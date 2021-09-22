Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы

Власти рассмотрят новые налоговые преференции для ИТ-компаний в дополнение ко второму пакету мер их поддержки, принятому в начале сентября 2021 г. Информация о них найдена в документации к проекту федерального бюджета. При этом для иностранных ИТ-компаний, напротив, разрабатываются дополнительные поборы.

Налоговые льготы для ИТ

ИТ-компании в России в обозримом будущем могут получить дополнительные налоговые послабления. Как пишет ТАСС, существует вероятность, что скоро они смогут рассчитывать на преференции по налог на прибыль.

Новые льготы для ИТ-компаний рассматриваются в документации к проекту федерального бюджета России.

«Установление дополнительных преференций по налогу на прибыль организаций для компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в части предоставления таким организациям возможности применять инвестиционный налоговый вычет в отношении отдельных видов расходов, а также применять повышающий коэффициент к норме амортизации в отношении отдельных видов амортизируемого имущества», – приводит ТАСС цитату из материалов к проекту бюджета.

Дополнительные послабления

Согласно документам к проекту федерального бюджета, власти также собираются обсудить необходимость и ряда других налоговых льгот. В частности, упоминаются преференции, «предусматривающие пониженную ставку налога на прибыль организаций на доход в виде дивидендов, выплачиваемых из источников в России, при соблюдении ряда условий, для компаний, зарегистрированных в соответствующих юрисдикциях, но имеющих существенное экономическое присутствие в России».

ИТ-компании смогут сэкономить на налогах

Эти меры поддержки, говорится в материалах, власти хотят рассмотреть с целью «нейтрализации последствий денонсации соглашений об избежании двойного налогообложения».

Планируется к рассмотрению и продление ряда действующих льгот для ИТ-компаний. К примеру, ТАСС упоминает норму, «ограничивающую уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах». Нынешнее ограничение действует до 31 декабря 2021 г., что прописано в положениях закона № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты» от 2 июля 2021 г.

Комплексная поддержка

Российская ИТ-отрасль может рассчитывать на десятки видов помощи со стороны государства. В начале сентября 2021 г. Правительство России утвердило второй пакет мер поддержки этой отрасли, в который входят 62 мероприятия.

20 мер из этого перечня направлены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских ИТ-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках, отмечается в документе. Оставшиеся 42 имеют точную направленность на стимулирование развития и внедрения российских разработок в определенных сегментах, включая «решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы» и др. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Процесс проработки второго пакета мер поддержки занял у властей почти год. Первоначальную его версию Минцифры подготовило в ноябре 2020 г., а на рассмотрение в Правительство России он был внесен в апреле 2021 г.

Вторым данный набор мероприятий назван неспроста. Первый пакет, как сообщал CNews, Минцифры сформировало еще в апреле 2020 г.

Без ИТ-налогов Россия не останется

Разрабатывая и внедряя все новые послабления для российских ИТ-компаний власти одновременно усиливают давление на иностранные компании, работающие в этой же сфере. Например, в начале сентября 2021 г. CNews писал, что Россия в числе первых может ввести так называемый «наднациональный цифровой налог», платить который будут исключительно зарубежные ИТ-предприятия.

Данное нововведение подразумевает обязанность таких компаний платить налоги именно в той стране, где она получает прибыль. Эта мера может приносить России десятки миллиардов рублей каждый год.

В том же месяце Александр Хинштейн придумал, как Россия может получать от иностранных ИТ-компаний по в пределах 7 млрд руб. каждый год в виде налогов. Он предложил ввести для таких компаний, у которых еще нет собственных ЦОД на территории России дополнительный налог в размере 1,2%.

Хинштейн – это соавтор закона «о приземлении» иностранных ИТ-компаний, грозящего им многочисленными санкциями за их отказ открывать в России свои представительства. Новый налог он предложил направлять эти деньги в фонд борьбы с цифровым неравенством в России. Аналогичную идею в августе 2021 г. высказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.