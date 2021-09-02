В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером

Минтранс планирует запустить беспилотные грузовики между Москвой и Петербургом в 2022 г., в 2030 г. — между Европой и Азией. В проекте будут участвовать КАМАЗ, «Почта России», ВТБ, а также X5 Group. По мнению авторов проекта, автономные перевозки снизят количество ДТП на 8%, увеличат скорость доставки грузов на 150% и снизят на 15% их стоимость.

Беспилотные грузовики

Министерство транспорта (Минтранс) планирует запустить беспилотные грузовики между Москвой и Санкт-Петербургом в 2022 г. Для этого ведомство готовит заявку для создания беспилотных логистических коридоров в рамках экспериментальных правовых режимов. Информация об этом опубликована на официальном портале Минтранса.

После тестового режима, с 2024 г. планируется использовать трассу М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом для масштабных коммерческих проектов. Автономные перевозки между Европой и Азией планируется запустить к 2030 г. Инициатива запущена с участием более 20 компаний, в число которых входят разработчики цифровых систем и сервисов, а также автопроизводители. Среди них — Volvo, «Почта России», «Государственная транспортная лизинговая компания» и «ВТБ инфраструктурный холдинг», КАМАЗ, «Сберавтотех», «Деловые линии» и X5 Group.

«За счет использования беспилотного транспорта значительно снизится, а в перспективе совсем исчезнет “человеческий фактор” во всех его проявлениях, — рассказал заместитель гендиректора по логистике “Почты России” Сергей Сергушев. — Это значит, что на дорогах будет меньше ДТП, не будет отклонений от маршрутов, посылки и письма мы сможем доставлять быстрее, безопаснее и качественнее».

Беспилотные грузовики поедут между Москвой и Санкт-Петербургом в 2022 г.

Проект постановления на рассмотрение Правительства планируется внести к концу 2021 г. Он станет частью стратегических инициатив Минтранса, направленных на цифровую трансформацию транспортной отрасли.

Подробности перевозок

До 2030 г. около 20 тыс. км федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров. Помимо трассы М-11 «Нева», будут использоваться участки международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», автодороги М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», ЦКАД и М-12.

Чтобы исключить въезд беспилотников в населенные пункты с высокой интенсивностью движения, маршрут грузовиков построят между хабами (грузовыми терминалами для размещения беспилотников). Перевозка грузов между хабами будет осуществляться только под контролем оператора или испытателя-инженера. Помимо этого, будет создан центр управления трафиком беспилотников.

Использование автономных грузовиков на трассе М-11 увеличит на четверть коммерческую скорость доставки грузов. В дальнейшем показатель вырастет на 150% для поездок более одного дня за счет движения в ночное время, утверждают в Минтрансе. Проект также позволит на 15% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний и ежегодно экономить перевозчиками около 1,3 млрд руб. Формирование беспилотных логистических коридоров обеспечит к 2030 г. дополнительный доход бюджета страны в размере 0,7 млрд руб. ежегодно. При этом количество погибших в ДТП после внедрения беспилотных грузовиков на трассе снизится на 8%, говорится на сайте ведомства.

Цифровые песочницы

Цифровые песочницы — это специальные правовые режимы для апробации новых технологий. Они позволяют в определенных границах — территориальных, временных или для отдельных организаций проверить технологии, чтобы потом безопасно распространить их на всю страну.

С января 2021 г. в экспериментально-правовом режиме в России заработали семь проектов. Среди них — беспилотное такси, оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных большегрузных дронов, дистанционное заключение договоров связи, сервис поддержки принятия врачебных решений на базе технологий ИИ, сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест коммерческой деятельности на основе больших данных, а также проект по использованию обезличенных медицинских данных для улучшения анализа эффективности лекарственной терапии.

В июле 2021 г. CNews писал о том, что беспилотные такси «Яндекса» появятся на дорогах Москвы уже в 2021 г.