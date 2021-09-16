Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО

Минцифры скорректировало требование к ПО, нацеленному на добавление в реестр отечественного софта. В конце августа 2021 г. оно сделало обязательным условием наличие в штате специалистов по модернизации и обслуживанию ПО. Участники рынка остались недовольны новым требованием, и Минцифры решило отказаться от него и разрешить разработчикам отечественного ПО привлекать внештатных программистов.

Минцифры пошло навстречу

Минцифры России внесло новые изменения в критерии отбора софта для включения его в реестр российского ПО. По данным «Коммерсанта», нововведения гарантируют разработчикам программного обеспечения важное послабление.

Так, согласно нововведениям, компаниям-разработчикам не потребуется держать в своем штате программистов, занятых технической поддержкой, гарантийным обслуживанием и модернизацией ПО. По информации издания, теперь эти функции смогут осуществлять внештатные сотрудники.

Изменения прописаны в обновленном проекте поправок Минцифры к постановлению Правительства России №1236. Оно вводит запрет на приобретение иностранного ПО в рамках госзакупок.

Теперь для работы над софтом из реестра отечественного ПО необязательно быть штатным программистом

Переработанный проект поправок еще 6 сентября 2021 г. был направлен на согласование в Минэкономики. На момент публикации материала Министерство не публиковало отзыв на него. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванного представителя Минэкономики, «документ рассматривается и ответ будет в установленные сроки возвращен в Минцифры».

Причины изменений

Требование об обязательном наличии в штате специалистов, осуществляющих техподдержку и гарантийное обслуживание продукта, Минцифры внесло в предыдущую версию поправок. CNews писал об этом в конце августа 2021 г.

Подобное решение Министерства вызвало недовольство со стороны участников рынка. Многие из них начали высказывать опасения, что новые требования приведут к росту затрат компаний-разработчиков ПО. В настоящее время такие компании нередко прибегают к услугам внештатных специалистов для поддержки и гарантийного обслуживания ПО.

На запрос CNews о причинах отмены новых норм спустя менее месяца с момента их внесения представители Минцифры ответили, что «что изменения в формулировке внесены в соответствии с замечаниями, поступившими по итогам рассмотрения проекта постановления рабочей группой по «регуляторной гильотине» в Аналитическом центре при правительстве». «Требование о наличии специалистов, обеспечивающих поддержку и обслуживание софта, в штате правообладателя признано избыточным – эти функции зачастую выполняются внештатными сотрудниками. Например, крупные российские ИТ-компании привлекают специалистов из Белоруссии и других стран Евразийского экономического союза», – сказали CNews представители Минцифры.

Другие нововведения

В дополнение к отмене условия, касающегося внештатных сотрудников, Минцифры скорректировало еще один пункт документа. В его новой редакции теперь содержится более детализированное описание требования об осуществлении поддержки, обслуживании и модернизации софта компаниями без преобладающего иностранного участия.

Наряду с послаблениями, касающимися возможности привлекать внештатных специалистов для работы над ПО, включенным в реестр российского софта, Министерство добавило в проект поправок и новые требования. В частности, в перечне документов, необходимых для включения в единый реестр российских программ появился еще один пункт.

Теперь разработчикам, желающим видеть свою программу в реестре, необходимо будет предоставить документальное подтверждение того, что исходный код их творения хранится на территории России. «Технические средства хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения, а также технические средства компиляции исходного текста в объектный код программного обеспечения находятся на территории России», – говорится в документе.

Крупномасштабная чистка реестра

В середине сентября 2021 г. CNews писал, что в России готовится ревизия реестра отечественного ПО. По ее результатам количество программ, состоящих в реестре, может сократиться минимум на 2% и максимум на 30%.

Это будет первая чистка за всю историю существования реестра, запущенного в январе 2016 г. «Реестр изначально был забором с большим количеством дырок, через которые можно было пролезть. В него пытались проникнуть все подряд, в том числе, и западные игроки», – сообщил CNews представитель Минцифры. С его слов, ранее очень много российских игроков существовали в экосистеме американской Microsoft. И корпорация тратила огромные деньги в России, чтобы разработчики создавали решения на ее стеке. И в реестр пролезли такие компании.

«Например, первое время никто не следил за системами управления базами данных. Софт на них использовался российский, но на каких технологических пакетах он работал, было не важно. Сейчас условия поменялись. И когда гайки закрутили, а твой софт поддерживает только Oracle или Microsoft, то он уже не может считаться российским. При этом в реестре продукт уже значится», – добавил он.

Впервые о подготовке к ревизии реестра отечественного ПО стало известно в начале сентября 2021 г. об этом в интервью CNews рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. Сроки ее начала не установлены, однако до конца 2021 г. Министерство намерено проверить более 11 тыс. позиций в реестре.

Другими словами, будет проверен весь реестр. На момент публикации материала в нем числилось около 11,4 тыс. записей.