CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Техника
|

Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру

Кибергруппировка, маскирующая свои инструменты под легитимные сервисы, взламывает дочерние компании крупных игроков топливно-энергетического и авиационного секторов. Среди жертв как минимум одна компания из России.

Атака неизвестных хакеров

Ранее неизвестная APT-группировка атакует топливно-энергетический и авиационный сектор в России, США, Индии, Непале, Тайване и Японии.

Эксперты компании Positive Technologies обнаружили группировку ChamelGang. Отсылка к хамелеону связана с тем, что группировка маскирует свои вредоносные инструменты и сетевую инфраструктуру под легитимные сервисы Microsoft, Trend Micro, McAfee, IBM и Google.

ChamelGang специализируется на атаках через цепочки поставок. Сперва они атакуют дочерние компании и подрядчиков своих основных целей, и уже через их инфраструктуру проникали в сети нужных им организаций, используя доверенные соединения между компаниями.

Атаки, по мнению экспертов Positive, начались в марте 2021 г. В разное время злоумышленники использовали разные уязвимости. Например, ранее была произведена успешная атака через уязвимость в приложении Red Hat JBoss Enterprise Application (CVE-2017-12149), допускающую запуск произвольных команд в уязвимой системе.

Подробности о программе

Операторы ChamelGang атаковали дочернее предприятие некоей неназванной топливной компании и установили в интересующих сетях бэкдор DoorMe.

«Злоумышленники контролировали зараженные хосты с помощью общедоступной утилиты FRP (fast reverseproxy), написанной на Golang, — пишут исследователи. — Эта утилита позволяет устанавливать соединения с обратным прокси-сервером. Запросы злоумышленников перенаправлялись с помощью плагина socks5 через адрес сервера, полученного из настроечных данных».

haker600.jpg
Хакеры всерьез взялись за топливные и авиационные компании по всему миру

В августе 2021 г. злоумышленники уже задействовали уязвимости Proxy Shell (CVE-2021-34473, CVE-2021-34523 и CVE-2021-31207). Их операторы использовали для загрузки дополнительные веб-шеллы и проведения разведки в скомпрометированных узлах сети. После этого устанавливалась модифицированная версия DoorMe с расширенными возможностями, через которую можно было запускать нужные злоумышленникам команды и проводить операции с отдельными файлами.

Жертвой на этот раз стала российская авиакомпания. «Киберзлоумышленники очень внимательно отслеживают информацию об уязвимостях, в том числе ту, которая поступает из открытых и легитимных источников, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Они прекрасно осознают, что в большинстве случаев проходит немало времени с момента публикации сведений об уязвимости и выхода патчей к ней и до установки этих патчей на уязвимые системы. Речь может идти о месяцах и годах, например, первая уязвимость, которой воспользовались операторы ChamelGang, датирована и вовсе 2017 г.».

Эксперты также отметили, что операторы Chamel Gang использовали значительное количество фишинговых доменов, якобы принадлежащих крупным корпорациям или связанных с их разработками: newtrendmicro.com, central google.com, microsoft-support.net, cdn-chrome.com, mcafee-upgrade.com. Свои серверы злоумышленники также снабдили поддельными SSL-сертификатами, которые с высокой долей убедительности имитировали настоящие.

Специалистам Positive Technologies пока не удалось проассоциировать ChamelGang с каким бы то ни было конкретным государством.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация

В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована

«Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft

Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft

15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще