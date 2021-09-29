Открылся «Яндекс банк»

«Яндекс» переименовал принадлежащий ему банк «Акрополь» в «Яндекс банк» и начал набор специалистов. Из 28 открытых вакансий большая часть относится к ИТ. Планы по развитию своего банка «Яндекс» не раскрывает. Его сайт пока не функционирует.

«Яндекс» стал банком

Интернет-гигант «Яндекс» сменил название банка «Акрополь», приобретенного им в апреле 2021 г., на «Яндекс банк». Переименование состоялось поздним вечером 28 сентября 2021 г., а спустя еще несколько минут заработал официальный Telegram-канал банка.

Примечательно, что канал был создан еще 16 сентября 2021 г., но тогда «Яндекс» еще не сообщал о готовящемся переименовании «Акрополя». На момент публикации материала на канале было всего лишь одно сообщение, а число его подписчиков не превышало 600. Также в нем содержится объявление о приеме специалистов в различных отраслях.

Отечественный ИТ-гигант хочет закрепиться в банковском секторе

Сайт «Яндекс банка» на утро 29 сентября 2021 г. почти не функционировал. Он представлял собой лишь «заглушку» с парой ссылок, ведущие, в том числе, на канал в Telegram и на страницу с вакансиями. В общей сложности «Яндекс» открыл 28 вакансий в своем банке. Компании нужны в первую очередь ИТ-специалисты, а также кадры, работающие в аналитике и финансовой сфере.

Таинственный банк

Планами по развитию своего банка «Яндекс» пока не делится. Неизвестно, во что в итоге превратится «Яндекс банк» – будет ли это полноценная финансовая организация со вкладами, кредитами и прочими соответствующими атрибутами, или же все ограничится набором из нескольких финтех-сервисов.

Сайт «Яндекс банка» пока выглядит так

Также неясно, собирается ли «Яндекс» создавать новую полноценную платежную систему на замену «Яндекс.деньгам». Этот сервис был запущен в июле 2002 г. и просуществовал вплоть до июня 2020 г. В настоящее время он принадлежит Сбербанку и функционирует под названием «Юmoney». Редакция CNews обратилась в «Яндекс» со всеми этими вопросами. «На сегодня мы можем только подтвердить смену названия банка. Права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания. Дальнейшие планы мы пока не раскрываем», – заявили CNews представители ИТ-гиганта.

Telegram-канал «Яндекс банка»

Добавим, что в марте 2021 г. «Яндекс» создал платежную систему Yandex Pay. На момент начала работы она имела ряд технических ограничений. Например, ее можно было использовать лишь на веб-сайтах и, к тому же, не во всех браузерах.

Кого ищет «Яндекс»

На момент публикации материала в «Яндексе» по направлению «Финтех» было открыто 28 вакансий. Компании требовались, помимо прочих, Oracle-разработчики, программисты на C++, специалисты по внутреннему аудиту, инженер по развитию и поддержке авторизационного обслуживания банковских карт, системный аналитик в финтех, а также менеджер финансового планирования и анализа, Data-анатилик и разработчики приложений под iOS и Android. Полноразмерный скриншот списка финтех-вакансий «Яндекса» размещен на файловом сервере CNews.

Условия, которые предлагает «Яндекс» кандидатам на должность iOS-разработчика

Например, чтобы устроиться Android-разработчиком в финтех-проект «Яндекса», нужно иметь опыт коммерческой разработки Android-приложений от двух лет, знать Kotlin, Java и Android SDK, уметь писать клиент-серверные приложения, а также располагать опытом параллельного и многопоточного программирования. От Data-анатилика будет требоваться знание теории вероятностей и математической статистики, владение Python и SQL на уверенном уровне, а также знание алгоритмов и структуры данных.

Примечательно, что в описании ни к одной из вакансий нет сведений о заработной плате. Также, согласно имеющимся на сайте данным, все открытые вакансии не предусматривают возможность удаленной работы.

Как у «Яндекса» появился собственный банк

Как сообщал CNews, «Яндекс» купил «Акрополь» в конце апреля 2021 г. за 1,1 млрд руб. 75 млн руб. из этой суммы – это премия к капиталу банка за покупку.

«Яндекс» получил все лицензии банка «Акрополь», в том числе универсальную банковскую лицензию. Это дало ИТ-гиганту возможность развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

Владельцы банка

Ранее банк «Акрополь» был собственностью бывшего члена Совета Федерации от республики Ингушетия и экс-главы «Российско-турецкого делового союза» Ахмета Паланкоева. В 2019 г. его купил руководитель розничной сети «Связной» Евгений Давыдович.

Сделка по переходу «Акрополя» в собственность «Яндекса» была закрыта 16 июля 2021 г. Банк, согласно размещенным на его сайте документам, на 100% принадлежал ООО «Яндекс.маркет» и ООО «Яндекс.маркет лаб». Эти документы сформированы 26 августа 2021 г.

Неудача с банком «Тинькофф»

Покупка «Акрополя» была своего рода запасным планом «Яндекса» по выходу на банковский рынок. Первые попытки заняться такой деятельностью он предпринял в августе 2020 г., подав в Роспатент заявки регистрацию десятков товарных знаков, связанных с финансовыми сервисами, включая «Ябанк», «ЯФинтех», «Явалюта» и т.д.

В сентябре 2020 г. «Яндекс» сообщил о своем о намерении приобрести банк «Тинькофф». Сумма сделки должна были составить 5,45 млрд руб., оплатить ее интернет-гигант собирался оплатить частично наличными, частично акциями Yandex (головной структуры «Яндекса»).

В октябре 2020 г. сделка сорвалась. «Яндекс» не смог договориться с основным владельцем «Тинькофф» Олегом Тиньковым.