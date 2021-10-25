Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается

Арбитражный суд Москвы признал назначение совладельца Astra Linux и «Байкал электроникс» Дениса Фролова главой «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) недействительным. Ранее Фролов заменил в этой должности Александра Калинина — совладельца корпорации, которым и был подан иск. С решением суда представители Фролова и НКК не согласны. По их мнению, оно основано «на одном единственном голословном и абсурднейшем» заявлении Калинина о том, что компания «Аквариус» и «Байкал электроникс» являются конкурентами. При этом эксперты абсолютно не согласны с последним утверждением.

Суд встал на сторону Калинина

Как выяснил CNews, назначение совладельца группы «Вартон» Дениса Фролова президентом «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) признано недействительным. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября 2021 г. Группе «Вартон» фактически принадлежат компании Astra Linux (разработчик ОС) и «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал»).

Иск против назначения Фролова главой НКК был подан Александром Калининым, одним из совладельцев НКК с долей в 33%, к Евгению Лачкову и Леониду Гольденбергу, которым принадлежат по 32% долей компании, а также к действующему президенту корпорации Денису Фролову и к самой НКК. Калинин потребовал признать недействительным решение внеочередного собрания участников НКК о смещении его с должности президента и избрании новым главой компании Дениса Фролова. Об этом назначении CNews писал в июне 2021 г.

Суд удовлетворил требования Калинина. Решение может быть обжаловано в месячный срок. Это и собираются в скором времени сделать представители Дениса Фролова и НКК. «Указанное решение не вступило в законную силу и будет обжаловано во все вышестоящие инстанции», — подчеркивают они.

НКК - одна из крупнейших ИТ-компаний России. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК в очередной раз сохранила за собой статус крупнейшей ИТ-компании с совокупной выручкой 215,7 млрд руб.

На чем основывался суд

Представители НКК рассказали CNews о том, что решение суда основано «на одном единственном голословном и абсурднейшем заявлении Калинина». Оно строится на том, что компания «Аквариус» и «Байкал электроникс» являются конкурентами. В качестве опровержения данного довода сторона Фролова обратились за экспертным заключением в «Консорциум "Вычислительная техника"» (создан ведущими российскими разработчиками и производителями при поддержке Минпромторга).

Суд признал назначение Фролова главой НКК недействительным

Согласно заключению (копия имеется в распоряжении CNews), «Аквариус» является разработчиком, производителем и поставщиком компьютерной техники, включая ноутбуки, компьютеры, планшеты и т. д. При этом группа «Вартон», которой фактически принадлежит «Байкал электроникс», компьютерную технику не производит, а производит, например, светильники. Продукция «Русбитеха» и «Русбитех-Астра» (входят в группу «Вартон») представляет собой операционные системы, коммутаторы, программное обеспечение и средства защиты информации. «Байкал электроникс» при этом разрабатывает только микропроцессоры.

Следовательно, продукция, производимая организациями «Вартон» и компаниями «Аквариус», однородной не является, говорится в заключении. При этом в документе отмечается, что некоторые товары группы «Вартон» и продукция «Аквариуса» могут иметь синергию. Например, процессоры «Байкал электроникс» могут применяться в вычислительной технике, на которую может устанавливаться ОС Astra Linux. Однако взаимозаменяемыми данные товары не являются, говорится в заключении.

«Сотрудничество между компаниями может способствовать продвижению их продукции на рынке без угрозы монополизации рынка, так как есть иные производители вычислительной техники, микропроцессоров и операционных систем», — следует из документа. Соответственно, негативных последствий для конкуренции объединение компаний «Аквариус» и группы компаний «Вартон» иметь не будет, заключают эксперты.

Позиция НКК и Фролова

Согласно официальному заявлению стороны Дениса Фролова, он был назначен директором корпорации большинством голосов ее участников и будет являться им до вступления решения в силу.

