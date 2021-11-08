В России исчезли из продажи iPhone и Samsung

В России образовалась нехватка топовых смартфонов Apple и Samsung, включая устройства с гибким экраном Galaxy Fold. В розничных сетях не сомневаются, что всему виной коронавирус и связанные с ним недостаточные объемы производства полупроводников. Скоро в аналогичной ситуации окажутся и устройства китайских брендов – Xiaomi и Huawei. Дефицит продлится как минимум до конца 2021 г.

Россияне раскупили все iPhone

Смартфоны компаний Samsung и Apple оказались в дефиците на территории России. Продажи этих аппаратов по своим объемам значительно превышают поставки.

Хуже всего ситуация складывается с iPhone 13 и 13 Pro – новинками Apple 2021 модельного года, пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники в отечественных розничных сетях. Со слов информаторов, поставки новых моделей iPhone в настоящее время находятся на уровне 20-30% от того, что требуется ритейлерам для удовлетворения спроса. В результате покупателям приходится ждать свой гаджет в течение нескольких недель. «За три недели мы получаем столько аппаратов, сколько продаем за неделю, то есть примерно треть от того, что нам нужно. Покупателям зачастую приходится записываться и ждать поступления, к примеру iPhone 13 Pro Max, по три недели», – заявил один из источников издания.

Другой информатор заявил, что похожая ситуация складывается и вокруг смартфона iPhone 11 более чем двухлетней давности. Впрочем, со слов первого источника, поставки постепенно начинают налаживаться.

Не iPhone единым

Нехватка смартфонов коснулась далеко не только продукции Apple. Под угрозой полного исчезновения с прилавков российских магазинов оказалось и несколько моделей мобильников компании Samsung.

Реклама смартфонов есть, а сами гаджеты отсутствуют

Источник «Известий» говорит о дефиците складных смартфонов Galaxy Z Fold. На момент публикации материала в официальной рознице были доступны только второе и третье поколение Fold – первое, представленное в феврале 2019 г. и прибывшее в Россию в октябре 2019 г., в настоящее время снято с продажи.

Проблема коснулась и ряда аппаратов Samsung в классическом исполнении, относящихся к линейке Galaxy S. Нельзя не отметить, что они, наряду с iPhone и Galaxy Fold, представляют собой устройства флагманского и премиального уровней. В то же время дефицит пока никак не затронул среднебюджетные и дешевые модели Samsung.

Ценители китайских смартфонов тоже могут столкнуться с отсутствием новинок их любимых брендов в магазинах. В настоящее время фиксируются проблемы с поставками мобильников Xiaomi и Huawei. «На фоне того, что спрос на них в отличие от новинок Apple не ажиотажный, недостаточные поставки аппаратов китайских брендов ощущаются не так сильно», – отметил источник издания.

Как сообщал CNews, по итогам первого полугодия 2021 г. смартфоны Xiaomi, Apple и Samsung были признаны самыми востребованными в России.

Геймерам досталось сильнее всего

Если купить топовые смартфоны крупных брендов в России хоть и сложно, но пока еще возможно, то ситуация с игровыми приставками оставляет лишь желать лучшего. Со слов третьего источника «Известий» в отечественной рознице, консолей на рынке катастрофически не хватает.

«Одна партия уходит только на реализацию 1% предзаказов», – подчеркнул информатор. Также он подтвердил нехватку мобильников: «Сейчас самый большой дефицит по Apple, особенно по iPhone, поставки не превышают 20% от потребности. Ситуация с аппаратами на Android значительно лучше».

Придется подождать

Смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi и других популярных в России производителей могут оставаться дефицитными на протяжении как минимум полутора месяцев. Один из собеседников издания высказал предположение, что поставки могут вернуться к прежним объемам ближе к концу 2021г.

В то же время он полагает, что общую нехватку электроники россияне будут ощущать еще как минимум год. «Возможно, большие партии появятся только к новогодним праздникам, а общий дефицит электроники будет присутствовать в том или ином виде до конца 2022 г.», – прогнозирует собеседник «Известий».

Взгляд изнутри

Отечественные ритейлеры в большинстве своем не сомневаются, что нехватка мобильников в России является следствием мировой пандемии коронавируса и вызванного ею недостаточного объема производства полупроводников. Такого мнения, по информации издания, придерживаются представители «М.видео-Эльдорадо».

«Дефицит электроники обусловлен глобальной нехваткой комплектующих, удорожанием и увеличением сроков логистики, что в свою очередь произошло под влиянием пандемии. Сейчас в целом наличие товара, особенно смартфонов, ниже спроса. Такая ситуация будет сохранятся достаточно длительное время, – отметил вице-президент «Связного» по закупкам и развитию Михаил Догадин.

«Сроки доставки увеличились по сравнению с периодом до начала пандемии на три-четыре недели. А что касается производства, то сроки выпуска заказанной продукции плохо прогнозируемы: если у производителя появляются нужные комплектующие, он может произвести гаджеты быстро, если нет — выполнение заказа может растянуться на месяцы», – сообщил «Известиям» гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

В Samsung не согласны с информацией о нехватке ее смартфонов в российской рознице. По словам ее представителей, никаких проблем с поставками нет. В Apple от комментариев отказались, хотя глава компании Тим Кук (Tim Cook) ранее лично заявлял, что из-за проблем с поставками комплектующих объемы поставок компьютеров Mac и планшетов iPad могут снизиться.

Редакция CNews направила запросы в Huawei и Xiaomi и ожидает ответа.