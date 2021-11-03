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ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом».

Подтвердили выступление с докладом:

Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;
Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»;
Николай Галкин, ИТ-директор, Itella;
Станислав Дружинин, Руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;
Андрей Минаев, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности, «Фольксваген Груп Рус»;
представитель компании SberCloud;
представитель компании Commvault.

Вопросы к обсуждению:

ИТ и бизнес

  • Какие инфраструктурные проблемы возникают в компании?
  • Как выявить наиболее проблемные участки?
  • Как определить оптимальные пути оптимизации?
  • Что делать с устаревшими решениями?
  • Когда CAPEX выгоднее, чем OPEX?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы:

  • Какие работы нельзя отдавать на аутсорсинг?
  • Преимущества и недостатки различных моделей аутсорсинга.
  • Почему заказчики развивают инсорсинг?
  • Аутсорсинг vs Инсорсинг: кто кого?
  • Как организовать работу комбинированных команд?

Технологии оптимизации:

  • Аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры: что предлагает рынок?
  • Когда собственный ЦОД выгоднее облака?
  • Как правильно рассчитать затраты на Open Source продукты?
  • VDI как способ снижения затрат.
  • Роботизация Service Desk.
  • Как сократить расходы на корпоративную связь?
  • Как избежать лишних расходов на офисную печать?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

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