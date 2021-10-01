Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры

Конец разбирательства между HPE и Oracle?

Верховный суд штата Калифорния (США) подтвердил право Hewlett Packard Enterprise (HPE) на компенсацию в размере $3 млрд со стороны Oracle. Последняя более 10 лет назад отказалась разрабатывать и поддерживать ПО для оборудования HPE (тогда еще HP), работающего под управлением процессоров Itanium, несмотря на якобы имевшую место твердую договоренность.

Как пишет The Register, в среду, 27 сентября 2021 г., суд отклонил рассмотрение апелляции Oracle на решение судебного органа низшей инстанции, по всей видимости, без каких-либо комментариев или письменных возражений.

Дело основывается на заявлениях компаний о «давних стратегических отношениях» и «обоюдном желании продолжать поддерживать своих общих клиентов». Соглашение между компаниями предусматривало, что Oracle «продолжит предлагать свой набор продуктов на платформах HPE», в то время как HPE «продолжит поддерживать продукты Oracle (включая Oracle Enterprise Linux и Oracle VM) на своем оборудовании».

В Oracle придерживались позиции, что соглашение скорее носит характер договора о намерениях, не имеющего юридической силы. В HPE думали иначе. Как бы то ни было, суд встал на сторону HPE. «Мы пришли к выводу, что во втором предложении не просто декларируется стремление или намерение продолжить совместную работу, как утверждает Oracle. В нем подразумевается взятие сторонами на себя обязательств продолжать указанные действия (Oracle предлагает свои продукты, а HP поддерживает эти продукты)», – приводит The Register текст судебного решения.

Oracle заплатит HP $3 млрд за отказ поддерживать процессоры Itanium

Верховный суд Калифорнии является высшей и последней апелляционной инстанцией в судебной системе штата Калифорния. В теории Oracle может подать апелляцию в Верховный суд США, но следует иметь в виду, что высшая судебная инстанция в США вступает в дело, когда речь идет о федеральных законах или нарушении сложившейся судебной практики. Поэтому, вероятно, Oracle все же придется выплатить $3 млрд HPE и положить конец разбирательству, которое длится с 2011 г.

В августе 2021 г. CNews писал о том, что IBM и TSG Group – «наследница» скандально известной SCO – урегулировали 18-летний спор о правах на часть кода Linux. «Голубой гигант» заплатит TSG Group $14 млн в обмен на отказ от претензий со стороны последней.

История вопроса

В 2001 г. HP вместе с Intel разработала процессоры Itanium для использования в серверах. Oracle и HP заключили соглашение, согласно которому Oracle обязалась выпустить и поддерживать ПО для работы на серверах HP, которые базируются на этих чипах. Однако в 2011 г. Oracle прекратила выпуск такого программного обеспечения. В Oracle свое решение объясняли слабыми перспективами процессоров Itanium и выбранным Intel вектором на развитие архитектуры x86.

В июле 2011 г. HP подала в суд на Oracle с требованием продолжить поддержку серверов с процессорами Itanium в своих программных решениях, обвинив своего партнера в том, что тот пытается переманить клиентов на свое собственное оборудование.

В августе 2012 г. Верховный суд округа Санта-Клара, как писал CNews, вынес решение в пользу HP в деле против Oracle. Суд постановил, что отношения между компаниями определены контрактом, в соответствии с которым Oracle в своих продуктах обязана продолжить поддержку серверных платформ HP с процессорами Itanium, пока последняя сама не снимет серверы данного типа с производства.

В июне 2016 г. HPE, один из двух «осколков» оригинальной HP, образовавшийся в 2015 г., потребовала в суде $3 млрд от Oracle в связи с тем, что якобы так и не получила четких гарантий продолжения поддержки процессоров Itanium. Истец заявил, что совокупным финансовым последствием решения Oracle будет потеря HPE $3 млрд продаж, включая уже упущенные $1,7 млрд и еще $1,3 млрд, которые будут недополучены в будущем.

В июле 2016 г. на этот раз уже суд присяжных встал на сторону HPE и полностью удовлетворил требования компании в отношении размера компенсации.

«Итаник» больше не плывет

Процессоры Itanium и архитектура IA-64 были разработаны совместными усилиями Intel и HP. Они были первой попыткой Intel по переходу с 32-битных на 64-битные вычисления. HP рассматривала эту архитектуру в качестве замены морально устаревшей PA-RISC с наследованием совместимости с UNIX-системами. Чипы Itanium разрабатывались как полная замена 32-разрядным чипам не только для серверов, но и для настольных систем.

Первые процессоры Itanium были впервые представлены в мае 2001 г. Архитектура IA-64 изначально разрабатывалась без совместимости с традиционным набором инструкций процессоров с 32-битной архитектурой x86 (IA-32). Обратная несовместимость IA-64 с кодом x86 сделала перенос существующих программ дорогостоящим и неэффективным.

После того, как AMD в 2003 г. представила свои серверные x86-процессоры Opteron с архитектурой AMD K8, 64-разрядными расширениями AMD64 и, главное, с обратной совместимостью с 32-битным кодом x86, Intel пришлось принять схожую парадигму для своих чипов и начать выпуск процессоров с 64-разрядными расширениями для серверов и настольных систем.

В 2004 г. команда разработчиков Itanium из НР перешла в Intel, и с тех пор компания развивала проект IA-64 исключительно собственными усилиями. В дальнейшем интерес к процессорам Itanium постепенно снижался, и уже в 2009–2010 гг. от поддержки архитектуры IA-64 отказались разработчики операционных систем Microsoft (Windows Server 2008 R2 стала последней версией с поддержкой Itanium) и Red Hat, в 2011 г. ушла Oracle, SUSE не поддерживает IA-64 после выпуска SUSE Linux 11 в 2009 г. В фирменной ОС HPE – HP-UX 11 – поддержка процессоров Itanium продлится до конца 2025 г.

В мае 2017 г. Intel представила четыре 64-битных серверных процессора Itanium новой серии 9700 на базе микроархитектуры IA-64 с рабочим названием Kittson. Одновременно с этим стало известно, что данные процессоры станут последими, которые компания собирается поставлять на рынок под данной маркой.

В феврале 2019 г. Intel объявила, что поставки Itanium будут прекращены в июле 2021 г.

В феврале 2021 г. CNews писал о том, что разработчики Linux признали архитектуру IA-64 «заброшенной», что означает возможное скорое удаление из ядра кода ее поддержки. Глава команды разработчиков Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) окрестил технологию «мертвой».

Процессоры Itanium иногда иронично называют «Итаником» из-за созвучия с именем гигантского «непотопляемого» пассажирского судна «Титаник», которое потерпело крушение в водах Северной Атлантики весной 1912 г. во время своего первого рейса.