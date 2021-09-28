Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают

Начинающим программистам в России работодатели готовы платить больше, чем они ожидают. Так, в Москве и Санкт-Петербурге разработчику готовы платить на 10 тыс. руб. и на 5 тыс. руб. больше соответственно. Однако ожидания стартового дохода продавцов и водителей в России не соответствуют реальным предложениям на рынке. При этом справедливый доход, по мнению HR-менеджеров и бухгалтеров, на начальном этапе карьеры соответствуют предложениям на рынке.

Ожидание и реальность

Продавцы и водители ожидают получать на старте своей профессии больше, чем им готовы предложить работодатели. При этом программистам наоборот готовы платить больше ожидаемого, заявляют эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. В сентябре 2021 г. ими был проведен опрос экономически активного населения в количестве 1800 респондентов по всем округам России.

Так, средний заработок, который программисты считают справедливым для своих начинающих коллег, составил 100 тыс. руб. в Москве и 85 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, следует из опроса SuperJob. К примеру, зарплата начинающего разработчика на PHP (язык, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений) в Москве начинается от 80 тыс. руб. и достигает 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 70 тыс. руб. до 90 тыс. руб.

«Зарплатные предложения в ИТ растут быстрее инфляции, а заработок разработчиков на старте карьеры соответствует доходу офисных специалистов с опытом работы от трех лет», — считают эксперты SuperJob.

Программисты получают на старте карьеры больше, чем ожидают

Ожидания по остальным профессиям

Стартовый доход, который считают справедливым курьеры, соответствует верхней границе зарплатных предложений работодателей для начинающих сотрудников служб доставки (от 40 тыс. руб. в столице и от 33 тыс. руб. в Санкт-Петербурге). Также реальные суммы называли экономисты (от 53 тыс. руб. в Москве и 44 тыс. руб. в Северной столице) и юристы (55 тыс. и 45 тыс. руб. соответственно). Предложения работодателей для специалистов без опыта в этих профессиях составляет от 50 тыс. руб. до 65 тыс. руб. в Москве и от 40 тыс. руб. до 55 тыс. в Санкт-Петербурге.

Ожидаемые и реальные зарплатные предложения в Москве

Профессии Ожидание Реальность Программисты 100 тыс. руб. от 80 тыс. до 110 тыс. руб. Экономисты 53 тыс. руб. от 50 тыс. руб. до 65 тыс. руб. Юристы 55 тыс. руб. от 50 тыс. руб. до 65 тыс. руб. HR-менеджеры 50 тыс. руб. от 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб. Бухгалтеры 50 тыс. руб. от 45 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Продавцы 50 тыс. руб. от 35 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Водители 58 тыс. руб. от 50 тыс. руб. до 55 тыс. руб.

Источник: SuperJob

HR-менеджеры и бухгалтеры считают справедливым на старте карьеры получать оклад в размере 50 тыс. руб. в месяц в Москве и 40 тыс. руб. в Санкт-Петербурге. Их представления соответствуют реальным предложениям на рынке. Однако если ожидания HR-менеджеров соответствуют минимуму предложений компаний — от 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб. в Москве и от 40 тыс. до 50 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, то ожидания бухгалтеров находятся на верхней границе предложений работодателей (от 45 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в столице и от 37 тыс. руб. до 40 тыс. руб. в городе на Неве), следует из опроса. Вполне в рынке и стартовый оклад, который назвали проектировщики (от 60 тыс. руб. в Москве и 50 тыс. руб. в Санкт-Петербурге при предложениях от 55 тыс. и 45 тыс. руб. соответственно).

Ожидаемые и реальные зарплатные предложения в Санкт-Петербурге

Профессии Ожидание Реальность Программисты 85 тыс. руб. от 70 тыс. до 90 тыс. руб. Экономисты 44 тыс. руб. от 40 тыс. руб. до 55 тыс. руб. Юристы 45 тыс. руб. от 40 тыс. руб. до 55 тыс. руб. HR-менеджеры 40 тыс. руб. от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Бухгалтеры 40 тыс. руб. от 37 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Продавцы 40 тыс. руб. от 30 тыс. руб. до 33 тыс. руб. Водители 48 тыс. руб. от 40 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

Источник: SuperJob

А вот водители и продавцы назвали в качестве стартового доход, превышающий предложения работодателей, заявляют эксперты SuperJob. По мнению водителей, их начинающие коллеги должны зарабатывать в среднем от 58 тыс. руб. в Москве и от 48 тыс. руб. в Санкт-Петербурге при рыночном предложении от 50 тыс. руб. до 55 тыс. руб. и от 40 тыс. руб. до 45 тыс. руб. соответственно. Еще выше несоответствие оказалось у продавцов. При ожиданиях стартового оклада 50 тыс. руб. в Москве и 40 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, фактически работодатели готовы платить продавцам от 35 тыс. в Москве и от 30 тыс. в Санкт-Петербурге.

Зарплата ИТ-специалистов в России

Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране. Так, средняя зарплата российского программиста в 2020 г. составила 119 тыс. руб. Этот показатель на 133% выше, чем средний доход по стране. По данным Росстата, в среднем по другим отраслям работники получают 51,1 тыс. руб.

В список самых высокооплачиваемых ИТ-профессий, по данным сервиса поиска работы и подбора персонала HeadHunter, вошли предложения для разработчика на блокчейне, дизайнера пользовательского интерфейса, менеджера по продукту и большого множества программистов. Предлагаемые зарплаты по рассмотренным вакансиям – от 170 тыс. рублей до $8000.

В сентябре 2021 г. CNews писал о росте зарплат российских специалистов на 20% за три месяца. Среди самых высокооплачиваемых профессий — программист «1С» с зарплатой до 250 тыс. руб., а также технический директор с зарплатой 238 тыс. руб. в месяц. Число откликов на ИТ-вакансии выросло на 60% по сравнению с 2020 г., при росте вакансий на 70%, говорится в отчете сервиса «Работа.ру». Однако, как отмечают специалисты, высококвалифицированных специалистов меньше, чем требуется на рынке, что и провоцирует рост заработной платы.