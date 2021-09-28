Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают
Начинающим программистам в России работодатели готовы платить больше, чем они ожидают. Так, в Москве и Санкт-Петербурге разработчику готовы платить на 10 тыс. руб. и на 5 тыс. руб. больше соответственно. Однако ожидания стартового дохода продавцов и водителей в России не соответствуют реальным предложениям на рынке. При этом справедливый доход, по мнению HR-менеджеров и бухгалтеров, на начальном этапе карьеры соответствуют предложениям на рынке.
Ожидание и реальность
Продавцы и водители ожидают получать на старте своей профессии больше, чем им готовы предложить работодатели. При этом программистам наоборот готовы платить больше ожидаемого, заявляют эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. В сентябре 2021 г. ими был проведен опрос экономически активного населения в количестве 1800 респондентов по всем округам России.
Так, средний заработок, который программисты считают справедливым для своих начинающих коллег, составил 100 тыс. руб. в Москве и 85 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, следует из опроса SuperJob. К примеру, зарплата начинающего разработчика на PHP (язык, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений) в Москве начинается от 80 тыс. руб. и достигает 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 70 тыс. руб. до 90 тыс. руб.
«Зарплатные предложения в ИТ растут быстрее инфляции, а заработок разработчиков на старте карьеры соответствует доходу офисных специалистов с опытом работы от трех лет», — считают эксперты SuperJob.
Ожидания по остальным профессиям
Стартовый доход, который считают справедливым курьеры, соответствует верхней границе зарплатных предложений работодателей для начинающих сотрудников служб доставки (от 40 тыс. руб. в столице и от 33 тыс. руб. в Санкт-Петербурге). Также реальные суммы называли экономисты (от 53 тыс. руб. в Москве и 44 тыс. руб. в Северной столице) и юристы (55 тыс. и 45 тыс. руб. соответственно). Предложения работодателей для специалистов без опыта в этих профессиях составляет от 50 тыс. руб. до 65 тыс. руб. в Москве и от 40 тыс. руб. до 55 тыс. в Санкт-Петербурге.
|Профессии
|Ожидание
|Реальность
|Программисты
|100 тыс. руб.
|от 80 тыс. до 110 тыс. руб.
|Экономисты
|53 тыс. руб.
|от 50 тыс. руб. до 65 тыс. руб.
|Юристы
|55 тыс. руб.
|от 50 тыс. руб. до 65 тыс. руб.
|HR-менеджеры
|50 тыс. руб.
|от 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
|Бухгалтеры
|50 тыс. руб.
|от 45 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
|Продавцы
|50 тыс. руб.
|от 35 тыс. руб. до 40 тыс. руб.
|Водители
|58 тыс. руб.
|от 50 тыс. руб. до 55 тыс. руб.
Источник: SuperJob
HR-менеджеры и бухгалтеры считают справедливым на старте карьеры получать оклад в размере 50 тыс. руб. в месяц в Москве и 40 тыс. руб. в Санкт-Петербурге. Их представления соответствуют реальным предложениям на рынке. Однако если ожидания HR-менеджеров соответствуют минимуму предложений компаний — от 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб. в Москве и от 40 тыс. до 50 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, то ожидания бухгалтеров находятся на верхней границе предложений работодателей (от 45 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в столице и от 37 тыс. руб. до 40 тыс. руб. в городе на Неве), следует из опроса. Вполне в рынке и стартовый оклад, который назвали проектировщики (от 60 тыс. руб. в Москве и 50 тыс. руб. в Санкт-Петербурге при предложениях от 55 тыс. и 45 тыс. руб. соответственно).
|Профессии
|Ожидание
|Реальность
|Программисты
|85 тыс. руб.
|от 70 тыс. до 90 тыс. руб.
|Экономисты
|44 тыс. руб.
|от 40 тыс. руб. до 55 тыс. руб.
|Юристы
|45 тыс. руб.
|от 40 тыс. руб. до 55 тыс. руб.
|HR-менеджеры
|40 тыс. руб.
|от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
|Бухгалтеры
|40 тыс. руб.
|от 37 тыс. руб. до 40 тыс. руб.
|Продавцы
|40 тыс. руб.
|от 30 тыс. руб. до 33 тыс. руб.
|Водители
|48 тыс. руб.
|от 40 тыс. руб. до 45 тыс. руб.
Источник: SuperJob
А вот водители и продавцы назвали в качестве стартового доход, превышающий предложения работодателей, заявляют эксперты SuperJob. По мнению водителей, их начинающие коллеги должны зарабатывать в среднем от 58 тыс. руб. в Москве и от 48 тыс. руб. в Санкт-Петербурге при рыночном предложении от 50 тыс. руб. до 55 тыс. руб. и от 40 тыс. руб. до 45 тыс. руб. соответственно. Еще выше несоответствие оказалось у продавцов. При ожиданиях стартового оклада 50 тыс. руб. в Москве и 40 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, фактически работодатели готовы платить продавцам от 35 тыс. в Москве и от 30 тыс. в Санкт-Петербурге.
Зарплата ИТ-специалистов в России
Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране. Так, средняя зарплата российского программиста в 2020 г. составила 119 тыс. руб. Этот показатель на 133% выше, чем средний доход по стране. По данным Росстата, в среднем по другим отраслям работники получают 51,1 тыс. руб.
В список самых высокооплачиваемых ИТ-профессий, по данным сервиса поиска работы и подбора персонала HeadHunter, вошли предложения для разработчика на блокчейне, дизайнера пользовательского интерфейса, менеджера по продукту и большого множества программистов. Предлагаемые зарплаты по рассмотренным вакансиям – от 170 тыс. рублей до $8000.
В сентябре 2021 г. CNews писал о росте зарплат российских специалистов на 20% за три месяца. Среди самых высокооплачиваемых профессий — программист «1С» с зарплатой до 250 тыс. руб., а также технический директор с зарплатой 238 тыс. руб. в месяц. Число откликов на ИТ-вакансии выросло на 60% по сравнению с 2020 г., при росте вакансий на 70%, говорится в отчете сервиса «Работа.ру». Однако, как отмечают специалисты, высококвалифицированных специалистов меньше, чем требуется на рынке, что и провоцирует рост заработной платы.