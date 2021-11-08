«Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив

«Ростелеком» готов продать свою армянскую «дочку» - телекоммуникационного оператора GNC-Alfa. Покупателем может стать компания «Электрические сети Армении», принадлежащая группе «Ташир» Самвела Карапетяна.

«Ростелеком» продает GNC-Alfa

Комиссия по развитию общественных услуг Армении (КРОУ) получила ходатайство о продаже 100% оператора фиксированной связи GNC-Alfa, принадлежащего «Ростелекому». Об этом агентству «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь КРОУ Лиана Азизян.

Потенциальным покупателем выступает компания «Электрические сети Армении» (ЭСА), которая хочет осуществить данную сделку через оффшор Molitro Holdings. ЭСА является монополистом по распределению электроэнергии в Армении и принадлежит группе «Ташир», за которой стоит проживающий в России бизнесмен Самвел Карапетян.

«Ростелеком» готов продать свою армянскую «дочку» - телекоммуникационного оператора GNC-Alfa

Пресс-служба «Ростелекома» подтвердила CNews переговоры по продаже GNC-Alfa, добавив, что о соответствующем намерении было объявлено еще несколько лет назад.

Как «Ростелеком» пытался продать свою армянскую «дочку»

«Ростелеком» в 2012 г. приобрел 75% акций GNC-Alfa за $22,5 млн. В 2019 г. «Ростелеком» довел свою долю в компании до 100%, выкупив оставшиеся 25% за 507 млн руб. GNC-Alfa работает под брендом «Ростелеком». Армянский оператор является единственным зарубежным активом «Ростелекома».

«Ростелеком» уже несколько лет пытается продать свою армянскую «дочку». В 2017 г. соответствующие переговоры велись с компанией «Веон Армения», работавшей под брендом Beeline и входившей на тот момент в состав группы Veon (ее частью также является российский «Вымпеклом»). Сделка не состоялась.

В 2019 г. принадлежащий компании «Мобильные телесистемы» (МТС) армянский оператор Vivacell-MTS получил от КРОУ одобрение на покупку GNC-Alfa. Но и эта сделка не состоялась.

Интерес «Ташира» к телекоммуникациям

Отметим, что у группы «Ташир» уже есть интерес в телекоммуникационной отрасли: Самвел Карапетян владеет 16% телекоммуникационного оператора Ucom, оказывающего услуги фиксированной и мобильной связи.

В 2019 г. Ucom вел переговоры с Veon о покупке ее армянской дочки. Но в итоге в 2020 г. Veon продал свой актив в Армении компании Team, созданной выходцами из Ucom – братьям Александру и Айку Есаян. Сумма сделки составила $51 млн.