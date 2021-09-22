Лукашенко нашел нового директора для «дочки» МТС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал назначение нового гендиректора местной «дочки» телекоммуникационного оператора МТС, контроль над которой принадлежит властям республики. Им станет сын спикера нижней палаты парламента республики Владислав Андрейченко.

Новый гендиректор для белорусского МТС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на назначение нового гендиректора местного сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) – совместного предприятия российской МТС и властей страны. Как сообщает государственное агентство «Белта», этот пост займет Владислав Андрейченко.

Андрейченко уже работает в МТС, возглавляя филиал компании в Витебске. Его отец Владимир Андрейченко занимает пост спикера Палаты представителей (нижней палаты) парламента республики.

В пресс-службе российского МТС сообщили, что контракт с нынешним гендиректором белорусского МТС Владимиром Карповичем истекает 6 октября 2021 г. В связи с этим на 5 октября в Минске намечено проведение собрания акционеров белорусского сотового оператора, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении нового гендиректора компании.

Сложные взаимоотношения российского МТС и властей Белоруссии

В 2001 г. МТС выиграла тендер на создание в Белоруссии второй сотовой сети стандарта GSM. Однако в белорусском МТС российская сторона получила лишь 49% долю. 51% принадлежат государственному оператору фиксированной связи «Белтелеком».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал назначение нового гендиректора местной «дочки» МТС

В 2005 г. по инициативе Лукашенко в белорусском МТС произошла смена руководства. Вместо ставленника российской МТС гражданина России Андрея Румянцева главой компании стал Владимир Карпович, до той пор занимавший пост замминистра связи республики.

Российская МТС неоднократно предлагала белорусской стороне продать ее долю в белорусском операторе, но получала отказ. С тех пор разногласия между сторонами только нарастали. В 2011 г. Лукашенко сам предложил россиянам выкупить долю белорусской стороны в предприятии за $1 млрд, пригрозив в противном случае выставить данный пакет на аукцион.

Россияне покупать контроль в белорусском МТС по предложенной цене отказались. Занимавший тогда пост главы Госкомитета по имуществу Белоруссии говорили, что российская МТС готова заплатить за данный пакет в два раза меньше - $400-500 млн.

Новым главой белорусской МТС стал Владислав Андрейченко, сын спикера нижней палаты парламента Белоруссии

В конце 2011 г. был проведен аукцион по продаже государственной доли в белорусском МТС, но желающих купить пакет не нашлось. Новый аукцион состоялся в 2014 г., и также неудачно.

Показатели белорусской МТС

С 2015 г. российская МТС стала консолидировать финансовые показатели своей белорусской «дочки» в финансовой отчетности. По итогам 2020 г. белорусская МТС получила выручку в размере 1,22 млрд белорусских рублей (35,7 млрд руб.), показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 640 млн руб белорусских рублей (18,7 млрд руб.), чистая прибыль – 347,6 млн белорусских рублей (10,17 млрд руб.). Абонентская база компания составила 5,7 млн.