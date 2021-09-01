Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО

На фоне новых правил формирования Реестра российского ПО, а также лавинообразного увеличения потока заявок в него из-за появления льгот по НДС Минцифры проведет тотальную проверку включеных в него продуктов. Процесс проверки свыше 11 тыс. программ должен завершиться до конца 2021 г.

Генеральная уборка в реестре

Как стало известно CNews, Минцифры намерено осуществить масштабную ревизию продуктов в Реестре российского ПО, деятельность которого министерство курирует. Об этом редакции в своем интервью рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Мы планируем до конца 2021 г. провести дополнительный анализ всех продуктов, включенных в реестр, — сообщил он. — Далее будем информировать правообладателей продуктов, не соответствующих актуализированным требованиям, чтобы продукты были доработаны, иначе их исключат из реестра».

На 1 сентября 2021 г. в реестре, запущенном в январе 2016 г., присутствует 11 303 продукта. При этом, как отмечает чиновник, скорость его наполнения в последнее время лавинообразно выросла. «За первые пять лет существования реестра в него было включено 6,5 тыс. программных продуктов, а с июля прошлого года по июль этого к ним добавились еще 5 тыс., — говорит Паршин. — Поскольку сейчас нулевая ставка по НДС действует только для продуктов, включенных в реестр, число заявок резко возросло с июля прошлого года, когда был объявлен налоговый маневр, вступивший в силу с начала 2021 г. Раньше была только одна базовая мотивация включения в реестр: участие в госзакупках. Сейчас появилась вторая».

Максим Паршин: Планируем до конца 2021 г. провести дополнительный анализ всех продуктов, включенных в реестр

В Минцифре признают, что ревизионная работа предстоит очень объемной, но не сомневаются в том, что она должна быть проведена. «Мы сейчас планируем эффективное распределение ресурсов, чтобы проверка ранее включенных продуктов не повлияла на сроки рассмотрения новых заявок, — говорит Паршин. — Сведения в реестре нужно проверить на предмет технических ошибок, таких, например, как неверный адрес сайта правообладателя, на котором размещаются актуальные сведения о технических и эксплуатационных характеристиках ПО и информация о его стоимости».

Чиновник указывает, что уже сейчас правообладатель имеет возможность актуализировать сведения на портале реестра. «Мы просим сделать это в кратчайшие сроки, — взывает он. — Обратившись к оператору реестра, без участия экспертного совета или экспертной организации можно поправить все поля, кроме двух — класс программного обеспечения и сведения о правообладателе».

Причина ревизии — новые правила игры

Как можно было понять со слов Паршина, причина намеченного анализа состава реестра заключается не только в том, что он из-за льгот по НДС стал существенно популярнее у разработчиков. Ревизия происходит на фоне изменившихся правил наполнения реестра.

Одна из них — у экспертного совета при реестре и у Минцифры появилась возможность инициировать исключение продукта из списка. «До этого были определенные юридические пробелы, не было формальных оснований для исключения продукта из реестра», — поясняет замминистра.

Другая, более существенная — с 1 июля 2021 г. изменилась процедура включения в реестр (а тремя месяцами ранее заработал новый сайт).

«До этого члены экспертного совета сами проводили экспертизу продуктов для включения в реестр, — рассказывает Паршин. — Все эксперты — представители ИТ-индустрии. Во-первых, для них это была дополнительная общественная нагрузка, объемы которой сильно возросли. Во-вторых, такой порядок не исключал риска конфликта интересов. Поскольку эта общественная нагрузка требовала от экспертов серьезных ресурсов, все работали по-разному, и сроки часто не соблюдались. Был и ряд вопросов к качеству экспертизы. Процедура экспертизы не была унифицирована».

По словам чиновника, министерство искало решение этих проблем вместе с отраслью. «Достаточно долго мы обсуждали и с экспертным советом, и с более широким составом участников изменения в правительственное постановление №1236, асающиеся нового порядка экспертизы, принятия решений о включении в реестр отечественного ПО и исключения из него. Мне кажется, мы нашли баланс, который стал результатом консенсуса участников рынка».

Как теперь попадают в реестр

«Мы исходим из того, что собственно экспертиза заявки и программного продукта должна быть профессиональной, качественной и оплачиваемой деятельностью, за результат которой экспертная организация несет ответственность, — рассуждает замминистра. — В качестве экспертной организации был привлечен Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ)».

Данную организацию возглавляет экс-замминстра связи Илья Массух. В разговоре CNews с участниками рынка выяснилось, что далеко не все приветствуют выход на передний план этой структуры.

