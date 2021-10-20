Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года»
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 25 ноября.
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 25 ноября.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок ЭДО
- Какие важные события произошли на российском рынке электронного документооборота?
- Какие тренды, сформировавшиеся на фоне пандемии, получили развитие?
- Как развивается внутренний документооборот?
- Насколько успешно организации переходят на обмен электронными документами?
- Какие законодательные изменения необходимы на рынке ЭДО?
Как обеспечить преемственность форматов электронных документов и валидности электронной подписи?
Технологии
- Как меняются требования к электронным архивам?
- Какие данные можно извлечь из электронных документов?
- Чем могут помочь роботы и искусственный интеллект?
- Как модернизировать имеющиеся системы ЭДО?
- BPMS и EDM: в чем разница?
Практический опыт
- Как внедрение ЭДО меняет бизнес-процессы.
- Основные сложности при внедрении электронного документооборота.
- Проблема роуминга в процессе ЮЗЭДО.
- Интеграция с внутренними и внешними ИТ-системами.
- Как создать единую платформу управления документами и процессами.
- Безопасность электронных хранилищ документов.
Подтвердили свое участие:
Гагик Григорян, ведущий системный аналитик, «ЮТэйр»;
Екатерина Неборако, эксперт по Digital проектам, «Системные технологии»;
Оксана Андреева, руководитель сектора развития СЭД, «Магнит»;
Денис Разумов, главный специалист отдела методологии, департамент бухгалтерского и налогового администрирования, «Первая грузовая компания»;
Анна Климова, директор департамента налогов и права, Deloitte;
Представитель компании ELMA
К выступлению приглашены:
Максим Жаворонков, финансовый директор, Gett;
Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по ИТ, «РесурсТранс»;
Рамиль Ахметшин, заместитель главного бухгалтера по информационному обеспечению управления бухгалтерского учета и отчетности, «Татнефть»;
Елена Еремина, бизнес-партнёр по информационным технологиям, «АльфаСтрахование»;
Дмитрий Михеев, директор по информационным технологиям, Biocodex;
Ксения Овсянникова, руководитель проектов, British American Tobacco;
Вадим Королев, руководитель проектов Управления автоматизации внутрибанковских процессов, банк «ФК Открытие»;
Егор Соколов, начальник отдела автоматизированных систем управления Управления информационно-управляющих систем и связи, Gazprom EP International;
Евгения Материкина, руководитель направления по автоматизации «финансовый и бухгалтерский учет», Segezha Group;
Елена Бебешко, руководитель службы методологии, Tele2;
Алена Гатина, главный бухгалтер, «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»;
Руслан Броничев, руководитель проекта «Внедрение электронного документооборота», «Сибур»;
Ольга Волкова, руководитель HR операций, трудовых отношений и информационных систем, Pepsico Россия, Украина, СНГ;
Виктор Васильев, руководитель направления развития систем электронного документооборота, «Норильский никель»;
Олеся Кузина, руководитель направления диджитализации внутренних процессов юридического департамента, МТС;
Ольга Ткачева, лидер проекта развития ЭКДО, «Балтика»;
Анна Середюк, руководитель группы автоматизации EDO/EDI, ТК «Мегаполис»;
Виталий Лосев, начальник управления цифрового развития, Федеральная служба по труду и занятости;
Нина Михеева, Head of IT, HSBC Russia;
Владимир Лебедев, руководитель проекта, Департамент развития технологий внутренних процессов подразделений, Московский кредитный банк;
Сергей Спевак, CDO, GIPFEL;
Ольга Ростунова, директор департамента автоматизации процессов управления персоналом, «Мечел»;
Екатерина Макаренко, Sr. EDI expert, Coca-cola HBC;
Александра Клестова, руководитель проекта новый СЭД, «Газпром нефть»;
Рафаел Джалладян, начальник отдела электронного документооборота, НЛМК;
Татьяна Пригожая, супервайзер по работе с дебиторской задолженностью, Johnson & Johnson;
Ирина Жданова, главный бухгалтер–начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, «Россети Северо-Запад»;
Наталья Дронова, руководитель отдела методологии бухгалтерского учета и налогообложения, «Рольф»;
Раиса Крылова, начальник службы документационного обеспечения и административной поддержки, международный аэропорт «Внуково»;
Ольга Леонова, старший проектный менеджер, финансово-экономический центр, «Интер РАО»;
Александр Коршунов, начальник отдела управления ИТ проектами, «ВТБ Лизинг»;
Ольга Дрокова, заместитель директора Департамента финансового контроля и учета, главный бухгалтер, «Комацу СНГ»;
Сивуха Дмитрий, руководитель направления ЭДО, «Сбербанк Факторинг»;
Вера Прунцова, директор ОЦО – главный бухгалтер, ГК «Миррико».
Информация о прошедшей ранее конференции по похожей теме доступна по ссылке.