«Новым руководством было выявлено, что в период, когда президентом НКК являлся Александр Калинин, обществу и его участникам был причинен финансовый ущерб в размере 953 млн. руб., а документы похищены», — отмечают представители Фролова. В этой связи ими были поданы иски о взыскании убытков с Александра Калинина и об исключении его из числа участников корпорации.

«Вынесенное Арбитражным судом Москвы решение о признании недействительным протокола общего собрания участников НКК является очередным недобросовестным шагом со стороны Александра Калинина, — подчеркивает сторона Фролова. — Данный судебный акт является беспрецедентным по своей незаконности, вынесен при полном отсутствии доказательств и дестабилизирует нормальную деятельность НКК и группы “Аквариус”».

Позиция «Аквариуса»

«Дело не в конкуренции, а в том, что Леонид Гольденберг и Евгений Лачков нарушили свои обязательства не конкурировать с НКК и действовать в его интересах», — рассказала CNews Жанна Томашевская, управляющий партнер юрфирмы Tomashevskaya&Partners (представитель группы "Аквариус" в суде). — Слияние с группой “Байкал” противоречит стратегии развития НКК и “Аквариуса» и отрасли в целом. И давайте не забывать, что Гольденберг и Лачков отозвали иски к президенту ГК “Аквариус” Владимиру Степанову, Александру Калинину и ГК “Аквариус” в связи с изменениями в уставе», — продолжает она.

При этом представители «Аквариуса» подчеркнули, что победа Александра Калинина в суде — это большой шаг. «Как минимум есть ясность в отношениях между акционерами: назначать Фролова в контексте переговоров с ним о выкупе 100% НКК — это недружественный и недобросовестный шаг», — заключили они.

Предыстория разбирательств

Битва за контроль над НКК между Денисом Фроловым и семьей Калининых началась в апреле 2021 г. Так, Гольденберг и Лачков, которым, напомним, принадлежит по 32% НКК, хотели уступить свои доли Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Денис Фролов контролирует 80% в ООО «Русбитех-Астра» — юрлицо ГК Astra Linux.

Однако у Александра Калинина имеется преимущественное право выкупа акций НКК, и в случае попытки продажи их третьей стороне это право может быть использовано. Как ранее рассказывал CNews, в июле 2020 г. Александр Калинин был арестован и затем помещен под домашний арест в рамках следствия по делу о картельном сговоре. В июне 2021 г. его выпустили на свободу после года домашнего ареста.

После сообщений в СМИ о намерении первого вице-президента НКК Алексея Калинина и президента НКК Дениса Фролова приобрести 64% долей корпорации, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале сентября 2021 г. выдала обоим предостережение о недопустимости совершения сделки, которая может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В мае 2021 г. Лачков и Гольденберг подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Калинину. Причиной послужили итоги собрания участников «Аквариуса» в апреле 2021 г., на котором был изменен устав компании, согласно которому для принятия ключевых решений учредителями компании, а также для продажи долей в компании требуется согласие владельцев не менее 99% долей.

До апреля 2021 г. НКК владела 99,97% «Аквариуса», 0,03% было у Александра Калинина. После собрания учредителей президент «Аквариуса» Владимир Степанов получил долю размером 1% в «Аквариусе», в то время как доля НКК снизилась до 98,97%. Такое незначительное изменение среди учредителей привело к тому, что теперь НКК самостоятельно не сможет менять руководство «Аквариуса». Соответственно, сменив руководство НКК, Гольденберг и Лачков не смогут сменить руководство «Аквариуса» и компания остается под контролем семьи Калининых. Лачков и Гольденберг обратились с иском в суд за признанием итогов данного собрания учредителей «Аквариуса» незаконным, утверждая, что они не были о нем проинформированы.

В июне, как говорилось выше, Александр Калинин был смещен с должности президента НКК. Новым главой корпорации был избран совладелец холдинга Денис Фролов.

В начале октября CNews также писал о том, что Лачков и Гольденберг отказались от претензий к «Аквариусу». Тогда представители «Аквариуса» заявили, что заявление было основано на «надуманных поводах», и это последний шанс Дениса Фролова показать, что все идет по плану после фиаско в суде, подчеркнули они.