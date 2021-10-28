Найден главный недостаток удаленки. Россияне стали больше работать и уставать

Россияне стали жаловаться на возросшие нагрузки после перехода на удаленную работу и последовавший за этим рост усталости. С этим столкнулись 43% российских «удаленщиков». Однако тренд отказа от офиса продолжает набирать популярность в России – этот шаг сделали почти 40 млн жителей страны.

У удаленной работы нашлись недостатки

Почти половина всех россиян, по собственному желанию или из-за пандемии коронавируса перешедших на удаленную работу, стали уделять труду ощутимо больше времени. Такие выводы сделали эксперты «Лаборатории Касперского», проведя в мае и июне 2021 г. опрос «Информационная безопасность бизнеса».

В опросе приняли участие в общей сложности более 4300 сотрудников компаний, штат которых превышает 50 человек. Фирмы расположены в 31 стране мира, в том числе и в России.

Рост нагрузки после перехода на удаленку ощутили на себе 43% россиян. У 18% респондентов она выросла значительно.

Удаленная работа может негативно отразиться на здоровье

С другой стороны, отказ от офиса в пользу работы из дома или другого удобного места положительно сказался на экономии энергии. 24% опроса констатировали, что к концу рабочего дня у них остается заметно больше сил, чем когда они работали в офисе.

Комфорт превыше всего

Еще одно наблюдение, сделанное участниками опроса «Лаборатории Касперского», касается ощущения комфорта во время работы. Более комфортно после ухода из офиса и выбора удаленной работы стали чувствовать себя 29% отвечавших.

В то же время возможность не тратить время и деньги на поездки из дома до работы и обратно негативно отразилась на оставшихся 71% респондентах. Так, 39% из них стали больше уставать, и 32% заявили, что у них повысилась тревожность.

Многие из тех, кто принял участие в опросе, сообщили, что начали испытывать дискомфорт. Они связали это с оторванностью от коллег, с которыми до удаленки ежедневно виделись в стенах кабинетов.

Россия не страшат неудобства

Многочисленные преимущества удаленной работы перед офисной все чаще становятся катализатором к выбору в пользу нее. По данным «Лаборатории Касперского», к середине 2021 г. удаленный формат работы освоили 27% россиян.

Согласно статистике Росстата, на 2021 г. население России составляло 146,81 млн человек. Следовательно, на удаленку перешло свыше 39,6 млн человек. Причины этого, как отметили в «Лаборатории Касперского», были разные.

В частности, к ним относятся и приказы руководства. Например, по решению мэра Москвы Сергея Собянина в период с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. столичные работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% персонала.

Аналогичные распоряжения столичные власти давали еще осенью 2020 г. В феврале 2021 г. CNews писал, что жителям Москвы настолько понравилось работать за пределами своих офисов, что они изъявили массовое нежелание возвращаться в них. За то, чтобы продолжать работать из дома, проголосовало 52% жителей столичного региона.

Подобная тенденция прослеживается во многих странах мира. Люди даже готовы уволиться, если работодатели начнут заставлять их вернуться в офис.

Нужно больше денег

Одна из причин, по которой все больше трудоспособного населения Земли отказываются от офисов, заключается в отсутствии тотального контроля со стороны руководства. Работодателю будет очень непросто установить камеры в домах сотрудников или шпионское ПО на их личные компьютеры.

Отсутствие надзора открывает удаленным сотрудникам возможность зарабатывать больше, чем когда они находились в офисе. CNews писал, что такие работники нередко трудятся на двух и более работодателей, успевая выполнять все обязанности и получая, соответственно как минимум две зарплаты.

Подобным могут заниматься к примеру, системные администраторы и программисты, расходующие на свою основную работу всего несколько часов в неделю. Оставшееся время они легко могут тратить на подработки, что выливается в существенную прибавку к основной зарплате.