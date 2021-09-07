Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября
21 сентября 2021 года CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в госсекторе 2021».
21 сентября 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в госсекторе 2021».
Основная задача конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» — рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.
Цифровые потребности госсектора
- Какие решения необходимы госведомствам и госкомпаниям?
- Как развивается процесс импортозамещения в госсекторе?
- Как сделать госуслуги удобными?
- Как государство заботится о гражданах?
- Что происходит в российских регионах?
- Дошла ли цифровизация до муниципалитетов?
- Удается ли побороть кадровый голод?
Ключевые ИТ-проекты и программы
- Как развивается «Цифровая экономика»?
- Здравоохранение объединяется в единой цифровой контур.
- В школах появится цифровое образование.
- Единая биометрическая система: какие сервисы доступны гражданам.
- Цифровой профиль гражданина: практическое применение.
- Единое цифровое пространство госорганов.
- Национальная система управления данными.
ИТ-решения для госсектора
- Электронный документооборот в ведомствах?
- Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.
- Искусственный интеллект в госсекторе.
- Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности.
- Цифровой контроль и надзор.
Среди спикеров и участников на данный момент:
Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской республики;
Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата;
Сергей Тряпицын, заместитель директора ФГБУ ИАЦ МЧС;
Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края;
Алексей Драгунов, генеральный директор, Региональный центр информационных технологий Псковской области;
Андрей Майоров, министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области;
Дмитрий Иванов, заместитель руководителя ДИТ Москвы;
Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»;
Евгений Панов, начальник управления информатизации и связи, департамент экономической политики и развития правительства Москвы;
Леонид Мальчер, директор, Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области;
Евгений Леонтьев, заведующий отделом, Мингосуправления Московской области;
Ирина Галушкина, заместитель директора, аппарат Правительства России;
Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата России;
Дмитрий Окунь, начальник управления, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
Сергей Кирюшин, и. о. директора ДИО, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации, МИД России.
Приглашены для выступления:
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли;
Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития;
Василий Слышкин, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации, Минцифры;
Сергей Кожевников, директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования;
Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области;
Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области;
Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы;
Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Сергей Власов, заместитель начальника управления информационных технологий и связи МЧС;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя, ФНС;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО — Югры;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Даниил Сорокин, директор департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Минэнерго;
Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.