Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL

Единая ИС Госфильмофонда

Как выяснил CNews, Государственный фонд кинофильмов России (Госфильмофонд, главный киноархив страны) готов потратить до 20,1 млн руб. на создание своей единой информационной системы (ИС).

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере фонда, который был запущен 1 сентября 2021 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов будут приниматься до 9 сентября, торги намечены на 10 сентября.

ИС станет включать в себя подсистемы Госфильмофонда «Центральный каталог», «Учет и хранение фильмовых материалов», «Учет цифровых фильмовых материалов».

Госфильмофонд переезжает с баз на Microsoft SQL в новую ИС на PostgreSQL

Система создается для повышение качества выполнения госзадания и национального проекта «Культура» за счет повышения эффективности работы и производительности труда сотрудников, поэтапного создания единого информпространства Госфильмофонда, обеспечивающего хранение всех цифровых активов и их описания, поддержку рабочих процессов, а также для обеспечения максимальной автоматизации и полного контроля процессов, определяющих все аспекты деятельности аудиовизуального архива в части каталогизации фондов.

Какое ПО и «железо» будет использовано

«Программное обеспечение должно быть кроссплатформенным и обеспечивать возможность развертывания системы на операционной системе российского происхождения (Astra Linux, Alt Linux или аналоги, включенные в Реестр российского ПО), — говорится в техзадании тендера. — Система должна обеспечивать возможность использования в качестве СУБД PostgreSQL».

В отношении последнего указания отметим, что в общем случае так пишется название свободной открытой СУБД. Правда, CNews уже не раз сталкивался с тем, что госзаказчики под этим наименованием подразумевают российскую проприетарную систему Postgres Pro. Она разрабатывается российской компании Postgres Professional на основе PostgreSQL. Редакция CNews ожидает от Госфильмофонда прояснение вопроса о том, какую именно СУБД планирует использовать фонд.

«При вводе подсистемы в эксплуатацию на подготовительном этапе должны быть проведены работы по подготовке существующих баз данных (Microsoft SQL Server), содержащие сведения о каталоге фильмов, перечень фильмовых материалов, плакатов и фотографий, а также информацию отдела технического контроля, к переносу в новую систему», — проясняет ТЗ вопрос того, какая СУБД используется Госфильмофондом сейчас.

Что же касается операционной системы, то похоже, что госзаказчик нацелился на конкретную линейку ОС — Astra Linux. По крайней мере, именно на нее он четко указывает в разделе «Минимальные требования к оборудованию для развертывания системы».

В числе этих требований также использование восьмиядерных процессоров с частотой работы как минимум 3 ГГц (этот параметр отсекает все существующие российские чипы). Объем оперативной памяти для системы заявлен на уровне не менее 32 ГБ, объем дискового массива — не менее 10 ТБ.

Система включит сервер поискового индекса (для выполнение задач индексации документов и полнотекстового поиска), сервер веб-приложения (intranet-сайта), сервер баз данных, сервер хранения просмотровых медиа материалов, сервер хранения цифровых данных, сервер преобразования видеоформатов.

Предполагается, что рабочие места пользователей, на которых должна обеспечиваться работа системы, будут представлять собой ПК с разрешающей способностью не менее 1920*1080 точек. На них будет стоять веб-браузер (Firefox, Chrome, Safari, Edge) версии не старше одного года на момент поставки. ПК станут подключаться интернету с рекомендуемой скоростью не менее 10 Мбит/с.



Чем занимается Госфильмофонд

Ведущий свою историю с 1935 г. Госфильмофонд — это главный и крупнейший архив кинофильмов России, член Международной федерации киноархивов (FIAF). Организация выступает хранителем государственной коллекции фильмов и других киноматериалов, осуществляющим собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительскую, научно-исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии.

«Госфильмофонд сегодня — это уникальный многофункциональный комплекс, играющий важную роль в развитии и популяризации российского кино», — заявляет о себе организация.

По состоянию на 1 июля 2021 г. на постоянном хранении на пленке в фонде находится 1 081 916 произведений. «В коллекции более 70 тыс. наименований фильмов — от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 г., до современных российских и зарубежных произведений кинематографа», — сообщает фонд.