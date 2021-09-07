Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов

Программы для автоматического просмотра резюме кандидатов на вакансии оказались неспособны вычленить среди множества соискателей нужного специалиста. Они отказывают в работе миллионам людей, оптимально подходящих на ту или иную должность, используя слишком «топорные» критерии отбора. В результате в странах растет число безработных, а компании лишаются потенциально ценных сотрудников.

Софт против людей

Программное обеспечение для автоматического сканирования резюме и поиска кандидатов на ту или иную должность регулярно отказывают подходящим по всем требованиям специалистам. По данным портала The Verge, в одних только США количество подобных случаев исчисляется миллионами.

«Заговор» автоматических рекрутеров раскрыли специалисты Гарвардской школы бизнеса (Harvard Business School). В отчете о своем исследовании они написали, что подобный софт «уничтожает и без того сломанную» систему найма в США» (не уточняя, в чем состоит ее «поломка»). С их слов, ошибки в работе таких программ усугубляют проблему так называемых «скрытых работников» (hidden workers) – специалистов, которые могут и хотят работать, но остаются нетрудоустроенными.

Авторы исследования подчеркивают, что трудоустроиться людям мешают сразу несколько факторов, однако программы для найма они называют одним из самых весомых среди них. Согласно их подсчетам, такой софт в настоящее время применяется подавляющим большинством американских работодателей – 75% от общего их количества или 99% компаний из списка Forbes 500.

Некачественный софт

Аналитики Гарвардской школы бизнеса отметили, что в зависимости от типа используемого рекрутингового ПО механизмы отсева подходящих кандидатов на должность могут различаться. Однако им удалось обнаружить общий для каждой из таких программ дефект.

Работодатели указывают миллионам соискателей на дверь, положившись на решение не самого надежного ПО

Согласно отчету, приложения для найма работников ошибочно отказывают соискателям по причине использования чрезмерно упрощенных критериев для разделения всех присылаемых резюме на «хорошие» и «плохие». К примеру, некоторым таким системам не по нраву кандидаты, у которых был перерыв в работе более шести месяцев. Они отправляют резюме таких людей в мусор, не уточняя у них причины столь длительного отсутствия работы.

Между тем, к многомесячному перерыву в трудовом стаже, как пишет The Verge, нередко приводят вполне уважительные причины. Это может быть беременность, вынужденное увольнение для ухода за ребенком или больным родственником. Также к такому могут привести обычные трудности в поиске работы, в особенности в странах со слабой экономикой и нестабильным курсом национальной валюты.

Более конкретные примеры автоматического отказа в работе привел один из авторов исследования Джозеф Миллер (Joseph Miller) в интервью изданию The Wall Street Journal. Он рассказал о случаях, когда самые обычные больницы по решению ПО для рекрутинга принимали на работу только кандидатов с опытом «компьютерного программирования» (computer programming) в своем резюме. При этом на самом деле им всего лишь нужны были сотрудники, способные вводить данные о пациентах в компьютер.

В качестве другого показательного примера Миллер привел компанию, рекрутинговое ПО которой отклоняло кандидатов на должность продавца в розничной торговле, если они не указали «полировку пола» (floor-buffing) в качестве одного из своих навыков. Соискатели, не упомянувшие «полировку пола» в своем резюме, получали автоматический отказ, даже если по всем другим критериям они полностью подходили на желаемую должность.

Порочный круг

По данным The Verge, переход на автоматизированные системы рекрутинга стал ответом работодателей на возросшее число соискателей. Если в начале прошлого десятилетия объявление о той или иной вакансии привлекало в среднем 120 кандидатов, то спустя 10 лет их набирается около 250. Компании были вынуждены перейти на ПО для автоматического просмотра резюме, чтобы справляться с таким потоком, но в итоге этот шаг только усугубил ситуацию. Регулярные отказы подходящим по всем критериям кандидатам лишь увеличило число людей, ищущих работу.

Использование подобного программного обеспечения само по себе стало огромным бизнесом. «За прошедшие годы автоматизация стала пронизывать почти каждый этап процесса найма: системы отслеживания кандидатов, управление отношениями с кандидатами, планирование, проверка биографических данных, поиск кандидатов и оценки. К 2017 г. мировой рынок технологий найма вырос до $1,75 млрд. Ожидается, что он почти удвоится к 2025 г., подойдя к отметке в $3,1 млрд», – говорится в отчете исследователей из Гарвардской школы бизнеса.

Надежда еще теплится

Компании, использующие ПО для автоматического просмотра резюме кандидатов, хорошо осведомлены проблемах, которые приносит им такой софт. Девять из 10 руководителей, опрошенных авторами исследования, заявили, что им известно, что автоматизированное программное обеспечение ошибочно отфильтровывает жизнеспособных кандидатов.

Некоторые из респондентов добавили, что изучают альтернативные способы найма кандидатов. Но, как отмечают авторы исследования, решение этих проблем потребует «пересмотра многих аспектов рекрутинговой системы», начиная с того, где компании ищут кандидатов в первую очередь, и заканчивая тем, как они настраивают ПО для отсева соискателей.

Бойкот программам-рекрутерам в России

В России софт для поиска сотрудников используется различными компаниями на протяжении многих лет. К примеру, еще в ноябре 2019 г. в России был впервые внедрен робот, подбирающий персонал по местоположению. CNews писал, что его запустила московская сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Эта сеть также использует систему холодного поиска для увеличения потока кандидатов: робот сам ищет подходящие резюме и приглашает найденных кандидатов на собеседование.

Также с августа 2017 г. оператор МТС использует для подбора персонала робота-рекрутера «Вера» – искусственного интеллекта на основе самообучающейся нейросети. Его разработала отечественная компания Stafory. Как сообщал CNews, в апреле 2019 г. «Вера» стала предметом спора между Stafory и порталом HeadHunter. По словам основателя Stafory, портал препятствовал продвижению разработанного им искусственного интеллекта.

В августе 2021 г. члены партии «Единая Россия» увидели угрозу распространения искусственного интеллекта в сфере труда, а также в медицине, образовании и других областях. Они выступили с предложением о полном запрете государству передавать ключевые функции и право принятия решения от человека искусственному интеллекту и цифровым платформам.