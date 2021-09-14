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Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев

Правительство России утвердило «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий – так называемый второй пакет мер поддержки. В документ включено 62 мероприятия, из них 20 в общесистемном статусе. По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, будет и третий пакет господдержки ИТ-отрасли. 

Дополнительные меры поддержки ИТ-отрасли

Правительство России утвердило план мероприятий («дорожную карту») по созданию дополнительных условий для развития ИТ-отрасли, также известный как «второй пакет мер господдержки ИТ-отрасли». Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина от 9 сентября 2021 г. опубликован на официальном правительственном портале government.ru.

План включает 62 мероприятия, при этом 20 из них нацелены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских ИТ-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках, отмечается в документе.

Еще 42 мероприятия из второго пакета имеют точную направленность на стимулирование развития и внедрения российских разработок в определенных сегментах, включая «решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности».

Некоторые меры по отдельным сегментам ИТ-рынка нацелены на снятие законодательных ограничений, формирование цифровых стандартов, финансирование создания российских цифровых платформ в госсекторе, а также на подготовку кадров для отдельных отраслей экономики.

В формировании плана, отмечается в пояснительном тексте к документу, принимали участие представители ведущих российских ИТ-компаний, отраслевых организаций, а также партии «Единая Россия». Целью плана является «повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России».

Выравнивание условий

В рамках процесса выравнивания условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских ИТ-компаний в документе предлагается в срок до ноября 2021 г. внести в налоговый кодекс России изменения в части налогообложения иностранных компаний, получаемых в результате взаимодействия с российскими.

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Во второй пакет мер господдержки ИТ-отрасли вошло 62 мероприятия

Еще одним пунктом предлагается внесение изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие развитие требований о предустановке российского ПО, в том числе расширения классов программ, требующих предварительной установки. Срок принятия этой меры – декабрь 2021 г.

Одной из мер повышение спроса на отечественное ПО и программно-аппаратные комплексы (ПАК) станут изменения в законах, которые ограничат приобретение отдельными юрлицами иностранного ПО и ПАК, в том числе компьютерного и телеком-оборудования, а также услуг по их техподдержке, в случае наличия аналогов в реестрах российских программ и российской радиоэлектроники. Срок принятия – декабрь 2021 г.

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42 мероприятия второго пакета направлены на поддержку российских разработок

На ноябрь 2021 г. запланировано внесение изменений налоговый кодекс по включению расходов на внедрение отечественного ПО и ПАК из реестров российских программ и радиоэлектронной продукции в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

В рамках софинансирования разработки и внедрения российского ПО и ПАК планируется ежегодно – начиная с сентября 2021 г., актуализировать приоритеты господдержки в рамках федпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», в том числе в области информационной безопасности. Также предусмотрено уточнение правил конкурсных отборов на получение господдержки в рамках софинансирования расходов ведущих ИТ-компаний на перспективные разработки и их внедрение и льготное кредитование внедрения российского ПО.

В декабре 2021 г. ожидается принятие нормативных правовых актов по созданию в России института ИТ-омбудсмена по защите прав ИТ-компаний «в целях выявления системных проблем в секторе ИТ, а также работы по жалобам и обращениям отдельных предпринимателей».

До февраля 2022 г. Правительство ожидает от профильных министерств доклад с предложениями по внесению изменений в законы с наделением присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в сфере ИТ, а также уточнения порядка применения мер пресечения «запрет определенных действий» и «заключение под стражу» при рассмотрении уголовных дел в отношении ИТ-предпринимателей, и освобождение ИТ-бизнесменов от уголовной ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба.

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Поддержка внедрения российских разработок в различных отраслях

К марту 2022 г. планируется разработка и принятие закона, который позволит создать условия для привлечения и релокации (возврата) ИТ-специалистов и ИТ-компаний в Россию. Документ должен включать упрощение для ИТ-специалистов получения вида на жительство, льготную ипотеку и льготное кредитование, а также другие меры поддержки.

В ноябре 2021 г. Минцифры, ФНС, ФТС, ФСБ и Центробанк России должны подготовить доклад о внесении изменений в законы для формирования системы «цифрового резиденства» для иностранных компаний и физлиц, работающих в ИТ, без необходимости физического присутствия в России.

На декабрь 2021 г. запланировано подписание постановления Правительства с уточнением полномочий торговых представительств в целях создания службы «цифровых атташе» в перспективных странах для развития российского ИТ-экспорта.

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Дополнительные меры поддержки ИТ-отрасли

В рамках обеспечения технологической независимости российской КИИ и преимущественного использование ПО и ПАК в числе КИИ, уже в сентябре 2021 г. указом Президента России предусмотрена разработка нормативных правовых актов с требованиями преимущественного применения отечественного ПО и ПАК в КИИ, в том числе, компьютерного и телекоммуникационного оборудования.

