Рост зарплат ИТ-специалистов внезапно прекратился, сменившись падением

ИТ-работники в США столкнулись со снижением средней заработной платы. За год она сократилась на 1,1%. Причин у этого явления несколько, и среди них – стремление работодателей нанимать менее опытных и, следовательно, менее требовательных к зарплате, специалистов.

Денег стало меньше

В 2021 г. наметилась тенденция по снижению средней заработной платы в сфере высоких технологий, пишет ZDnet. Причин этому несколько, и одна из них – «кадровый голод», вынуждающий работодателей набирать малоопытный персонал (джуниоров), чтобы устранить нехватку специалистов.

К выводу о снижении средней зарплаты работников ИТ-отрасли пришли аналитики рекрутинговой платформы Hired. Их данные относятся только к США, но подобное потенциально может происходить и в других странах мира.

Эксперты проанализировали более 525 тыс. запросов на собеседование и 10 тыс. предложений о работе за период с января 2019 г. по июнь 2021 г. Выяснилось, что средняя зарплата в ИТ-сфере в США составила в 2021 г. в пределах $152 тыс. Это на 1,1% меньше в сравнении с 2020 г., на который пришлась пандемия коронавируса.

Высокая численность ИТ-специалистов приводит к снижению зарплат

Частично на снижение зарплаты повлияла и эпидемиологическая обстановка в мире. Повсеместные локдауны привели к многочисленным увольнениям в США, даже в сфере ИТ. Последствия волны сокращений очевидны – конкуренция между специалистами по высоким технологиям, в том числе и между разработчиками ПО, возросла.

С другой стороны, после пандемии вырос и спрос на ИТ-работников. Hired уточняет, что работодатели стали нанимать менее опытных и, стало быть, более доступных специалистов с точки зрения требуемой ими зарплаты. Рекрутерам также пришлось сократить средние сроки найма сотрудников – до 30 дней в США и 34 дней в Великобритании. Это в среднем на 25% меньше, чем в 2020 г.

«Удаленщики» купаются в деньгах

Снижение средней зарплаты наблюдается пока лишь среди ИТ-специалистов, по тем или иным причинам работающим в офисе. Те же, кто сделал свой выбор в пользу возможности работать из любой точки мира, фиксируют рост жалования.

По данным Hired, за девять месяцев 2021 г. средняя зарплата удаленных ИТ-сотрудников в США выросла на 4,6% год к году. Она составила $143 тыс.

С одной стороны, рост за столь короткий промежуток времени немаленький. С другой, «удаленщики» в среднем получают меньше своих офисных коллег.

Нельзя не отметить, что массовый переход на удаленную работу тоже сыграл определенную роль в «обеднении» работников офиса. Все больше сотрудников стали переезжать из крупных технологических центров в районы с более низкой стоимостью жизни. В подобных случаях работодатели не упускают возможность сократить жалование, мотивируя это снижением расходов работника. Кроме того, работодатели все чаще продвигают свою фирму на рекрутинговых платформах путем открытия вакансий на удаленке. Это позволяет им с самого начала платить сотрудникам меньше, чем если бы они работали в офисе.

Махинации с зарплатами не приветствуются

Факт существования компаний, снижающих зарплату ИТ-сотрудникам, перешедшим на удаленку, подтвердили и аналитики Hired. Однако они настоятельно не рекомендуют работодателям применять эту практику, поскольку в противном случае они рискуют рано или поздно столкнуться с масштабной текучкой кадров в своем ИТ-отделе.

Опросив более 1200 человек, эксперты Hired выяснили, что 75% ИТ-специалистов обязательно начнут искать новую работу, как только работодатель снизит им зарплату из-за перехода на удаленку. 45% респондентов добавили, что не станут выслушивать аргументы работодателя, что зарплата рассчитывается исходя из текущего места проживания работника.

62% опрошенных заявили, что они прямо сейчас они планируют начать искать новую работу и найти ее в следующих шести месяцев. Это означает, что любое снижение заработной платы только приведет к увеличению этого числа.

Удаленка всем понравилась

Удаленная работа, согласно результатам опроса Hired, пришлась по нраву ИТ-специалистам, по крайней мере, в США. 52% респондентов заявили, что хотят работать из дома и приходить в офис, когда это нужно им, а не работодателю. Еще 33% заявили, что и вовсе не хотят появляться в офисе и предпочли бы работать на удаленке постоянно.

В итоге, 85% ИТ-работников желают, чтобы удаленная работа в той или иной степени присутствовала в их рабочем графике. Они хотят, чтобы возможность работать из дома была прописана в трудовом договоре.

Как сообщал CNews, больше всего желающих уволиться из-за отсутствия удаленки находятся в категориях «зумеров» и «миллениалов». Это люди, родившиеся в период с 1980 по 2012 гг. В обеих категориях возвращаться в кабинеты не хотят 49% людей.

Тем временем в России

В России, в отличие от США, зарплаты растут не только у ИТ-сотрудников на удаленке. В сентябре 2021 г. CNews писал, что с начала лета 2021 г. зарплата российских ИТ-специалистов показала 20-процентный рост.

Больше всего зарабатывают программисты «1С» с ежемесячной зарплатой до 250 тыс. руб., а также технический директор с зарплатой 238 тыс. руб. в месяц.

Число откликов на ИТ-вакансии выросло на 60% по сравнению с 2020 г., при росте вакансий на 70%. Однако, как отмечают специалисты, высококвалифицированных специалистов меньше, чем требуется на рынке. Это и провоцирует рост заработной платы.