России, даже если они расположены за рубежом. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностных лиц и 15 млн руб. для юридических лиц.

Документ представляет собой дополнение к закону «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации», он также известен как закон «о приземлении» и уже прошел три чтения в Госдуме, рассмотрение в Совете Федерации и получил подпись Президента России Владимира Путина. Он был направлен в Госдуму в конце мая 2021 г. и вступил в силу 1 июля 2021 г. Документ предписывает иностранным ИТ-компаниям открыть филиалы или юридические лица в России до 1 января 2022 г.

В августе 2020 г. CNews рассказал об инициативе члена Совета Федерации Елены Мизулиной и ее дочери, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, которые предложили замедлять скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. До этого старшая из Мизулиных также выступала за введение крупных штрафов для соцсетей за неудаление так называемого «деструктивного» контента.