«Всю проверку теперь реально проводит Массух и его сотрудники, — сообщил один из собеседников редакции на условиях анонимности. — А эксперты лишь утверждают подготовленный там проект заключения — соглашаются с ним или пишут возражения (что на деле крайне редко и только в одиозных случаях). В итоге де-факто эксперты не смотрят продукт вообще или смотрят его только в исключительных случаях, когда что-то в проекте оценки вызвало их резкое несогласие. А реально получается, что решение включать продукт в реестр или нет ушло с уровня признанных отраслью экспертов на уровень рядовых сотрудников центра Массуха. А некоторые из них весьма своеобразные в плане компетенции».

В то же время Паршин уверен, что все полномочия членов экспертного совета сохранились. «Заявки, поступающие на экспертизу, доступны всем членам экспертного совета в новой информационной системе реестра, — описывает он ситуацию. — Каждый при желании может параллельно с ЦКИКТ рассмотреть заявку, документацию, развернуть само программное решение и подготовить альтернативное экспертные заключение. Такая опция есть, хотя ей с 1 июля 2021 г. еще никто не воспользовался».

По словам чиновника, после экспертизы в ЦКИКТ заключение поступает члену экспертного совета. Если эксперт дает подтверждение, решение для утверждения переходит на голосование в экспертный совет. Если эксперт против, заявка возвращается обратно в ЦКИКТ, который либо исправляет заключение и вновь направляет эксперту, либо остается при своем мнении, тогда разногласия выносятся на очное обсуждение экспертного совета. Пока таких случаев не было, но механизм предусмотрен, говорит Паршин.

«Вместе с отраслью за несколько месяцев выработали такую процедуру, она работает, — резюмирует замминистра. — Пока нареканий ни от экспертов, ни от правообладателей не поступало. Последние довольны, что срок экспертизы сократился в два раза. Все взаимодействие между правообладателями и экспертами идет через новую введенную в эксплуатацию информационную систему реестра. Оно юридически значимо, все значимые действия подписываются квалифицированной электронной подписью. Авторизация проходит через ЕСИА. В системе правообладатель видит все этапы прохождения заявки и основания для отказа, если выносится такое решение. Вместе с экспертами мы проводим систематическую работу с правообладателями, получившими отрицательное заключение, разъясняя им причины. Раньше системно этим не занимались. Как результат, число отказов сократилось в два раза, если смотреть пропорционально количеству продуктов, включенных в реестр».

Наиболее частую причину отказа Паршин описывает как присутствие иностранных компонентов, например ПО Microsoft или Oracle. «Теперь правообладатель, ясно это понимая, переводит решение на российские аналоги, если хочет войти в реестр», — уверен чиновник.

Основные планы по развитию реестра

Говоря о планах по линии развития реестра, Паршин сообщил, что в Минцифры видят его не только как учетную систему, а как ядро, вокруг которого будет разворачиваться развитие ИТ-отрасли и отечественных продуктов. «Вместе с НИИ “Восход”, который является исполнителем по доработке реестра, мы сформулировали на ближайшие полтора года амбициозный план. В результате реестр должен превратиться в платформу по продвижению российского ПО для потенциальных заказчиков».

В министерстве сейчас обсуждают, станет ли он маркетплейсом. «Скорее всего, нет, — рассуждает Паршин. — Но точно будет API для внешних маркетплейсов, которые смогут брать соответствующую информацию, чтобы продавать отечественное ПО».

О других планах на развитие реестра ПО, о его интеграции с реестром электроники при Минпромторге, о формировании экспертного совета, а также об актуальных мерах поддержки ИТ-отрасли читайте в полной версии интервью Максима Паршина CNews.

Прошлые изменения правил работы реестра

За время существования реестра Минцифры (ранее Минкомсвязи) неоднократно меняло правила его функционирования. Так, в апреле 2017 г. ведомство засекретило отбор программного обеспечения, попадающего в него

В апреле 2018 г. Минкомсвязи выступило с предложением о внесении в правила процедуры апелляции или досудебного разрешения разногласий между разработчиками ПО и экспертным советом при министерстве.

На апрель 2019 г. пришлись новые коррективы, на этот раз связанные с гарантийным обслуживанием. Они гласят, что после вступления новых правил в силу этим обслуживанием, а также технической поддержкой и модернизацией программ из состава реестра могут заниматься исключительно российские компании без преобладающего иностранного участия или непосредственно граждане России (физлица).

В мае 2020 г. CNews писал о том, что новые рекомендации ЦКИКТ по добавлению программ в реестр отечественного ПО запрещают вносить в него софт, компоненты которого распространяются по свободным лицензиям GPL и MPL. Рекомендации противоречили правилам, установленным Правительством России, и это, по мнению экспертов, могло привести к удалению из реестра десятков программных продуктов, в том числе и ряда российских ОС на базе ядре Linux.