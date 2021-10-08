Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах

Компания «Байкал электроникс», разработчик отечественных чипов из линейки «Байкал» заключила партнерское соглашение с четырьмя дизайн-центрами для производства материнских плат на своих процессорах в России.

Платы на «Байкалах»

Российская компания «Байкал электроникс», известная разработкой линейки отечественных процессоров «Байкал», заключила соглашения с четырьмя дизайн-центрами о выпуске плат на своих чипах.

Договоренность затрагивает компании «Гаоди рус», «Проект лагранж», «Элпитех» и «Эдельвейс». Платы станут строиться на процессорах Baikal-M. Буква «M» отсылает нас к «мобильности», хотя существующие технологии позволяют использовать одни и те же чипы в достаточно широком спектре «железных» решений.

В компании сообщили CNews, что планы «Байкал электроникс» по выпуску плат упомянутыми четырьмя организациями не ограничиваются. «Планируем договориться примерно с 10-12 дизайн-центрами», — отметили в организации.

«Общее количество типов отладочных плат будет 30-50, — уверены в компании. — Ожидаемый тираж в 2022 г. составит. 300 тыс. штук».

Комментарии участников проекта

«Мы уже много лет активно взаимодействуем с компанией “Байкал электроникс” и выпустили на Baikal-M несколько материнских плат», — заявил Александр Грищенков, генеральный директор компании «Элпитех».

У создателей «Байкалов» появилось четыре новых партнера по линии разработки плат на их чипах

Данная компания является достаточно примечательной. Грищенков создал ее, покинув, компанию «Эдельвейс», которую рынок склонен связывать с суперкомпьютерной компанией «Т-платформы», чей основатель Всеволод Опанасенко, с марта 2019 г. находится под арестом. Сейчас касающиеся его ограничения сводятся с пребыванием под стражей дома, но в целом ему грозит 10 лет лишения свободы.

«Мы рады нашему сотрудничеству с “Байкал электроникс”, — говорят в “Лагранже”. — Статус технологического партнера сильной процессорной компании — это новая ступень в нашем развитии».

Чем известна «Байкал электроникс»

Свой первый 28-нанометровый процессор, Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) компания «Байкал электроникс» разработала к концу 2014 г. и запустил в производство в 2015 г. Разработка осуществлялась при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура по отношению к «Байкал электроникс»). Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.

В отличие от этого первого чипа компании на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд), два рассматриваемых в этом материале просроченных процессора используют архитектуру ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

Несколько формальных фактов о разработчике

По данным ЕГРЮЛ, АО «Байкал электроникс» было зарегистрировано в Москве 11 января 2012 г. Соучредителями выступают отечественный суперкомпьютерный разработчик «Т-платформы» с долей в 75% и компания «Т-нано» с долей в 25%. В структуре учредителей последней доля в 62,8% приходится на «Роснано» (через промежуточные структуры), в 37,2% — на «Т-платформы». При этом доля «Т-платформ» на данный момент находится в залоге у входящего в группу «Роснано» Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Свой первый процессор — Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) на архитектуре MIPS по топологии 28 нм — «Байкал электроникс» разработал к концу 2014 г. и запустил в производство в 2015 г. Разработка осуществлялась при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы». Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.

Напомним, что «Т-платформы» сейчас переживают не лучшие времена. В конце марта 2019 г. в Москве задержали и отправили под арест ее гендиректора и основателя Всеволода Опанасенко. Предъявленная ему статья грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

В конце сентября 2019 г. в защиту Опанасенко выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявив, что его заключение нельзя считать справедливым. Для максимальной огласки Титов обратился в социальные сети, разместив публикации в Facebook и «Вконтакте» с подробностями дела и обстоятельствами ареста.