Специальные меры поддержки ИТ-отрасли

В пакет специальных мер поддержки вошли законодательные изменения в части централизации бухучета для бюджетной сферы (апрель 2022 г.), разработка нормативов долгосрочного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости (июнь 2022 г.), субсидирование расходов малого и среднего бизнеса на оплату облачных услуг (сентябрь 2021 г.).

К ноябрю 2021 г. Росстандарту поручено разработать предложения по обеспечению использованию российских аналогов иностранного ПО, в том числе, за счет новых стандартов проектирования объектов капстроительства для бюджетных нужд и использование отечественных средств проектирования и информационного моделирования строительства (BIM).

В сентябре 2021 г. начинается конкурсный отбор по субсидированию расходов на внедрение российского инженерного ПО для ОПК/ВПК (CAD/CAE/CAM/BIM). В ноябре 2021 г. Правительство рассмотрит предложения по внесению изменений в законодательство для внедрения специальных инвестконтрактов (СПИК) для в доработки и внедрения отдельными видами юрлиц конкурентоспособных отечественных ИТ-решений.

В декабре 2021 г. ожидается разработка федерального закона по защите авторских прав и противодействия использованию нелицензионного ПО, в том числе за счет принципов «Антипиратского меморандума».

Информационная безопасность

К декабрю 2021 г. ожидается федеральный проект о вводе в эксплуатацию трех сегментов киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности в рамках исполнения федпроекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Уже в сентябре 2021 г. Правкомиссия по цифровому развитию рассмотрит вопросы установления требований по включению в ведомственные программы цифровой трансформации раздела по информационной безопасности в качестве обязательного условия согласования, с учетом применения отечественных решений в сфере ИБ.

На декабрь 2021 г. запланирована разработка федерального проекта по проведению обучения ключевых руководителей и специалистов по информационной безопасности зарубежных стран с участием российских компаний-вендоров ПО по ИБ за счет средств федерального бюджета, а также обучения иностранных студентов решениям в сфере ИБ в российских вузах совместно с российскими компаниями.

Электронные образовательные сервисы

В сентябре 2021 г. ожидается принятие постановления Правительства по обеспечению образовательных организаций общей и средней профподготовки онлайн-доступом к образовательным сервисам поставщиков цифрового образовательного контента.

Также в сентябре будут рассмотрены предложения по установлению на бессрочный период действующих исключений по неприменению лицензионных требований в отношении дистанционных образовательных программ и внесение изменений в федпроект «Кадры для цифровой экономики» в плане ввода механизма компенсации образовательным организациям расходов на повышение квалификации и дополнительное образование по «цифровым» специальностям. К февралю 2022 г. в рамках плана должна быть организована система получения дополнительной квалификации для студентов по ИТ-профилю в 100 вузах на «цифровых кафедрах».

К ноябрю 2021 г. ожидается появление стандартов по переходу образовательных школ на российское ПО, включая мессенджеры, почту, видеоконференцсвязь, офисный софт и операционные системы.

К декабрю 2021 г. Минпросвещения должно разработать программы обучения и повышения квалификации для педагогов по методикам и технологиям дистанционного и смешанного обучения.

К февралю 2022 г. ожидается появление методических предписаний для учителей школ и преподавателей вузов по обязательному использованию российского ПО (мессенджеры и ВКС) при взаимодействии с учащимися и их родителями.

Электронные медицинские сервисы

В ноябре 2021 г. ожидается появление правовых нормативов по внедрению цифровых медицинских рецептов, дистанционной продаже лекарств и предоставлению гражданами доступа к своим цифровым медкартам поставщикам цифровых медицинских сервисов.

В этой части также запланировано изучение предложений по выделению в тарифах медуслуг расходов на ИТ, эксперимент с дистанционной постановкой диагнозов и доступ российским разработчикам ИИ к обезличенным данным и сведениям из медкарт.

Российское ПО и операционные системы

К декабрю 2021 г. ожидается публикация постановления Правительства по внесению изменений в законы с внесением требований по предустановке российского ПО, с расширением класса таких программ. В ноябре также будет опубликовано отдельное постановление с требованиями по обязательной совместимости государственных инфосистем с отечественным ПО из единого реестра.

К декабрю 2021 г. президиум Правкомиссии по цифровому развитию и использованию ИТ рассмотрит список законодательных изменений с требованиями по включению в ведомственные программы цифровой трансформации указаний на поэтапную замену зарубежного офисного ПО. Завершение процесса запланировано на 2023 г.

