Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты

Нехватка персонала в электронной промышленности

Около 80% мировых производителей электроники столкнулись с проблемой кадрового голода.

Согласно результатам опроса, проведенного Ассоциацией по разработке электронных коммуникаций (IPC), чипмейкеры и другие участники отрасли все чаще испытывают колоссальные трудности с поиском квалифицированной рабочей силы.

В частности, фабрики чипмейкеров нуждаются в сотрудниках, специально обученных работе с высокотоксичными соединениями, используемыми в производстве полупроводников. По данным IPC, проблема наиболее остро стоит в странах Северной Америки и Азии, где затраты бизнеса на персонал в последнее время росли быстрее, нежели в Европе.

По данным исследования IPC, лишь треть азиатских производителей чипов испытывают сложности с поиском квалифицированной рабочей силы, тогда как в Северной Америке и Европе этот показатель достигает 67% и 63% соответственно. Это, как отмечает издание Ars Technica, вполне объясняет, почему азиатские компании (42%) реже сообщают об увеличении числа невыполненных заказов по сравнению с североамериканскими (65%) и европейскими (60%).

Производители электроники «созрели» для повышения зарплат персоналу

IPC (Institute for Printed Circuits) – это международная профессиональная ассоциация, созданная для стандартизации требований по производству электронной техники. Ее деятельность также направлена на усиление конкурентоспособности и финансового успеха ее членов. Офисы организации расположены в США, Европе, Индии и Китае.

Как решают проблему кадрового голода

Свыше 46% опрошенных компаний заявляют, что запустили программы переквалификации для действующих сотрудников, чтобы с их помощью закрыть проблемные позиции. Кроме того, 44% респондентов начали повышать заработные платы как существующему персоналу, так и предлагать более выгодные финансовые условия потенциальным новичкам – все для повышения привлекательности вакансий.

Попытки привлечь «свежую кровь» включают и такие меры стимулирования как предоставление более гибкого рабочего графика – к этому прибегают 37% компаний, бесплатное профессиональное обучение (37%), а также прочие дополнительные бонусы и выгоды (21% и 25% соответственно). В исследовании не уточняется, в чем конкретно могут заключаться последние.

Кроме того, решая проблему кадрового дефицита, представители полупроводниковой индустрии все чаще ищут помощи профессиональных ассоциаций и сообществ (20%), а также внедряют новые методы поиска и вовлечения молодых талантов (26%), в частности, посредством механизма стажировок и сотрудничества с образовательными структурами.

Представители отрасли склонны считать, что в ближайшие полгода трудности с наймом персонала пойдут на спад – в этом уверены 37% опрошенных, лишь 19% компаний считают, что ситуация будет только ухудшаться, 44% ожидают ее стабилизации.

Издержки продолжат расти

При этом материальные затраты и расходы на персонал в течение следующих шести месяцев продолжат расти – так считают 79% и 65% респондентов соответственно. Лишь 3% опрошенных настроены оптимистично и верят в то, что траты на сотрудников сократятся.

Закономерно падающая рентабельность бизнесов, по мнению управленцев в 30% компаний, вернется к росту. Не разделяют или не полностью разделяют их оптимизм в данном вопросе оставшиеся 70%. 48% из опрошенных считают, что данный показатель стабилизируется, а 23% ожидают худшего – дальнего снижения рентабельности.

Дефицит полупроводников с нами надолго

Опрос IPC также показал, что, по мнению представителей отрасли, дефицит полупроводников будет сохраняться еще достаточно долгое время – более половины респондентов выразили уверенность в том, что ситуация не нормализуется по меньшей мере до второй половины 2022 г. В качестве факторов, усугубляющих положение, опрошенные компании как раз и называют нехватку рабочих рук, а также растущие издержки.

Дефицит полупроводников в особенности сильно отразился на автомобильной промышленности и вынудил крупнейших мировых производителей легкового транспорта радикально сократить производство.

Во время локдаунов начала 2020 г. автопроизводители были вынуждены прекратить выпуск новых авто, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Остановка производства привела к сокращению закупок полупроводников. В то же самое время производители чипов переориентировали свободные мощности на выполнение заказов для разработчиков потребительской электроники – смартфонов и ПК, чтобы компенсировать сокращение доходов от автопроизводителей.

После смягчения ограничительных мер и возобновления работы на фабриках по сборке авто весной 2020 г. автомобильный рынок восстанавливался опережающими темпами – к такому сценарию развития событий оказались не готовы ни автопроизводители, ни чипмейкеры. Скорректировать производственные планы в интересах автомобилестроителей для последних значило бы нарушить уже имеющиеся договоренности с другими важными клиентами. Быстро же нарастить производственный мощности в такой сложной сфере как производство современных полупроводников крайне затруднительно и требует гигантских инвестиций. Таким образом, возникновение дефицита микрочипов в автоиндустрии было неизбежным.