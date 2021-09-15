Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021"Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021"
7 октября 2021 г. состоится форум "GIS DAYS 2021".
GIS DAYS 2021 – это цикл конференций с участием звезд из сферы ИТ и ИБ.
Аудитория: ключевые эксперты рынка, ИТ-директора, представители регуляторов, специалисты ИТ и ИБ.
Секции:
1. Облачные решения, аутсорсинг сервисов в ИТ
- Что необходимо учитывать при разработке модели ИБ-угроз?
- On-premise или облачное решение: что выбрать?
- Сильные и слабые стороны on-premise решения.
- Сильные и слабые стороны облачного подхода.
- Какие ИБ-функции можно передать на аутсорсинг?
- Роль организационных мер в обеспечении ИБ.
- Как управлять процессом ИБ.
2. Новая реальность организации офисов. Коворкинги+Workation
- Офисное пространство без границ: новые задачи для службы ИБ.
- Какие угрозы несут с собой коворкинги и как им противостоять.
- Особенности организации ИБ для сотрудников, предпочитающих Workation.
- BYOD или корпоративные устройства: что выбрать.
- Удаленный контроль корпоративных мобильных устройств: новые подходы.
- Борьба с инсайдерами: как защитить компанию и не потерять ценных сотрудников.
3. Коммерческое использование биометрии
- Какие биометрические данные можно использовать для идентификации личности.
- Зачем нужны мультимодальные биометрические системы.
- Кому можно доверить хранение биометрии.
- Можно ли рассчитывать на конфиденциальность биометрических данных.
- Что представляет собой Единая биометрическая система (ЕБС).
- Насколько надежно защищены данные в ЕБС.
- Как мотивировать граждан сдавать биометрические данные.
- Государственные услуги и биометрия.
- Биометрия в сфере финансов: возможности и кейсы
- Биометрия на транспорте: удобно и безопасно.
- Как биометрия может изменить ритейл.
- Биометрия в системах контроля и управления доступом.
- Когда биометрия приносит выгоду бизнесу.
4. Технологическая независимость
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.