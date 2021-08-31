В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»?

Российское электронное предприятие «Рикор», наследник Арзамасского завода радиодеталей освоило выпуск однопроцессорных серверных плат на процессорах Intel для серверов начального уровня. Цены обещано выставить на 10-15% ниже, чем у азиатских конкурентов. Некоторые изделия компании сейчас присутствуют в реестре российского «железа» при Минпромторге. Попадет ли туда новая плата и серверы на ней (и на какой срок), зависит от судьбы готовящихся поправок в законодательство.

Новые платы «Рикора»

Как стало известно CNews, нижегородская компания «Рикор» начала производство однопроцессорных серверных плат. В их основу легли процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения. Новинка будет использоваться в одноюнитовых серверах собственной разработки, в специализированных решениях с графическими ускорителями (GPU; ориентировочно Nvidia семейства Tesla), то есть в изделиях, которые в компании позиционируют как серверы начального уровня.

Плата «Рикор» выполнена в форм-факторе EATX с возможностью установки до шести модулей оперативной памяти DDR4-2666 объемом до 1 ТБ. На плате размещены три разъема USB3.0, два порта 1Gb (один выделенный порт BMC) и микросхема управления BMC AST2500.

На данный момент выпуск плат происходит по предварительному заказу. Точных данных об объемах первой серийной партии у компании нет. Ранее в серийном производстве «Рикора» находились несколько моделей двухпроцессорных плат, в том числе на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения.

Представители компании уточнили в разговоре с CNews, что линейка серверов на этих платах станет называться RS-6xxx. «Расшифровка зависит от высоты сервера в юнитах, наличия активного бэкплейна (объединительной платы; — прим. CNews), типа и количества дисков и блоков питания», — пояснили они.

Однопроцессорная плата «Рикор» на Intel

С точки зрения компании, новые серверы могут применяться не только на предприятиях госсектора, но и использоваться практически во всех отраслях экономики в качестве основы для решения базовых задач, «например, как платформа для “1С” или для обслуживания веб-сервисов».

Производственной базой «Рикора» является ведущий свою историю с 1966 г. «Арзамасский завод радиодеталей». На нем осуществляется выпуск всех комплектующих для вычислительной техники компании: материнских плат, корпусов, бэкплейнов и плат расширения.

«Серверная плата с одним процессором — ожидаемый и востребованный продукт для наших партнеров: изделие удовлетворяет условиям большинства тендеров госсектора и бизнеса, — отмечает вице-президент по развитию “Рикора” Борис Иванов. — Наши разработки успешно конкурируют с зарубежными аналогами, часто превосходя их».

В компании уже традиционно собираются держать цены на свою продукцию ниже, чем у азиатских производителей на 10-15%. Средняя стоимость аппаратной платформы, включающей серверный корпус, плату и блок питания, составит не более $1 тыс.

В августе 2018 г. в компании аналогами своих плат называли изделия Supermicro (США), Inspur (Китай), Asus (Тайвань) и др.

Будет ли у платы статус отечественной

В компании напоминают, что ее «железо» не первый год находится в реестре отечественной продукции при Минпромторге, на который в приоритетном порядке должны ориентироваться госструктуры (и отчасти компании с госучастием) при осуществлении тематических закупок.

В феврале 2021 г. «Рикор» подтвердил (продлил) заключение Минпромторга на линейку своих старых серверов; отдельно получены заключения на корпус и двухпроцессорную плату.

В компании сообщили, что подавать в Минпромторг заявку на включение в реестр новой продукции также планируют, но «как только появится ясность по критериям внесения оборудования в реестр».

Напомним, на данный момент в стадии принятия находится разработанный Минпромторгом проект новой редакции постановления Правительства № 719, размещенный 29 июня 2021 г. на сайте regulation.gov.ru, которым устанавливаются новые критерии отнесения «железа» к отечественной продукции. Проектом предлагается, присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20), к которой относятся материнские платы и серверы, баллы по ряду параметров. В сумме эти баллы должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре при Минпромторге или нет.

Примечательной особенностью данных правил является тот факт, что за использование в технике российских чипов начисляются вполне серьезные баллы, однако непременная обязанность строить на них продукцию отодвинута на 1 января 2023 г.

По действующим же в настоящий момент правилам материнские платы и серверы обязаны иметь в своем составе российский центральный процессор с 1 января 2022 г. (Серверы СХД — с 1 января 2021 г.)

Таким образом, если «балльные» поправки не будут приняты, платы и серверы на процессорах Intelсмогут претендовать на включение в реестр Минпромторга только до конца 2021 г. Если поправки примут, то до конца 2022 г. (Разумеется при должном уровне локализации их производства в России.)

В этой связи стоит отметить, что разработки «железа» с использованием отечественных «Байкалов» в «Рикоре» также ведутся. В июле 2020 г. CNews писал, что «Рикор» получил от государства 250 млн руб. на диверсификацию производства и организацию выпуска изделий на отечественной компонентной базе, включая и эти чипы.

«Мы ожидаем образцов и документации на процессор “Байкал-S” (серверный чип, вот-вот готовый увидеть свет; — прим. CNews), — сообщили редакции представители компании. — В проработке оборудование на процессорах “Байкал” предыдущих моделей».

Подробности о деятельности «Рикора»

«Рикор» ведет свою историю с 1993 г. Компания сообщает, что производит серверы стандартной архитектуры x86, серверы на базе открытой архитектуры ARM, системы хранения данных, промышленные компьютеры, оборудование для создания инженерной инфраструктуры ЦОДов.

В организации пояснили CNews, что с юридической точки зрения разработку и маркетинговые мероприятия в компании сейчас осуществляет ООО «Рикор ИМТ» (Москва), серийное производство — ОАО «Рикор электроникс» (Арзамас). Так же в структуре компании находится ООО «Рикор геймс», которая занимается контрактной разработкой компьютерных игр.

По данным «Контур.фокуса», единственным учредителем ООО «Рикор ИМТ» с 2016 г. выступает Армен Маргарян. По итогам 2020 г. выручка организации составила 225,8 млн руб. с приростом этого показателя на 38% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 63,8 млн руб. Госконтрактов за компанией не числится.

По собственным данным общества, на которые ссылается «Контур.фокус», основным акционером ОАО «Рикор электроникс» является Армен Маргарян с долей в 63,49%. Владимиру Шестакову принадлежит 10,87%, Андрею Шперлингу — 2,67%, Вадиму Лакееву — менее 0,01%

Последние публичные финансовые данные организации датированы 2019 г. По его итогам ОАО «Рикор электроникс» продемонстрировало выручку в 891,4 млн руб. с приростом этого показателя на 3% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 17,8 млн руб.

По данным «Контур.фокуса», за компанией числится 159 госконтрактов на общую сумму в 277,5 млн руб. Правда последний из них был подписан еще в 2019 г.

Что касается ООО «Рикор геймс», то его единственным учредителем также выступает Армен Маргарян. Данное юрлицо активной финансовой деятельности не ведет.