В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму

Италия усиливает давление на видеопиратов

Власти Италии плотно взялись за борьбу с пиратством в интернете. Если раньше правоохранители занимались преследованием в первую очередь непосредственных организаторов распространения нелегального контента, а также их посредниками, то теперь же фокус смещается на конечных потребителей.

Как пишет портал TorrentFreak со ссылкой на сообщения местных медиа, Финансовая гвардия Италии передала в прокуратуру информацию о 240 подписчиках пиратских сервисов цифрового телевидения (IPTV). Большинство из них, согласно источнику, проживает в пределах города Пьяченца (регион Эмилия-Романья). Идентифицировать их стало возможно после того, как правоохранители выявили ряд реселлеров, занимавшихся продажей подписок на пиратские видеосервисы.

По данным источника, все 240 человек, подозреваемые в использовании пиратских сервисов, являлись клиентами одной платформы (ее название не упоминается в тексте), которая предлагала видеоконтент с таких площадок как Sky, Dazn, Mediaset Premium, Netflix и Amazon Prime по подписке. Причем стоимость пиратской подписки была значительно ниже, чем предлагаемая легальными сервисами – всего 10 евро в месяц. Для сравнения: подписка только на один Netflix в Италии обойдется в 7,99 евро ежемесячно.

Финансовая гвардия на страже копирайта

Следствие, позволившее выявить нарушителей копирайта, вела Финансовая гвардия Италии (Guardia di Finanza) – одно из мощнейших правоохранительных агентств в стране, военизированная полиция, которая входит в структуру Министерства экономики и финансов. Финансовая гвардия в первую очередь занимается раскрытием финансовых преступлений и пресечением деятельности контрабандистов. Кроме того, это основная государственная структура, в обязанности которой входит контроль за оборотом наркотиков.

Власти Италии решили искоренять видеопиратство «с низов»

Значительно продвинуться в своем расследовании Финансовой гвардии удалось в начале 2020 г., когда силовиками был выявлен 60-летний реселлер услуг пиратских IPTV-сервисов.

Реселлерами в данном контексте называют посредников, принадлежащих к нижнему звену распространителей пиратского контента. Они занимаются перепродажей доступа к цифровым сервисам, прикрывая поставщиков более высокого ранга. Несмотря на низкую позицию в иерархии поставщиков, реселлеры нередко располагают списками клиентов – конечных пользователей, которые включают имена, домашние и email-адреса. Эти списки помогают силовикам найти потребителей пиратского контента.

Как отмечает TorrentFreak, скорее всего, именно так и были выявлены 240 несчастных пользователей пиратских сервисов, которым теперь грозит административное или уголовное преследование, хоть власти и заявляют о применении «сложных методов отслеживания».

Рядовым пиратам грозят огромные штрафы и, возможно, тюрьма

По информации источника, пойманным на использовании пиратских сервисов грозят большие штрафы за «приобретение краденого» – до 25 тыс. евро или даже тюремный срок.

Согласно PiacenzaOnline, власти Италии предупреждают о возможных штрафах для нарушителей копирайта, размер которых варьируется от 2,582 тыс. до 25,822 тыс. евро, а также об уголовном преследовании за использование оборудования, предназначенного для «незаконного декодирования аудиовизуальных передач с условным доступом».

Обвинения в приобретении краденого имущества будут предъявлены лишь наиболее отъявленным пиратам, отмечает издание, не уточняя, на какие критерии будет опираться прокуратура при выявлении степени тяжести проступка подозреваемых.

Предыдущие атаки на пиратов

В последние несколько лет итальянские правоохранительные органы приложили немало усилий, направленных на уничтожение местных пиратских IPTV- и VoD-сервисов.

Так, в сентябре 2019 г. итальянские правоохранительные органы совместно с коллегами из ряда стран Европы – Нидерландов, Франции и Болгарии – нанесли удар по сервису Xtream Codes, который, по их мнению, предлагает подписку на ПО, позволяющее организовать незаконное вещание пиратского контента в Сеть. Компания – разработчик Xtream Codes, базирующаяся в Болгарии, считает собственное преследование незаконным и заявляет о том, что выступает против пиратства.

В дальнейшем силовики сосредоточились на борьбе непосредственно с самими IPTV-сервисами, а не разработчиками ПО для их обслуживания. В мае 2021 г. полиция Италии сообщила о том, что ей удалось закрыть крупную пиратскую сеть, которая якобы обеспечивала около 80% абонентов пиратского IPTV в стране и приносила владельцам примерно 15 млн евро в месяц. 45 человек попали в поле зрения правоохранителей в ходе расследования данного дела.

Согласно выводам следствия, «верхушка» организации состояла из людей, разжившихся легальной подпиской на ряд видеосервисов. Эти люди приобретали оборудование для захвата воспроизводимого легального видео, последующего его кодирования и доставки на специальные телевизионные приставки, установленные у подписчиков.

Опыт других стран

В конце 2019 г. CNews сообщил о произошедшем в России прецеденте: россиянина Станислава Сайгина осудили на два года условно за владение сетью нелегальных онлайн-кинотеатров. Его кинотека насчитывала свыше 10 тыс. фильмов, а в его сеть входило три крупных ресурса и более десяти их зеркал. В России это был первый случай подобного рода. В дополнение к двум годам лишения свободы условно Сайгин получил три года испытательного срока. «Пирата» осудили по ч. 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

В августе 2021 г. украинские киберполицейские арестовали владельца популярного среди русскоязычных пользователей интернета онлайн-кинотеатра HD VideoBox. Сервис создал 36-летний житель Львова. Против него было возбуждено уголовное дело за нарушение авторских прав, и, как писал CNews, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

В июле 2020 г. CNews писал, что американская кинокомпания Criminal Productions не смогла добиться наказания для Даррена Бринкли (Darren Brinkley) и еще 31 человека за незаконное скачивание и распространение ее фильма «Преступник» c помощью торрент-клиента. Суд встал на сторону ответчиков, а Criminal Productions в итоге пришлось компенсировать Бринкли издержки.

Американские киноделы также ведут многолетнюю борьбу против пиратского p2p-сервиса Popcorn Time, который в народе называют «пиратским Netflix». В частности, была предпринята успешная попытка добиться блокировки Github-репозитория проекта, однако она была снята менее чем через месяца.

В конце августа 2021 г. группа независимых кинокомпаний обратилась в американский суд с требованием обеспечить блокировку имеющих отношений к Popcorn Time доменных имен, а также взыскать с владельца сервиса миллионы долларов в качестве компенсации ущерба. Личность хозяина Popcorn Time, к слову, неизвестна.

Кроме того, все те же компании судятся сразу с несколькими VPN-сервисами, которые по мнению киноделов, потакают пиратам.

Деятельностью VPN-провайдеров недовольны не только правообладатели, но и легальные платформы по доставке видеоконтента. Претензии заключатся в том, что VPN позволяют пользователям обходить региональные ограничения, причем некоторые из провайдеров продвигают данную возможность в качестве основной «фишки» своего сервиса. Netflix, к примеру, в течение шести последних лет играет в «кошки-мышки» с популярными VPN-провайдерами, придумывая все новые и новые способы запрета обхода региональных ограничений, это временами негативно сказываются на законопослушных подписчиках. VPN-сервисы, в свою очередь, отвечают симметрично, всякий раз находя лазейки в защитных механизмах Netflix.