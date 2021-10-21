Samsung запретили продавать смартфоны в России

Столичный арбитраж запретил Samsung продавать в России более 60 смартфонов. Это стало следствием патентного спора с компанией Sqwin SA, которая утверждает, что ее технология незаконно используется в платежной системе Samsung Pay. Под запрет попали даже флагманские устройства, в том числе Galaxy Fold и Galaxy Z Flip с гибкими дисплеями.

По решению суда

Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung продавать свои смартфоны на территории России. Решение принято в отношении российского представительства компании – ООО «Самсунг электроникс рус компани», пишет РИА «Новости».

Под запретом оказалось более 60 моделей смартфонов, включая и современные новинки. С полок магазинов могут пропасть даже раскладушки Galaxy Z Flip, уточняет издание.

Запрет на продажу связан с иском против Samsung со стороны швейцарской компании Sqwin SA. Истец уверен, что Samsung нарушает его патенты, применяя их в своей платежной системе Samsung Pay. CNews писал об этом летом 2021 г.

Поначалу в документах не было конкретных устройств, подлежащих запрету на распространение в России. В августе 2021 г. Sqwin SA подала ходатайство, указав в нем на это.

К делу А40-29590/2020, заведенному еще в феврале 2020 г., 19 октября 2021 г. было приложено дополнительное решение суда. По информации РИА «Новости», оно содержит закрытый перечень моделей смартфонов, Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Galaxy Z Flip тоже попал под запрет

Этот список состоит из 61 модели. Полностью его издание не приводит, но утверждает, что в нем, помимо упомянутого Z Flip, есть и другие имиджевые мобильники Samsung, в том числе складной Galaxy Fold. Запрещены к продаже будут не все смартфоны Samsung, поскольку в модельном ряду компании за все годы их выпуска было представлено значительно больше устройств.

Нашлось в перечне место и дешевым устройствам компании. Так, в списке был обнаружен смартфон Galaxy J5, вышедший почти пять лет назад и давно снятый с производства. В настоящее время линейка Galaxy J сама по себе не существует – Samsung закрыла ее, заменив на Galaxy M.

Суть претензий

Sqwin SA обратилась в суд против российского представительства Samsung, а также к головной корейской компании в ответ на использование ими ее запатентованной технологии «Система электронных платежей».

Камнем преткновения стал патент Sqwin SA, описывающий эту «Систему электронных платежей». Документ характеризует ее как разработку «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца».

Злополучный швейцарский патент

По информации Google, патент Sqwin SA имеет номер RU2686003C2. Он был зарегистрирован в России почти восемь лет назад, в начале декабря 2013 г. Его публикация состоялась спустя еще шесть лет, декабре 2019 г. Патент в разное время был зарегистрирован в Германии, Корее, США и ряде других стран.

Руководство и юристы Sqwin SA уверены, что Samsung построила свою платежную систему Samsung Pay именно на базе технологии, описанной в патенте компании.

Арбитраж на стороне швейцарцев

Дело против Samsung и ее российской «дочки» совсем скоро отметит свое двухлетие. Иск был подан 19 февраля 2020 г., однако решение по нему было вынесено лишь спустя полтора года, 27 июля 2021 г.

Как сообщал CNews, вердикт в пользу Sqwin SA вынес судья Андрей Чадов. Решение Чадова должно было вступить в силу через месяц, если бы Samsung не обжаловала его.

Согласно истории дела, апелляцию Samsung подала 18 августа 2021 г., однако 20 августа 2021 г. она была возвращена по решению Девятого арбитражного апелляционного суда. 31 августа 2021 г. Андрей Чадов постановил отложить рассмотрение заявления. На момент публикации материала это была последняя запись в деле.

По данным РИА «Новости», в настоящее время суд, удовлетворивший иск Sqwin SA, согласен с доводами компании о том, что использование Samsung Рау в смартфонах Samsung является нарушением ее прав на «Систему электронных платежей». «Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу», – пишет издание.

Будущее не определено

Компания Samsung пока не комментирует происходящее. На запрос CNews о том, какие действия компания намерена предпринять в связи со сложившейся ситуацией, ее представители не ответили.

Также они не сообщили, почему юристам компании не удалось предотвратить запрет продаж, с учетом того, что с момента вынесения Андреем Чадовым вердикта в пользу истца прошло почти три месяца.

Следует отметить, что пока не исключена вероятность подпадания под запрет продаж и других смартфонов Samsung. Насколько она велика, в компании не уточняют.

Откуда у Samsung своя платежная система

Платежная система Samsung Pay работает с августа 2015 г. Впервые она появилась в Южной Корее, откуда постепенно начала проникать в другие страны.

CNews писал, что в России Samsung Pay появилась в конце сентября 2016 г., спустя 13 месяцев после запуска на родном для Samsung рынке. Это была первая платежная система от производителя смартфонов, появившаяся в России.

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Следом за Samsung свою платежную систему в Россию привезла Apple. Она заработала в октябре 2016 г. Google запустила в России свою Android Pay, ныне известную как G Pay, в 2017 г.

К марту 2021 г. доля Samsung Pay на российском рынке платежных систем составляла 17% (статистика Национального агентства финансовых исследований). G Pay удерживала первое место с 32-процентной долей, за ней следовала Apple Pay со своими 30%.