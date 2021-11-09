ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Компанию McAfee, основанную Джоном Макафи, передадут в собственность группе инвесторов, состоящей из шести инвестиционных фондов. Сделка будет завершена до лета 2022 г. Сам Джон Макафи был одиозной личностью. Он вел богемный образ жизни, популяризировал криптовалюты и даже был подозреваемым в убийстве. В октябре 2020 г. его посадили в тюрьму, ему грозило 30 лет лишения свободы. Макафи был найден мертвым в своей камере. Обстоятельства его смерти до сих пор не раскрыты.

McAfee пошла по рукам

Антивирусная компания McAfee перейдет в собственность группы инвестиционных фондов спустя менее чем полгода с момента таинственной гибели ее основателя Джона Макафи (John McAfee). В список инвесторов вошли шесть организаций, в том числе и акулы своего бизнеса, каждая из которых имеет немалый опыт по приобретению компаний.

Сумма сделки составила $14 млрд. Покупатели заплатят по $26 за акцию, что приблизительно на 23% больше в сравнении с их стоимостью 28 октября 2021 г., за день до появления первых сведений о возможной передаче McAfee в новые руки.

Новыми владельцами McAfee стали Advent International, Permira Advisers, Crosspoint Capital Partners, GIC Private, а также канадский пенсионный фонд CPP Investments и суверенный фонд Abu Dhabi Investment Authority. К примеру, основанная в 1984 г. Advent International за последние 20 лет купила более 10 компаний, работающих в самых разных сферах. Так, в 2004 г. через собственный инвестфонд Viva Ventures она купила болгарскую государственную телекоммуникационную монополию Vivacom. В 2008 г. компания приобрела контрольный пакет акций Bradco Supply, одного из крупнейших дистрибьюторов строительных товаров в мире.

Какие изменения ждут McAfee с приходом новых хозяев, станет известно в ближайшем будущем

До сделки компанией владела американская инвестиционная компания TPG. Миноритарный пакет акций находился у акционерной компании Thoma Bravo.

Второй делистинг

Покупатели McAfee намерены выполнить все условия сделки и закрыть ее до конца весны 2022 г. В настоящее время McAfee является публичной компанией, но после выполнения всех формальностей она станет частной.

Для McAfee это второй такой момент в ее истории, насчитывающей более 30 лет. Компания была частной вплоть до 1999 г., когда состоялось ее первое IPO, что сделало ее публичной. Этот период продолжался до 2010 г. В этом году McAfee перешла в собственность Intel, которая вновь сделала ее частной, переименовав в Intel Security.

Следует отметить, что Intel заплатила за McAfee $7,68 млрд, то есть почти в два раза меньше по сравнению с ценой, предложенной новыми покупателями. Однако на тот момент ставка оказалась на 60% более высокой на фоне стоимости акций McAfee до сообщения о продаже.

Второй выход McAfee на биржу, как сообщал CNews, состоялся в конце октября 2020 г. Компания на тот момент находилась в затруднительном финансовом положении и надеялась за счет продажи акций поправить его. Она продавала акции по цене $20 за штуку и привлекла в итоге $620 млн.

По примеру Avast

За последние три месяца McAfee стала второй антивирусной компанией, сменившей владельца. Первой была компания Avast, в середине августа 2021 г. ставшая собственностью компании-конкурента NortonLifeLock.

Впервые о планах Avast по переходу под крыло NortonLifeLock, в прошлом известной как Symantec, стало известно в начале лета 2021 г. Сумма сделки составила в пределах $8,6 млрд, то есть Avast оказалась менее ценной, нежели McAfee.

Обе компании были созданы примерно в одно и то же время. McAfee появилась в 1987 г., а Avast начала работу год спустя. Следствием сделки Avast с NortonLifeLock стало объединение продуктовых линеек и пользовательских баз компаний. Кроме того, в них произошли масштабные кадровые перестановки.

Непростой путь McAfee

Джон Макафи основал названную в честь себя компанию в 1987 г., а в 1994 г. ушел из нее. McAfee известна главным образом тем, что первой среди разработчиков антивирусного ПО решила продавать свой софт не только корпоративным клиентам, но и обычным пользователям.

За годы своего существования компания не только неоднократно прекращалась из частной компании в публичную и обратно. Она еще и регулярно лишалась собственного оригинального названия. Так, в 1997 г. произошло ее слияние с компанией Network General, в результате которого образовалась новая компания под названием Network Associates. Из-за этого бренд McAfee прекратил свое существование в первый раз.

Джон Макафи был гораздо более известным во всем мире, нежели его компания

Детище Джона Макафи вернуло себе прежнее название, пусть и в слегка измененном виде, лишь спустя семь лет, в 2004 г. Компания смогла сделать это в результате реструктуризации и продажи части активов. Первоначально называвшаяся McAfee Associates, в 2004 г. она была переименована в McAfee.

В 2010 г. McAfee попала под контроль Intel, а в 2014 г. чипмейкер объявил о переименовании McAfee в Intel Security. Так произошло повторное исчезновение бренда.

Ребрендинг стал следствием нежелания Intel видеть в названии своей компании что-либо, связанное с Джоном Макафи, являвшегося весьма неординарной и даже одиозной личностью. В сентябре 2016 г. McAfee удалось вернуть себе прежнее наименование. Intel тогда продала 51% акций Intel Security американской инвестиционной компании TPG, оставив себе 49%. Совместное предприятие было решено переименовать в McAfee.

Яркая личность основателя McAfee

Джон Макафи – шотландско-американский программист, считающийся пионером в сфере антивирусного ПО. Макафи вел весьма богемный образ жизни, к тому же он проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре 2012 г. Однако официального обвинения Джону предъявлено не было.

Кроме того, полиция Белиза, где Макафи жил на своей вилле, инкриминировала ему хранение и продажу оружия и нелицензированных медикаментов. После того, как его вилла подверглась обыску, Джон был вынужден изменить внешность и мигрировать Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.

Макафи был известен еще и своей безграничной верой в биткоин. Он настолько не сомневался в успехе биткоина, что летом 2017 г. даже пообещал съесть собственный пенис, если до конца 2020 г. курс этой валюты не достигнет отметки $500 тыс. В декабре 2017 г. Макафи повысил свои ставки до $1 млн. Биткоин его ожиданий не оправдал, однако основатель McAfee решил все же не заниматься «членовредительством».

В начале октября 2020 г. Макафи был задержан в аэропорту Барселоны (Испания) по запросу Минюста США. Он хотел улететь в Стамбул (Турция). Против него были выдвинуты обвинения в неуплате налогов, мошенничестве с криптовалютами, а также отмывании денег. В общей сложности в обвинении было 10 пунктов, и ему грозило заключение сроком до 30 лет.

Макафи посадили в тюрьму муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии (Испания), где он находился до второй половины июня 2021 г. 23 июня 2021 г. испанский суд одобрил его экстрадицию в США. Однако спустя всего несколько часов после этого Макафи был найден мертвым в своей камере. Причина смерти до сих пор не установлена – это могло быть самоубийство, но сам Макафи неоднократно заявлял, что никогда не наложит на себя руки. К тому же, за три года до смерти его пытались убить путем отравления. На момент смерти основателю McAfee было 75 лет. До своего 76-летия он не дожил немногим менее трех месяцев.