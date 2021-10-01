Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу

МТС выделила из своего состава две дочерние компании – «Башенная инфраструктурная компания» и «МТС Веб Сервисы». В них компания передаст, соответственно, башенную и сетевую инфраструктуры. Ранее «Вымпелком», конкурент МТС, продал свои башенные активы за 35 млрд руб.

МТС выделяет из своего состава две «дочки»

Внеочередное собрание акционеров компании «Мобильные телесистемы» (МТС) одобрило предложения о реорганизации компании. В результате из состава МТС выделяется два 100% дочерних предприятия – «Башенная инфраструктурная компания» (БИК) и «МТС Веб Сервисы» (МВС).

В БИК будет передана башенная инфраструктура МТС. Компанию возглавит директор по развитию башенной инфраструктуры МТС Александр Теремецкий.

В МВС будет передана существенная часть сетевой и цифровой инфраструктуры МТС: радиоподсистема, коммутация, транспортная и фиксированная сети, центры обработки данных (ЦОД), облачная инфраструктура. Компанию возглавит вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Егоров.

Для чего МТС создает отдельную «дочку» для сетевых и цифровых активов

Ранее президент МТС Вячеслав Николаев говорил, что в МВС также будут транспортные средства и здания. В компании будет работать 9,5 тыс. человек. При этом лицензии на использование радиочастот останутся у МТС.

МТС выделила из своего состава две дочерние компании, куда передаст башенную и сетевую инфраструктуры

Ключевыми преимуществами создания МВС Николаев называл: создание самостоятельного поставщика на рынке облачных и периферийных B2B-решений нового поколения с долгосрочным потенциалом роста; синергия телеком-инфраструктуры и облачных технологий в период ожидаемого глобального перехода на облачную сетевую инфраструктуру; фокусирование на возможностях внешнего рынка и создание цифровых продуктов для внешних заказчиков; оптимизация затрат за счет повышения эффективности управления инфраструктурой.

Как «Вымпелком» и «Мегафон» уже выделили свои башенные активы

Конкуренты МТС – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» - выделили свои башенные активы в отдельные дочерние предприятия: «Национальная башенная компания» (НБК) и «Первая башенная компания» (ПБК) соответственно. «Вымпелком» недавно продал НБК башенному оператору «Сервис-телеком» за 70,65 млрд руб., при этом сотовый оператор договорился с «Сервис-телекомом» об аренде башенной инфраструктуры сроком на восемь лет.

По данным журнала Forbes, «Мегафон» сейчас также ведет переговоры со своим бывшим гендиректором Иваном Тавриным об объединении ПБК и принадлежащего Таврину башенного оператора «Вертикаль». В сделке также будет фигурировать одна из созданных Тавриным компаний под названием Kismet Acquitions. Три новых компании провели IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ с целью дальнейших слияний.

Как «Ростелеком» привлек инвестора в свои ЦОД

«Ростелеком» привлек инвестора в виде госбанка ВТБ в свою облачную «дочку» «Центр хранения данных» («РТК-ЦОД»). ВТБ выкупил допэмиссию данной компании за 35 млрд руб., получив взамен долю размером 44,8% в компании. 55,6% в «РТК-ЦОД» остались у «Ростелекома».