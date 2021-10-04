Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

Основатель ИБ-компании Group-IB Илья Сачков 28 сентября 2021 г. попал под арест. Эксперты Bloomberg склонны полагать, что это связано с его попытками вывести бизнес компании за границу. Сачкова обвиняют в госизмене. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. До 27 ноября 2021 г. он пробудет в СИЗО «Лефортово».

Арест как мера удержания в России

Глава компании Group-IB Илья Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России, пишет авторитетное издание Bloomberg. По информации его экспертов, стремление Сачкова вырваться из России вызвало подозрение в том, что он «слишком независимый». Компания работает в сфере информационной безопасности.

Кто именно (или хотя бы какая структура) стал подозревать Сачкова в подобном, издание не уточняет. В то же время со ссылкой на трех неназванных человек, близких к московским спецслужбам, Bloomberg пишет, что Сачков тесно сотрудничал с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

CNews писал, что Сачкова арестовали 28 сентября 2021 г. В этот же день в московском офисе компании прошли оперативно-следственные мероприятия – обыски.

Илья Сачков рискует провести в тюрьме до 20 лет жизни

Тесные контакты с ФСБ, по информации Bloomberg, являются обязательным требованием для любой относительно крупной компании в России, работающей в сфере информационной безопасности. К таковым относится и Group-IB, основанная в 2003 г. Сам Сачков является участником ряда экспертных комитетов в области киберпреступности – при Министерстве иностранных дел России, Госдуме, Совете Европы и ОБСЕ. Он неоднократно участвовал во встречах российского премьер-министра Михаила Мишустина с представителями ИТ-отрасли. Кроме того, Сачков трижды встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

На вопрос CNews о возможной связи ареста Сачкова с его стремлением, по мнению Bloomberg, увести компанию из России, представители компании Group-IB ответили: «Мы не можем предполагать или склонятся к какой-то из версий. Все материалы дела засекречены».



Попытки уйти из России

Эксперты Bloomberg привели в пример несколько случаев, когда Сачков прямо говорил о своей заинтересованности в превращении Group-IB в международную компанию, имеющую мало общего с Россией. Например, в ноябре 2018 г., компания перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Сингапур. Об этом тогда сообщил лично Илья Сачков.

По словам основателя компании, целью переноса головного офиса была реализация планов компании по развитию своего международного присутствия. Он отметил также, что конец 2018 г. стал оптимальным моментом для переезда, а также объяснил, почему выбор пал именно на Сингапур. «Это азиатский финансовый центр, а наш бизнес процветает в Азии. Сингапур стал первым государством, которое приобрело наши продукты. Штаб-квартира Интерпола по борьбе с кибепреступлениями, с которой мы сотрудничаем, также находится в Сингапуре», – сказал Илья Сачков.

Не скрывал глава Group-IB и своей заинтересованности в выводе компании на IPO. Однако, по данным Forbes, он не рассматривал возможность первичного размещения акций в России – его интересовали сугубо иностранные биржи. Для российского интернет-магазина Ozon подобное закончилось весьма и весьма успешно. Результаты IPO, состоявшегося в ноябре 2020 г. на американской бирже NASDAQ, превзошли все ожидания и позже были признаны Bloomberg самыми успешными для российских компаний с 2011 г.

Также Илья Сачков планировал, что в 2020 г. выручка его компании от операций за пределами бывшего Советского союза значительно вырастет. Он заявлял, что этот показатель составит более 50% от суммарной выручки Group-IB.

Не стоит забывать также, что Group-IB располагает пятью офисами, три из которых находятся за пределами России. В дополнение к штаб-квартире в Сингапуре в активе компании есть представительства в Амстердаме (Голландия, открыто в ноябре 2020 г.) и Дубае (ОАЭ, работает с мая 2021 г.).

Российские офисы Group-IB дислоцированы в Москве и Иннополисе. Финансовые показатели компания держит в строжайшем секрете.

Как арестовывали Сачкова

Илья Сачков был взят под стражу 28 сентября 2021 г. Его арестовали на два месяца, до 27 ноября 2021 г., по делу о госизмене, предусматривающему до 20 лет лишения свободы.

В день ареста Сачкова, а также в ночь на 29 сентября 2021 г. в московском офисе его компании прошли обыски. На момент начала обысков местоположение Сачкова было неизвестным. Его мобильный телефон был выключен, и связаться с ним, как и с сооснователем Group-IB Дмитрием Волковым (занимает пост технического директора в Group-IB), не представлялось возможным.

O задержании Сачкова по делу о госизмене 29 сентября 2021 г. сообщили представители Лефортовского суда Москвы. Ему вменяется передача секретных сведений зарубежной разведке, которая нанесла репутационный (а также национальный) ущерб интересам России. Следует отметить, что уголовное дело в отношении Сачкова проходит под грифом «секретно».

1 октября 2021 г. Илью Сачкова отправили СИЗО «Лефортово», пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. «Там он будет содержаться вплоть до решения суда по поводу продления его ареста», – сказал собеседник информационного агентства.

Другие возможные причины ареста

На момент публикации материала истинные причины заключения Ильи Сачкова под стражу известны не были. Существует вероятность, что предположения экспертов Bloomberg в итоге не подтвердятся.

Неназванные источники РБК в области информационной безопасности озвучили две другие возможные версии причин ареста Сачкова. Они полагают, что произошедшее может быть связано с обвинением в 2016 г. в госизмене руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Сачков проходил свидетелем по этому делу.

Вместе с Михайловым обвинение в госизмене получили сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, старший оперуполномоченный второго отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков. Всех четырех приговорили к заключению на срок от шести до 22 лет.

Также источники издания связывают вынуждение пребывание Сачкова в СИЗО с «шифровальщиками» - вредоносными программами, при помощи которых хакеры шифруют информацию на ПК жертвы с целью получения выкупа. «Есть возможность использовать данное ПО как кибероружие – так что достаточно быть просто в теме», – отметил неназванный источник РБК.

Последствия для компании

Сразу после ареста Ильи Сачкова представители Group-IB поспешили заверить, что на работе компании это никак не отразится. «Обслуживание клиентов и партнеров во всех регионах присутствия Group-IB идет в штатном режиме. Территориальная распределенность инфраструктуры компании в режиме 24/7 обеспечивает безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов Group-IB, а также критически важных бизнес-процессов в российских и международных офисах компании», – отметили они.

Позже стало известно, что на почту гендиректора Group-IB Сачкова сменит сооснователь компании и ее технический директор Дмитрий Волков. Данных о том, как арест Сачкова скажется на деятельности Group-IB в долгосрочной перспективе, нет.

«Стратегические задачи Group-IB остаются без изменений. Мы будем смотреть как будет меняться ситуация и какова будет реакция рынка и исходя из этого совместно с акционерами принимать решения о том, что нам нужно будет изменить, чтоб продолжать развитие Group-IB в России и на международных рынках», – сообщили CNews представители Group-IB.

