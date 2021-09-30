В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров

Каждый пятый россиянин или около 30 млн жителей страны, по данным ESET, готовы стать хакерами. Больше всего этот способ заработка интересует молодых россиян в возрасте 24 лет. Киберпреступниками хотят стать и мужчины, и женщины, хотя и не в равных долях.

Страна киберпреступников

Эксперты компании ESET, занимающейся вопросами кибербезопасности, выявили в России колоссальное число потенциальных хакеров. Согласно результатам их исследования, каждый пятый россиянин (20% населения) мечтает стать хакером.

К такому выводу специалисты ESET пришли, проанализировав результаты опроса среди россиян, проведенного в сентябре 2021 г. По данным Росстата, на 1 января 2021 г. население России составляло 146,2 млн человек. С учетом того, что взламывать различные системы, приложения и т. д. мечтает каждый пятый россиянин, в стране в настоящее время проживает порядка 29,24 млн человек, видящих в себе потенциал киберпреступника.

Как оказалось, к карьере взломщика сильнее всего тяготеют студенты старших курсов университетов и выпускники вузов, то есть молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, притом обоих полов.

Суровая и полезная мужская профессия

Опрос ESET проводился среди совершеннолетних жителей городов-миллионников. Почему не учитывалось мнение тех, кто проживает в менее густонаселенных пунктах, компания не уточняет. В опросе приняло участие более 1000 респондентов.

Желая стать хакерами, россияне не всегда осознают неотвратимость наказания

Активнее всего интерес к хакерству проявляют представители мужского пола. Такая работа заинтересовала 23% мужчин. Среди женщин этот показатель значительно меньше – «хакерками» хотели бы стать 16% респонденток.

80% участников опроса не хотели бы заниматься таким видом деятельности.

Что примечательно, почти половина всех граждан страны уверены, что киберпреступники могут в той или иной степени приносить пользу обществу. Свое мнение примерами они не подкрепили, однако таковых набралось 47%.

В этом плане россияне разделились на два лагеря, без промежуточных мнений. Если 47% считают хакеров условно полезными, то 53%, напротив, являются мошенниками.

«По большей части негативное отношение к хакерам – следствие информационного шума в новостях после громких взломов, кибератак или утечек данных», – прокомментировал результаты опроса глава департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев.

Фантазии о трудовых буднях

84% опрошенных ESET людей, по их мнению, прекрасно знают, в чем именно заключается работа киберпреступников. Лишь 1% респондентов честно признались, что не имеют ни малейшего понятия о том, как хакеры зарабатывают себе на жизнь, и как проходят их «трудовые будни». Оставшиеся 15% ответили, что примерно догадываются, чем занимаются люди этой «профессии».

85%: респондентов предположили, что основной род деятельности хакеров – это монотонный взлом различных сайтов. Еще 72% считают, что они также занимаются воровством персональных и корпоративных данных, а также удалением чувствительной информации. Наконец, 61% полагают, что хакеры, помимо прочего, ломают (в буквальном смысле) технику и выводят из строя программы.

Полезные хакеры существуют

Комментируя результаты опроса, Антон Пономарев привел в пример так называемых «добропорядочных» или «белых» хакеров, которые не занимаются взломами ради каких-либо корыстных целей. «Хакингом занимаются и добропорядочные законопослушные программисты. <…> Они ищут уязвимости в компьютерных системах и помогают в их отладке», – сказал он.

Со слов Пономарева, «белые» хакеры работают и на ESET. «Хочется верить, что упомянутые в исследовании 20% россиян хотят занять светлую сторону киберсилы», – подытожил он.

Работа с хорошей зарплатой и почти гарантированным «переездом»

Хакерами далеко не всегда становятся именно совершеннолетние россияне. В стране зафиксировано немало случаев, когда за взломом той или иной системы стояли лица моложе 18 лет.

Среди тех, кто начал взламывать электронные системы в юном возрасте, оказался и уроженец Воронежа Владимир Жоглик. CNews писал, что он, учась в 11 классе, взломал электронный журнал и исправил десятки оценок, за что едва не очутился в тюремной камере. Против него в итоге были сняты все обвинения, и он попытался отсудить у государства 2,53 млн руб. за незаконное уголовное преследование. Суд постановил выплатить ему лишь 50 тыс. руб.

В декабре 2019 г. CNews освещал историю двух хакеров из России, успешно грабивших банкоматы Сбербанка при помощи специализированного ПО. Всего за год они смогли заработать 10 млн руб., но не сумели скрыться от правосудия. Оба киберпреступника получили обвинение в нарушении по ст. 154 УК РФ. Им грозило тюремное заключение сроком на 10 лет.

В том же месяце завершилась история еще трех хакеров – Максима Матюшева, Кирилла Калабухова и Андрея Жданова, мошенничавших с билетами РЖД и S7. В их преступной схеме, сами того не желая, участвовали организации, осуществляющие продажу электронных билетов – хакеры рассылали им письма с вредоносным ПО, и в случае его запуска на компьютерах сотрудников этих компаний получали доступ к аккаунтам их кассиров. В личном кабинете кассира преступники вводили заведомо поддельную информацию о пассажирах в электронную квитанцию, после чего проводили платежи за счет самой организации. Следующим шагом было обналичивание билетов через сдачу билетов в кассы.

За два года своей деятельности, по информации следствия, преступная группировка сфабриковала свыше 5000 билетов, однако неизвестно, сколько их них хакеры успели обналичить. Сообщается, что итоговый размер их «заработка» превысил 17 млн руб.

В декабре 2019 г. Матюшева и Жданова приговорили к 13 и 12,5 годам колонии строгого режима соответственно. Калабухову присудили 10 лет колонии общего режима.