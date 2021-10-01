Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут

Минтранс готов потратить 562,1 млн руб. на создание собственной информационной системы для электронных перевозочных документов. С ее помощью перевозчики и министерство смогут взаимодействовать дистанционно, перейдя на юридически признаваемый электронный документооборот. В ходе создания системы также будет сформирован единый ресурс сведений из перевозочных документов.

ГИС для Минтранса

Министерство транспорта (Минтранс) создаст государственную информационную систему (ГИС) электронных перевозочных документов (ЭПД). Информация о поиске подрядчика на этот проект была опубликована на сайте госзакупок 30 сентября 2021 г. Заявки на конкурс принимаются до 22 октября, итоги будут подведены 28 октября. Максимальная цена контракта составит 562,1 млн руб. Финансирование госконтракта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Согласно техзаданию, исполнитель должен будет разработать документацию и ПО для создания системы, наполнить базу данных информацией, а также провести предварительные испытания и ввести в эксплуатацию ГИС к концу декабря 2022 г. Система позволит получать, хранить, обрабатывать и предоставлять сведения из ЭПД госорганам, бизнесу и гражданам.

В тендерной документации отсутствует информация о том, какие программные средства будут использованы для создания ГИС. Данную информацию CNews запросил у представителей Минтранса, однако на момент публикации представители министерства прояснить этот вопрос не смогли.

Как система улучшит работу ведомства

Создание системы приведет к формированию единого государственного информационного ресурса сведений из ЭПД. В том числе, она позволит перейти на юридически признаваемый электронный документооборот при взаимодействии граждан, государства и организаций в области перевозок. С помощью ГИС можно будет отслеживать движение грузовых потоков и предоставлять заинтересованным лицам потребительскую информацию при анализе сводных статистических данных.

Министерство транспорта создает ГИС за полмиллиарда рублей

Дистанционное взаимодействие, в том числе, сократит время прохождения контрольных мероприятий на границе. На оформление электронных транспортных накладных, сопроводительных ведомостей и заказ-нарядов потребуется не более 15 мин. на один документ, полагает госзаказчик. Ранее этот процесс занимал от одного дня до нескольких недель. Время на информационное взаимодействие между бизнесом и государством также составит не более 15 мин. На данный момент, согласно документам, такое взаимодействие отсутствует.

За один год в системе будет обработано не менее 3 млрд ЭПД. ГИС, в том числе, позволит использовать ЭПД для контрольно-надзорных, фискальных и иных государственных функций, автоматизировав этот процесс на 30%.

Как будет работать система

ГИС будет иметь портал для опубликования общедоступных сведений ЭПД и предоставления сведений пользователям в личных кабинетах. Идентификация должностных лиц госорганов будет осуществляться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В ГИС также будут созданы учетные записи пользователей, говорится в тендерной документации.

На портале будет доступен поиск и просмотр перечня реестровых записей перевозочных документов с возможностью фильтрации и сортировки файлов. ГИС будет формировать сводную информацию для госорганов о номенклатуре, маршрутах и объемах перевозки грузов автомобильным транспортом на территории России. В том числе на портале можно будет просматривать статистику по перевозкам и агрегированные сведения из ЭПД в формате открытых данных. Незарегистрированным пользователям будут доступны сведения из ЭПД в общедоступном разделе портала.

ГИС будет использовать системное и прикладное программное обеспечение защиты информации. Портал должен поддерживаться браузерами Microsoft Edge версии 44 и выше, Google Chrome, Mozilla Firefox и «Яндекс.браузером» последних версий, говорится в техзадании.