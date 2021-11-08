Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России

В России без объяснения причин прекращена работа эстонского сервиса заказа такси Bolt. Россия удалена из списка стран присутствия, вызвать такси нельзя, а приложение для водителей, в отличие от софта для пользователей, больше недоступно. Bolt пытался захватить российский рынок с апреля 2019 г., но за неполные три года дальше Санкт-Петербурга продвинуться не смог. В России заказ такси почти полностью поделен между отечественными сервисами.

Минус один сервис такси

Эстонский сервис заказа такси Bolt неожиданно прекратил работу на территории России. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Беспощадный таксист». Редакция CNews убедилась, что Россия исчезла из списка стран присутствия сервиса на его официальном сайте.

Также на сайте компании сказано, что в настоящее время платформа Bolt Technology OÜ и одноименное приложение для водителей недоступны на территории России. Что касается пользовательского софта, то он по-прежнему присутствовал в RU-сегменте магазинов приложений Google Play и Apple App Store. Последняя версия приложения для Android была загружена 4 ноября 2021г., для iOS – 8 ноября 2021 г. В то же время страница Bolt в российской версии Instagram удалена.

Одно из подтверждений ухода Bolt из России

Информации об уходе Bolt с российского рынка на официальном сайте компании отсутствует. Однако представители головного офиса Bolt подтвердили CNews, что сервис прекратил работу на территории России «по коммерческим причинам». Что именно в данном случае подразумевается под «коммерческими причинами», они не уточнили.

Россия не приняла эстонцев

Сервис Bolt сам по себе существует с 2013 г. Поначалу, до марта 2019 г. он назывался Taxify. Основанный в Эстонии, в настоящее время он присутствует более чем в 45 странах мира (информация с официального сайта). Штат компании засчитывает более 2500 работников и свыше 2,5 млн водителей, а количество пользователей во всех странах присутствия превышает 75 млн.

Из Instagram сервис тоже удалился

На российский рынок Bolt вышел в апреле 2019 г., начав свою экспансию по стране под новым названием с Санкт-Петербурга. За неполные три года за пределы северной столицы сервис так и не выбрался, хотя соответствующие попытки предпринимались.

Например, как пишет «Коммерсант», в январе 2021 г. сервис строил планы по запуску в России франчайзинговой программы, целью которой, помимо запуска новых услуг, был именно выход за пределы Санкт-Петербурга. Аналогичный шаг Bolt предпринял в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Bolt планировал в первую очередь выйти на рынок Москвы. Франчайзи в обмен на процент от выручки получили бы возможность развивать под эстонским брендом один или сразу несколько различных сервисов. Помимо пассажирских перевозок это могли бы быть доставка еды, аренда электросамокатов и электровелосипедов и др. Поиск водителей и курьеров, а также поддержку клиентов и другие задачи бизнеса должны были бы решать сами франчайзи.

Пользовательское приложение Bolt, как и сайт сервиса, россиянам пока доступны

Почему у Bolt так и не получилось прорваться за пределы Санкт-Петербурга, остается неизвестным. Однако нельзя не упомянуть, что в число инвесторов эстонского такси входит такси китайское – Didi, работающее в России с августа 2020 г. и активно захватывающее регионы.

На запрос CNews, что мешало Bolt начать осваивать другие российские населенные пункты, представители сервиса на момент публикации материала не ответили. Также они не сообщили, что будет с базой данных российских пользователей и водителей, в которой содержатся их персональные данные. Информации о планах компании по возможному возвращению в Россию тоже пока нет.

Шансов было немного

Российский рынок такси в настоящее время поделен, в основном, между агрегаторами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование HSBC. Весь рынок по итогам 2021 г., по прогнозам аналитиков, достигнет 866 млрд руб., а это на 6% в сравнении с 2020 г. К 2025 г этот показатель достигнет 1,06 трлн руб.

Созерцать машины с логотипом Bolt на дорогах могли лишь жители и гости Санкт-Петербурга

На конец сентября 2021 г. через агрегаторы осуществлялось 60% всех заказов такси по всей стране, хотя в ряде российских регионов их доля не превышала 45%. По подсчетам HSBC, больше всего заказов обрабатывает «Яндекс.такси» - 67% по стране и 40% среди тех, что поступают агрегаторам. Второе место между собой делят «Ситимобил», «Максим» и другие участники рынка, утверждают эксперты HSBC.

В Москве, куда так стремился попасть Bolt, в ноябре 2020 г. почти весь рынок удерживала «Яндекс.такси». Компания обрабатывала 70,8% заказов легкового такси через мобильные приложения (статистика столичного Дептранса). Второе место было у «Ситимобила» (20,2%), за ним шли Gett (6%) и «Везет (0,4%). Пятую строчку занимал InDriver (0,1%), а все остальные компании делили между собой оставшиеся 2,5%.

Закрепиться в Москве Bolt было бы очень непросто

Следует отметить, что иностранных игроков на российском рынке такси почти нет. Помимо Bolt, это китайский Didi. До 2017 г. россиян возил еще и Uber, но в настоящее время он входит в совместное предприятие с «Яндекс.такси», хотя брендированные машины сервиса по-прежнему встречаются на дорогах России.