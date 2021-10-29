В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL

ИТ-интегратор «Ай-теко» за 344 млн руб. создаст единую платформу «Моя школа» для всех российских школ. Она объединит в себе такие сервисы как школьный дневник и журнал, расписание занятий, библиотеку учебных материалов и т. д. Серверные компоненты системы будут работать на ОС семейства Linux, в качестве СУБД выбрана PostgreSQL или аналогичная по своим характеристикам система.

Создание ИТ-платформы

Системный интегратор «Ай-теко» за 344 млн руб. создаст федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа», которая станет единой платформой для всех учреждений сферы образования в России. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 22 октября 2021 г.

В конкурсе с начальной ценой договора в 355 млн руб. также принялаучастие компания «Хоппер ИТ», сбив цену договора на 82 млн руб. При этом победитель сбил цену всего на 11 млн руб. Однако заявки оценивались не только по ценовым предложениям, но и по таким критериям как квалификация участников конкурса, деловая репутация и пр.

Создание системы будет производиться в рамках трех очередей, но договор с «Ай-теко» предусматривает только две очереди работ, окончание срока которых — 31 мая 2022 г. Проведение третьей очереди работ предусмотрено концепцией системы в 2023 г. Мипросвещения собирается потратить на создание «Моей школы» более 2 млрд руб. до 2024 г.

Платформа позволит получить равный доступ к цифровому образовательному контенту и сервисам на всей территории России для всех категорий обучающихся, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей, проживающих в труднодоступной и удаленной местности. В том числе, платформа позволит проходить образовательные программы с использованием дистанционных технологий.

Технические характеристики платформы

Согласно техническому заданию, платформа должна создаваться на свободном программном обеспечении. Серверные компоненты системы будут работать на одной из ОС семейства Linux. Управление базами данных должно осуществляться с использованием СУБД PostgreSQL или аналогичных по своим характеристикам. Среди браузеров в техническом задании прописаны Mozilla Firefox, Google Chrome и «Яндекс.браузер».

«Айтеко» создаст единую платформу «Моя школа»

Количество ежедневно работающих с платформой пользователей достигнет 4 млн. Однако техзаданием предусмотрено увеличение нагрузочной способности как за счет увеличения мощности серверов, так и за счет увеличения их количества. Таким образом, в системе ежедневно сможет работать до 24 млн пользователей.

Подробности проекта

О создании единой ИТ-платформы для российских школ стало известно в марте 2021 г. На базе платформы планируется объединить цифровые образовательные сервисы: школьный дневник и журнал, расписание занятий, библиотеку учебных материалов, систему поддержки проектной деятельности и портфолио учеников. Доступ к единой платформе получат учителя, ученики и их представители, а также поставщики образовательных материалов. Регистрация в системе будет осуществляться посредством единого портала государственных услуг и функций (ЕПГУ или «Госуслуги»).

Техническим оператором платформы «Моя школа», согласно концепции, выступает Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования. Основанием для выполнения работ по созданию ФГИС является федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

При этом в связи с запуском ГИС «Моя школа» дальнейшее развитие некоторых проектов в Минпросвещения сочли нецелесообразным. В их числе «Российская электронная школа», на которую уже было израсходовано 1,8 млрд руб, АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг» — 193 млн руб. и ГИС «Информационно-аналитическая платформа» — еще в 278 млн руб.

«Используемые в настоящее время информационные системы не позволяют в полной мере обеспечить решение поставленных задач, однако ключевые функциональные возможности существующих систем должны быть интегрированы или переиспользованы при создании системы», — говорится в техзадании.

Информация об исполнителе

Компания «Ай-теко» — российский ИТ-интегратор, который работает на ИТ-рынке с 1997 г. Компания входит в 100 крупнейших российских компаний 2021 г. рейтинга CNews. Также интегратор входит в ТОП-500 крупнейших российских компаний, в ТОП-5 крупнейших ИТ-компаний, поставщиков ИТ-услуг и разработчиков ПО, ТОП-3 ведущих системных интеграторов России в сфере построения ИТ-инфраструктуры. Компания также входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Среди заказчиков «Ай-теко» — Сбербанк, «Почта России», Счетная палата и «Икеа сентерс рус оперэйшн».

В сентябре 2021 г. CNews писал о создании «Ай-теко» отдельной ИТ-компании для работы с нефтянкой и газовиками.