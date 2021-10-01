Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах»

Первое «железо» выходцев из «Эдельвейса»

Как стало известно CNews, организованная экс-гендиректором «Эдельвейса» Александром Грищенковым компания «Элпитех» разработала и выпустила на рынок свою первую электронную продукцию. Ею стала универсальная материнская плата ET101-MB в формате miniITX на российском процессоре Baikal-M компании «Байкал электроникс». Об этом редакции рассказали представители «Элпитеха».

Новинка предназначена для рабочих станций и других устройств. Разработчики позиционируют ее как высокопроизводительное решение для «реализации планов ИТ-импортозамещения и использования на предприятиях и в организациях, для которых критически важны защита данных, надежность и производительность информационных систем».

По словам Грищенкова, непосредственным выпуском плат занимается московское предприятие «Рамтроника». Первый тираж плат составил 200 штук. До конца 2022 г. «Элпитех» рассчитывает заказать и продать порядка 10 тыс. плат и устройств на них — на ET101-MB уже создана линейка продуктов «Элпи» для организации автоматизированных рабочих мест: компьютеров в корпусе Slim Desktop и моноблоков с сенсорными экранами.

Основными потребителями своей продукции в компании видят организации так называемого регулируемого рынка, «активно развивающегося при поддержке Минпромторга»: госструктуры, компании с госучастием, институты и пр. У «Элпитеха» уже есть конкретные заказчики, но раскрыть их имен компания пока не готова.

Материнская плата «Элпитех» ET101-MB

Небольшие партии продукции «Элпитех» намерен продавать самостоятельно, крупные — через партнеров. При этом, до конца 2021 г. компания рассчитывает договориться с кем-либо из предприятий ритейла (например, сетью «Чип и дип»), чтобы часть плат смогли купить и протестировать физические лица.

Ориентировочная цена платы при реализации мелких тиражей составит 51 тыс. руб., коммерческие условия продаж крупных партий будут обсуждаться с заказчиками индивидуально.

Технические характеристики платы

Напомним, Baikal-M (букву M можно воспринимать как отсылку к мобильности) представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм так называемую систему на кристалле. В ее основе лежит восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A; четыре кластера по два ядра) с частотой до 1,5 ГГц и 8-ядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц с аппаратным ускорением воспроизведения видео в форматах H.264/H.265. Объем кэша третьего уровня (L3) — 8 МБ. Параметры оперативной памяти: 2 × DDR3/DDR4-2133 64 bit DRAM, ECC. Заявленное энергопотребление: менее 30 Вт.

Плата имеет аудиоконтроллер HD audio codec, слоты расширения M.2 Mkey (PCIe 3.0 x 4) for NVMESSD и PCIe 3.0 x8 slot, внешние входы/выходы на задней панели: HDMI out, два USB 2.0, два USB 3.0, два RJ45 1000BASE-T, линейный выход и вход, вход микрофона, два PS/2.

Набор входов и выходов на передней панели включает разъем HD Audio, LVDS (по желанию заказчика может быть заменен на интерфейс Display Port), разъем передней панели (кнопки, светодиоды), два USB 2.0.

Группа внутренних разъемов состоит из два SATA 3.0 6 Гб/с, два разъема 4-pin для подключения вентиляторов с регулировкой широтно-импульсной модуляции, разъем батареи RTC, разъем питания 24-pin. Тип питания: ATX 24. Физические размеры: 170 на 170 мм.

В компании полагают, что USB 3.0 на задней панели, улучшенная функциональная система звука, порты HDMI и LVDS для моноблока и два порта HDMI для ПК — это то, что выгодно отличает ET101-MB от других плат на Baikal-M, разрабатываемых или уже выпущенных конкурентами. Среди последних — «Аквариус», Depo, 3Logic.

Исход из таинственного «Эдельвейса», и что известно об «Элпитехе»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Элпитех» было зарегистрировано в Москве 8 июля 2021 г. Изначально Александр Грищенков был заявлен в нем и как гендиректор, и как единственный соучредитель. Менее чем через два месяца, 30 августа он уступил 40% долей Ольге Линевой и 30% — Елене Дорошенко.

Первая из новых соучредителей выступает управляющим и владельцем 100% долей в московской коллегии адвокатов «Лескалье». Вторая ранее являлась владелицей бухгалтерско-аудиторской организации ООО «Юг аудит», прекратившей существование в июле 2015 г.

В «Элпитехе» Дорошенко занимает должность директора по развитию, Линева в управлении компанией не участвует. При этом компания сейчас развивается исключительно за счет средств частных инвесторов, отмечает Грищенков.

Предыдущее место работы Грищенкова — компанию «Эделвейс» — на рынке, как ранее выяснил CNews, склонны связывать с основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко.

Напомним, Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Линейку этих чипов разрабатывает теперь уже бывшая «дочка» «Т-платформ» — «Байкал электроникс». Сейчас Опанасенко находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Принципиальное значение вопроса, связан «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что «Т-платформы» задолжали государству как минимум 3,1 млрд руб., которые были выданы компании в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса Минпромторга в конце 2016 г.

Летом 2021 г. CNews стало известно, что переговоры о покупке блокирующего пакета долей «Эдельвейса» ведет входящая в «Ростех» «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК). По данным редакции какое-либо окончательное решение на этот счет не принято до сих пор.

Что касается Грищенкова, то в начале августа 2021 г. представитель «Эдельвейса» заверил CNews, что он ушел из этой компании бесконфликтно. «Интеллектуальная собственность и рабоче-конструкторская документация на все разрабатываемые продукты принадлежат “Эдельвейсу”, поэтому все наработки остались, безусловно, в компании», — подчеркнул собеседник редакции.

При этом представитель «Эдельвейса» Мария Болотская тогда же опровергла в разговоре с CNews появившиеся сведения о практически полном исходе сотрудников из организации. «Это не соответствует действительности, — сказала она. — В “Эдельвейсе” на сегодняшний день работает несколько десятков человек».

При подготовке данного материала Грищенков сообщил CNews, что вместе с ним их «Эдельвейса» ушло 37 человек из 42, которые там работали.