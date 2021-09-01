Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК

Правительство установило запрет на закупках госорганов для зарубежных серверов, ПК, ноутбуков и планшетов. Обойти его теперь можно только через получение прямого разрешения в Минпромторге. Для множества других категорий импортного «железа» правила участия в гостендерах также ужесточились. Если хотя бы одно предложение подрядчика содержит российскую технику, госзаказчик обязан закупить именно ее.

Запрет на иностранное «железо»

Госорганы больше не смогут закупать для своих нужд зарубежное «железо», относящееся к основным видам вычислительной техники (код 26.20). Соответствующее постановление №1432 по предложению Минпромторга утвердило Правительство России 28 августа 2021 г. Документ появился на портале публикации правовых актов 31 августа.

Постановление вносит изменения в постановления Правительства № 616 от 30 апреля 2020 г. «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для закупок для государственных и муниципальных нужд…» и № 818 от 10 июля 2019 г. «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд…».

Теперь запрет на госзакупках (по ФЗ-44) вводится в отношении импортных ПК, ноутбуков, планшетов, карманных компьютеров («в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки»), серверы. Кроме того под запрет попала техника из других кодов классификации, напосредственно к вычислительной технике не относящаяся: интегральные схемы, карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) и светильники.

Власти запретили госорганам закупать зарубежные серверы и ПК, введя жесткие ограничения для прочего импорта

В отношении остальной электроники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». Как поясняет Минпромтог, оно подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

В частности, под такие ограничения по линии вычислительной техники попадают мониторы, кассовая техника подключаемая к ПК или сети передачи данных, многофункциональные копирующе-сканирующие устройства. Из других категорий запрет распространяется на коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковую, навигационная и измерительная аппаратуру, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и пр.

Как было раньше: «третий лишний»

Как пояснила CNews Светлана Легостаева, гендиректор консорциума «Вычислительная техника», учредителями которого выступают компании «Аквариус», «Депо», «Крафтвэй», «КНС групп» (Yadro), «Булат» и др., чье мнение Минпромторг учитывал при разработке поправок, ранее постановлением № 878 устанавливалось правило «третий лишний».

В соответствии с ним, продукция, на которую не распространялся прямой запрет, могла беспрепятственно участвовать в госзакупках за исключением лишь тех случаев, когда в заявках претендентов не появлялось не менее двух предложений о поставке российского «железа», причем разных марок.

Примечательно, что действие правила «третий лишний» в соответствии с постановлением № 878 должно было прекратить свое действие с 1 сентября 2021 г., развязав руки госпоставщикам импотра. Новое постановление подоспело очень вовремя — российский рынок его очевидно ждал.

Обоснование обхода запрета — теперь только через Минпромторг

Еще один важнейший момент, на который указывает Легостаева, ужесточение процедуры обоснования невозможности госзаказчиками соблюсти запрет на закупку иностранной техники. Если раньше такое обоснование можно было просто разместить в закупочной документации (указав, например, на отсутствие отечественного оборудования требуемых характеристик), то теперь аргументировать склонность к импорту придется непосредственно в Минпромторге, получив от министерство прямое разрешение.

Жесткая позиция Минпромторга

«Этот акт — логическое продолжение жесткой политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг, — говорит заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. — Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог».