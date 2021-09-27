Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей

Калининградский автопроизводитель увеличит свои инвестиции в проекте с Минпромторгом на 20 млрд руб. и вложит эти деньги в производство электромобилей. Продажа техники должна начаться в 2024 г.



Запуск электрокарного производства



Калининградская автосборочная компания «Автотор» займется производством электромобилей и их компонентов. Для этого она увеличит вложения по инвестиционному контракту с Минпромторгом на 20 млрд руб. Первые 200 легковых и легких коммерческих экземпляров на электротяге отечественного производства появятся в 2023 г. Продажи стартуют в августе 2024 г.; в этом же году будут выпущены первые электромобили для маломобильных групп граждан, — сообщает пресс-служба Минпромторга.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом и правительством Калининградской области «Автотор» заключил еще в 2019 г. Компания обязалась вложить не менее 12 млрд руб. в локализацию производства, создание инжинирингового, учебного и ИT-центра. 24 сентября 2021 г. пресс-служба Минпромторга сообщила о визите главы ведомства Дениса Мантурова в Калининградскую область, где «Автотор» провел презентацию проекта по производству электромобилей и автокомпонентов.

«В рамках дополнения к специальному инвестиционному контракту "Автотор" увеличит инвестиции на 20 млрд руб., и, таким образом, фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИКу составит 32 млрд руб.», — цитирует пресс-служба Мпинпромторга слова Мантурова.

Как пройдет локализация

Источник «Ведомостей» сообщает, что «Автотор» будет работать над локализацией электромобилей с Hyundai и Kia – своими традиционными партнерами, а также с несколькими другими производителями. В разработке находятся три проекта, но еще не ясно, какие из них доберутся до практической реализации.

«Автотор» начнет производство электромобилей и компонентов, для этого он увеличит инвестиции по СПИКу на 20 млрд рублей

В будущем «Автотор» планирует выход на экспорт. «Сейчас уже завершается работа по внесению новых дополнений в СПИК, что позволит вывести предприятие на совершенно новый технологический уровень и позволит освоить совершенно новые рынки, которые пока еще не представлены ни на "Автоторе", ни в регионах и заводах России», — передает пресс-служба Минпромторга слова Антона Алиханова, губернатора Калининградской области.

На компанию «Автотор» приходится почти 50% всей выпускаемой товарной продукции в Калининградской области. Объем товарной продукции завода в 2020 г. составил 295 млрд руб. Компания была основана в 1994 г. Сегодня она выпускает легковые автомобили таких брендов как BMW, KIA, Hyundai, а также коммерческие автомобили Hyundai, Ford Cargo. Основной владелец «Автотора» – Владимир Щербаков.

СПИК, который «Автотор» заключил с Минпромторгом и правительством Калининградской области гарантирует компании налоговые льготы и поддержку условий ведения бизнеса со стороны властей в обмен на обязательства по локализации производства. Уровень локализации оценивается в баллах: за сборку двигателя, включая установку коленвала, — 25 баллов, за локализацию блока управления кузовной электроникой – 50 баллов. В случае локализации тягового электродвигателя «Автотор» сможет получить 100 баллов, тяговой батареи – еще 150 баллов.

Количество баллов определяет объем бюджетных промышленных субсидий, а также право участвовать в госзакупках и госпрограммах поддержки спроса. Ежегодно количество баллов для получения максимальных субсидий будет увеличиваться: в 2020–2021 гг. потребуется набрать минимум 1500 баллов, в 2022 г. – 2000, в 2023–2024 гг. – 2567 баллов.

Планы Правительства по развитию электротранспорта

В августе 2021 г. председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил концепцию по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 г.

К концу 2024 г. планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций. К 2030 г. 10% выпускаемых автомобилей должны быть электрическими, число электрозаправок вырастет минимум до 72 тыс., а также планируется запуск в эксплуатацию не менее 1000 водородных заправок. Общий бюджет концепции до 2030 г. — 591 млрд руб. из них более 80% – это внебюджетные источники. Скидка по расширенным программам автокредитования на электромобили, согласно проекту Минпромторга, опубликованному в сентябре, составит 25%, но не более 625 тыс. руб.

Другие проекты российских электрокаров

Кроме «Автотора» есть проекты электрокара Zetta, созданного предпринимателем Денисом Щуровским и «Камы», разработанной «Камазом» и Петербургским политехническим университетом. Оба проекта сейчас ведут поиск финансирования.

В сентябре 2021 г. CNews сообщал о начале продаж электрического внедорожника, собранного на основе автомобиля UAZ Hunter российского производства. Чешская компания MW Motors установила электродвигатель вместо бензинового двигателя на 120 кВт и 600 Нм. На одном заряде батареи машина способна преодолеть до 150 км. Новый Hunter имеет допуск к эксплуатации на дорогах Евросоюза и Великобритании.