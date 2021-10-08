ИТ-компании изгоняют из «налогового рая»

«Налоговое убежище» прикроют для техгигантов

Правительство Ирландии объявило о готовности присоединиться к международному соглашению, которое предусматривает повышение налога на прибыль для крупных транснациональных корпораций. Ставка для них изменится с нынешних 12,5% на 15% в рамках инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Именно в Ирландии предпочитают открывать свои европейские штаб-квартиры крупные международные компании, выходящие на рынок Европейского союза, от технологических до фармацевтических. Этому не в последнюю очередь способствуют низкие налоги на бизнес.

В последние несколько десятков лет страна стала своего рода «налоговым раем» для американских технологических гигантов, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google, пишет The Verge. Созданные ими «дочки» получают от материнских компаний лицензии на принадлежащую им интеллектуальную собственность, за использование которой европейские подразделения платят отчисления.

Американские техгигантам в скором времени придется платить гораздо больше налогов в Европе

По данным организации American Chamber of Commerce Ireland, 800 компаний ведут свою деятельность на территории Ирландии. Американская корпорация Apple запустила там свою фабрику в 1980 г., на сегодняшний день число работников компании в Корке насчитывает около 6 тыс. человек. Facebook и Google открыли свои международную и европейскую штаб-квартиры в Дублине в 2008 и 2003 г. соответственно.

Как заявил министр финансов Ирландии Паскаль Донохью (Paschal Donohoe), присоединение страны к соглашению позволит «решить проблемы налогообложения, вызванные цифровизацией». Он также выразил уверенность в том, что принятые в его рамках меры не отпугнут крупный международный бизнес.

В июне 2021 г. CNews писал, что страны «Большой семерки» приняли решение о введении единого налога на прибыль для крупных корпораций. Он составит минимум 15% и в будущем может быть увеличен.

Кого коснется повышение

15-процентная налоговая ставка, по данным Минфина Ирландии, распространяется на международные компании с годовой выручкой, превышающей 750 млн евро ($867 млн или 62,5 млрд руб.). То есть под ее действие гарантированно попадут Amazon, Apple, Facebook и Google. Самая «скромная» из этой четверки – Facebook – отчиталась о выручке в почти $30 млрд по итогам II квартала 2021 г.

Повышение ставки налога на прибыль для организаций, по оценке Министерства финансов Ирландии, коснется 56 местных международных копаний с общей численностью персонала около 100 тыс. человек. Кроме того, дополнительное налоговое бремя ляжет на плечи 1,5 тыс. иностранных транснациональных корпораций, открывших свои офисы на территории Ирландии. Эти компании обеспечивают примерно 400 тыс. рабочих мест.

Таким образом, на большую часть предприятий, работающих в стране, новые особенности налогообложения не распространяются. Сегодня, по данным министерства, в Ирландии действует более 160 тыс. компаний с годовым оборотом менее 750 млн евро), в которых работает около 1,8 млн человек.

Экономический эффект

Рамочное соглашение между странами-участницами OECD включает план, направленный на ликвидацию возможностей для крупного бизнеса по уклонению от уплаты налогов. Он, помимо повышения ставки налога на прибыль, предусматривает продвижение концепции «плати там, где работаешь». Другими словами, налоги должны платиться там, где получена прибыль, а не по месту регистрации компании.

Другая декларируемая организацией цель – совершенствование правил налогообложения в пользу повышения их справедливости и прозрачности.

Инициаторы называют одобрение соглашения «важным шагом на пути решения проблем, вызванных цифровизацией экономики, из-за которых международная система налогообложения не может приспособиться к развивающимся бизнес-моделям крупных транснациональных корпораций».

Переход всех стран ЕС на 15-процентную ставку налога на прибыль, по оценке OECD, позволит привлечь дополнительные $150 млрд в год в виде налогов и стабилизировать международную налоговую систему.

Стоит упомянуть, что, помимо Ирландии, в четверг, 7 октября 2021 г. к соглашению присоединилась Эстония. Против соглашения по-прежнему выступает Венгрия. Если всем заинтересованным сторонам удастся достигнуть консенсуса, то соглашение вступит в силу в 2023 г.