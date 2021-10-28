Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore

«Самокат Шеринг Систем» сообщил Apple о нарушении права на товарный знак samocat сервисом доставки продуктов «Самокат». Smart Space пытается предотвратить удаление своего приложения из AppStore и требует судебного постановления.



Иск к Apple

Компания Smart Space, разработчик российского сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат», 21 октября 2021 г. подала иск к Apple в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии. В сентябре 2021 г. Apple уведомила Smart Space, что ее приложение могут удалить из магазина AppStore из-за обращения ООО «Самокат Шеринг Систем», которое заявляет о нарушении права на товарный знак samocat, сообщает AppleInsider.

Два «самоката»

Samocat Sharing System, которая занимается арендой самокатов, и, как сообщает РБК, по данным СПАРК находится в процедуре банкротства, обратилась в Apple за защитой прав на товарный знак и попросила удалить сервис Smart Space из AppStore. «Мы зарегистрировали свой товарный знак samocat в 2019 г., так как это наше название. Долгое время наши аудитории не пересекались с аудиторией сервиса доставки, – сообщил РБК Сергей Писаренко, гендиректор «Самокат РУС», «дочки» «Самокат Шеринг», – Смею предположить, что в момент проведения due diligence со стороны инвестора к компании Smart Space возник вопрос по владению торговой маркой «Самокат» и прав на нее. Эта компания сама инициировала переговоры. К соглашению мы пока не пришли, но открыты для обсуждений».

Smart Space, в свою очередь, подчеркивает, что Samocat Sharing System находится в процессе банкротства, и разрешение спора «Самокату» уже предлагали – за значительную денежную сумму. «Посчитав требования бывшего представителя необоснованными (отсутствие нарушения товарного знака, злоупотребление правом, действие без полномочий) и в целях обеспечения гарантии работоспособности приложения «Самокат» для потребителей (особенно в период локдауна), мы обратились с требованием к Apple в суд Калифорнии», – сообщил изданию представитель Smart Space.

Реакция Apple

На запрос Apple о доказательствах ненарушения права, Smart Space ответила объяснениями из российского законодательства и объяснила, почему сервис использует товарный знак правомерно. По сведениям AppleInsider, разработчик отправил производителю iPhone несколько электронных писем, но получил только так называемые готовые ответы: 11 октября 2021 г. Apple разослала обеим сторонам одинаковые электронные письма, подтверждающее получение их писем, и просьбу информировать их о «любых событиях, связанных с незавершенным судебным разбирательством». Чтобы ситуация стала более определенной, Smart Space потребовала судебного постановления, которое предотвратило бы удаление его приложения из App Store. Издание приводит слова Smart Space о том, что Apple действовала бы «несправедливо и недобросовестно», вмешиваясь в спор российских компаний о товарных знаках.

Сервис доставки продуктов «Самокат» обратился в суд в США, чтобы приложение сервиса не удалили из Appstore

Суд назначил предварительное заседание по иску на 25 января 2022 г. В ходе заседания планируют определить график и порядок предоставления процессуальных документов и дополнительных доказательств, а также решить вопросы о процессуальной судьбе дела. Мировое соглашение компании могут предоставить суду до 4 января 2022 г.

По сообщению представителя Smart Space для РБК, было заключено внесудебное соглашение между Apple и Smart Space, по которому американская компания обязуется несмотря на заявленные требования третьего лица сохранить в AppStore приложение «Самокат». «Однако в лицензионном соглашении Apple указывает о своем праве прекратить размещение приложения на своей площадке без указания причины», – уточнил в разговоре с изданием управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Вероятные убытки

Smart Space заключила соглашение с Apple и создала мобильное приложение еще в 2018 г. За время пандемии количество пользователей сервиса увеличилось с 188 тыс. до 3,2 млн пользователей, то есть примерно в 17 раз. Удаление приложения Smart Space из AppStore может обойтись компании в сумму до $75 тыс., Кроме того, компания подчеркивает, что это приведет к разрушению существующих и потенциальных экономических отношений. Именнов считает маловероятным такой исход событий: от американской компании не поступало процессуальных документов: «Скорее всего, Apple просто не уделила вопросу особого внимания, которое Smart Space и решило привлечь подачей иска».