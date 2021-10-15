Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году

Крупнейший в мире производитель микросхем, у которого размещают свои заказы все российские разработчики процессоров и сейчас не могут дождаться их исполнения, заявил, что дефицит чипов не только сохранится до конца 2021 г., но и останется на протяжении всего 2022 г.



Дефицит сохранится

Тайваньский производитель полупроводниковых изделий TSMC объявил, что до конца 2021 г. и, скорее всего, на протяжении 2022 г. будет сохраняться высокая степень загрузки производственных линий компании, то есть дефицит чипов останется актуальной проблемой. Об этом сообщил генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) на квартальной отчетной конференции.

В финансовом отчете компания сообщает, что чистая прибыль на акцию увеличились на 13,8%. По сравнению со II кварталом 2021 г. результаты III квартала представляют собой увеличение выручки на 11,4% и увеличение чистой прибыли на 16,3%. TSMC ожидает инвестиций в расширение и модернизацию производственных мощностей. Кроме того, компания подтвердила информацию о строительстве завода в Японии.

Перегруженный лидер рынка

В 2020 г. TSMC стала мировым лидером в сегменте контрактного производства полупроводников, заняв почти 52% рынка, и обогнала Intel. Продукты TSMC используют такие крупные компании как Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia. На начало марта 2021 г. TSMC, как сообщал CNews, была одной из немногих компаний, освоивших самый современный в мире на данный момент техпроцесс – 5 нм.

TSMC заявила, что дефицит на микросхемы сохранится на протяжении всего 2022 года

В то же время, пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 привела к невиданному ранее глобальному дефициту полупроводников на фоне повышенного спроса и отсутствия возможности быстро нарастить производственные мощности, в том числе из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. Дефицит полупроводников особенно сильно ударил по автопрому и вынудил мировых автогигантов радикально сократить производство. Однако, по информации IDC и Gartner, от нехватки чипов пострадали и прозводители других видов техники, в частности персональных компьютеров.

В апреле 2021 г. Apple была вынуждена отложить на полгода производство некоторых MacBook и iPad из-за нехватки компонентов. Об этом сообщали сообщили Nikkei. Эксперты подчеркивали, что задержки Apple — один из признаков серьезной проблемы нехватки микросхем в мире, которая повлияет на более мелкие компании.



От данного кризиса страдает и Россия. Микросхемы на TSMC активно заказывают отечественные разработчики процессоров: «Эльбрус», «Байкал», НПЦ «Элвис». Буквально вчера, 14 октября 2021 г. CNews сообщал, что компания «Байкал электроникс» получила с фабрики первую крупную партию чипов Baikal-M – 5 тыс. штук. Партия пришла с запозданием и была меньше, чем ожидалось, что связано с чрезмерной загруженностью контрактного производителя.

В сентябре 2021 г. CNews писал о запуске первого российского мобильного процессора «Скиф» из линейки «Мультикор», выпущенной НПЦ «Элвис». Она разработана на архитектуре ARM и выпущена по технологии 28 нм. Из общения CNews с представителями компании и заказчиками новинки также можно было заключить, что их общий бизнес находится в сильной зависимости от скорости поставок заказанных на тайваньской фабрике изделий.

Чего же ждать?

Си-Си Вэй подчеркивает, что TSMC «не может решить проблемы всей отрасли сразу», но делает все возможное, чтобы поддержать клиентов. «В течение первой половины этого года мы активно отслеживали проблемы с поставками чипов для наших клиентов из автомобильной промышленности. Мы также считаем, что нехватка пластин для наших клиентов из автомобильной промышленности значительно сократится, вероятно, начиная с III квартала».