Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows

Минцифры совместно с Рособрнадзором начинает модернизацию школьной системы ЕГЭ для ее независимости от ПО американской Microsoft. На данный момент не менее 50% школьных компьютеров уже используют открытый Linux. Об основных барьерах на пути российских школ к open source рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Независимость ЕГЭ от Microsoft

Минцифры совместно с Рособрнадзором начали проработку вопросов модернизации системы ЕГЭ (единый государственный экзамен) для устранения ее зависимости от Microsoft. Об этом 9 ноября 2021 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра».

По оценкам Минцифры, не менее 50% компьютеров в школах уже работают под Linux. Глава Минцифры назвал основные барьеры на пути развития open source в школах. Первый из них связан с жесткой привязкой системы ЕГЭ к Windows-платформе. Но это относится только к пунктам приема экзаменов, и обычных школ не касается, отметил он.

«Второе — есть, к сожалению, электронные учебники, которые работают только в Windows-среде, — подчеркнул министр. — Мы обсуждаем с Минпросвещения, что требования к электронным учебникам, которые должны запускаться на школьных компьютерах, должны быть мультиплатформенными».



Максут Шадаев и главный редактор CNews Александра Кирьянова

«У школ не так много денег, чтобы лицензировать Windows, — продолжил Шадаев. — Плюс ограничения на закупки, которые на государственный, на муниципальный заказ тоже есть. Все идет в сторону того, что доля компьютеров, которые используют открытый софт, в школах будет расти».

Импортозамещение в «Бауманке»

«Бауманка вся сидела на Microsoft, на всем стеке продуктов практически, и сейчас в спешном порядке коллеги переходят на весь набор продуктов open source», — продолжил глава Минцифры. Об этом CNews писал в сентябре 2021 г. На фоне отказа Microsoft поставлять в «Бауманку» свои ОС, университет перешел к активной фазе проекта по замещению импортного ПО. Напомним, летом 2020 г. стало известно, что Microsoft из-за введенных правительством США экспортных ограничений в отношении России, Китая и Венесуэлы больше не сможет поставлять им свое ПО.

На фоне этого демарша вузом было запущено два тендера: на проектирование и обеспечение механизма перехода на использование отечественного и/или свободно распространяемого ПО, а также на проектирование и обеспечение механизма перехода университета с одного ПО на другое в части выбора, тестирования и разработки рекомендаций.

Фрагмент выступления Макcута Шадаева на CNews FORUM 2021



Известно, что ранее в качестве ОС в университете использовались продукты Microsoft из линейки Windows. Прямого указания на то, какие ОС заменят эти решения, в ТЗ инженерного конкурса нет. При этом наиболее популярным софтом на основе Linux для внедрения в госорганах и госструктурах сейчас выступают отечественные линейки Astra Linux компании «Русбитех-Астра» и ALT Linux компании «Базальт СПО».

С выступлением Максута Шадаева по рассмотренным вопросам можно ознакомиться по видеозаписи фрагмента его интервью CNews.



Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

В пленарной части CNews FORUM помимо Максута Шадаева выступили замглавы Минцифры Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.