В декабре 2021 г. ожидается одобрение Правительством нормативов по переходу госорганов и бюджетных организаций на единую госплатформу поддержки рабочих коммуникаций (почта, мессенджер, ВКС).

В октябре 2021 г. будет принято постановление по обеспечению учителей школ и врачей российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы. К декабрю 2021 г. будут представлены требования об обязательном использовании отечественных операционных систем в устройствах интернета вещей в регулируемых государством сферах.

В декабре 2021 г. Правкомиссия по цифровому развитию рассмотрит список требований по включению в ведомственные программы цифровой трансформации указаний по применению отечественных облачных сервисов и на отказ от создания без надлежащего обоснования инфраструктуры дата-центров за счет бюджетных средств, а также введение запрета на создание без надлежащего обоснования инфраструктуры ЦОД для нужд госорганов.

В октябре 2021 г. Правительство рассмотрит доклад профильных ведомств с предложениями по изменению законодательства в части предоставления земельных участков на строительство коммерческих дата-центров без торгов по кадастровой стоимости, а также по созданию условий для размещения государственных инфсистем в российских коммерческих дата-центрах и облачных сервисах.

В ноябре 2021 г. Правительство рассмотрит доклад с предложениями по изменению законов в части установления для дата-центров отдельного порядка технологического присоединения к электрическим сетям.

Искусственный интеллект, большие данные и интернет вещей

В ноябре 2021 г. ожидается принятие федерального закона и постановления Правительства по изменению законов «в целях создания условий для формирования рынка больших данных для российских разработчиков ИТ-решений и вовлечение их в коммерческий оборот».

К декабрю 2021 г. российское законодательство будет подготовлено к созданию репозитория государственных дата-сетов «для использования российскими разработчиками ИИ-решений и урегулирования вопросов передачи деперсонифицированных данных». К этому времени в ведомственные программы цифровой трансформации должны быть внесены изменения, предусматривающие создание репозитория данных для российских разработчиков ИИ-решений и поддержке проектов по внедрению ИИ в сфере госуслуг, здравоохранения, образования, безопасности и других.

На декабрь 2021 г. запланирована доработка правовых актов в части введения обязательных требований по использованию отечественных решений в сфере интернета вещей в ЖКХ, пожарной и другой безопасности, а также создания гоинфосистем для мониторинга погоды, экологической ситуации, особо опасных и вредных производств, потребления коммунальных услуг бюджетными организациями на основе отечественных разработок.

Отечественные компьютерные игры и российский профессиональный видеоконтент

В ноябре 2021 г. Правительство планирует рассмотреть предложения по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), «популяризующих русскую культуру и историю», а также законодательные изменения правил предоставления бюджетных субсидий на создание кино- и ТВ-продукции с требованием обязательного размещения контента на российских интернет-площадках.

В феврале 2022 г. ожидается рассмотрение пакета законодательных изменений для установления запрета на учет рекламных расходов на иностранных интернет-площадках в плане налогообложения прибыли.

В декабре 2021 г. будет рассмотрен список изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих для российских аудиовизуальных сервисов стимулирование производства отечественного контента.

Реакция представителей ИТ-отрасли

По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, задачей ведомства было услышать отрасль и разработать «действительно востребованные меры поддержки».

«Утвержденный председателем Правительства второй пакет мер поддержки отрасли ИТ содержит 62 пункта, – сказал Максим Паршин. Из них Минцифры ответственно за 38 мер. Мы планируем организовать работу по реализации плана, основываясь на тех же принципах, что и в процессе подготовки второго пакета. Драфты документов будем публиковать в "Системе элементов поддержки", в ближайшее время сайт цифроваяэкономика.рф будет доработан и станет интерактивным с возможностью совместной работы над документами».

По его словам, будет и следующий, третий пакет господдержки ИТ-отрасли.

Программа ИТ-поддержки в итоге «пришла туда, куда должна была», считает преподаватель факультета инноваций и высоких технологий (ФИВТ) МФТИ Юрий Аммосов. По его мнению, порядка 90% преференций получат ИТ-поставщики для государства, которые уже являются получателями различных видов господдержки.

Директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев назвал второй пакет мер поддержки комплексным документом и выразил благодарность «Минцифры и всем, кто довел проект до подписания в Правительстве».

«Мы в ответе за то, чтобы второй пакет не остался декларацией о намерениях», – сказал директор АПКИТ.

«Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли тянет на таблицу Менделеева нового времени – таблицу Шадаева, – сказал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. – Он затрагивает практически все сегменты ИТ и отражает результат диалога Минцифры с индустрией».

Владимир Бахур

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