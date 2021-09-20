Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября

Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября5 октября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты».
5 октября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты».
Вопросы к обсуждению:
Рынок импортозамещения
- Какова роль импортозамещения в цифровой трансформации?
- Как выбрать удачный момент для миграции на российские решения?
- Как сделать миграцию наиболее эффективной?
- Как развивается импортозамещение в госсекторе?
- Что думает об импортозамещении бизнес?
- Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
- Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?
Технологии
- Существуют ли на рынке необходимые заказчикам решения?
- Какие отечественные аналоги западного ПО представлены на рынке?
- Как развивается импортозамещение в сфере оборудования?
- Удалось ли российским компаниям создать полноценную экосистему
Тренды и перспективы
- Как обеспечить конкурентную среду для российских разработчиков?
- Смогут ли отечественные продукты выйти на мировой рынок?
- Почему российские решения часто не дешевле иностранных?
- Достаточно ли в России квалифицированных инженерных кадров?
- Является ли импортозамещение гарантией безопасности инфраструктуры?
- Как будет развиваться импортозамещение в 2022 г.?
Выступление с докладом подтвердили:
Василий Бойцов, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию, «Объединенная судостроительная корпорация»;
Олег Шальнов, заместитель генерального директора, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией, концерн «Росэнергоатом»;
Сергей Бобрецов, директор по продукту «Турбо Х», «Консист бизнес групп»;
Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод;
Иван Климов, руководитель направления разработки, HOSTVM;
Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению, «Алроса ИТ»;
Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
Василий Ежов, владелец продукта, «Сибур диджитал»;
Евгений Шикин, консультант отдела спецпроектов и импортозамещения управления мультимедийных и сетевых технологий Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области;
представитель компании YADRO.
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