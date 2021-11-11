Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS

9 ноября 2021 г. в рамках CNews FORUM 2021 состоялось награждение лауреатов премии CNews AWARDS 2021 . В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме. Однако номинанты имели возможность получить призы лично. Аналитики CNews оценили около 100 заявок, поданных компаниями, проанализировали информацию, размещенную в открытых источниках. В результате были выбраны 13 наиболее интересных, инновационных и перспективных проектов и решений.

Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики

Победителем в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» стал проект компании «Уралхим» по созданию корпоративной платформы данных и искусственного интеллекта на базе PaaS-сервисов SberCloud.Advanced. Платформа насчитывает более 50 облачных продуктов: от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

Она позволяет эффективно управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами и сводит до минимума ресурсы, необходимые для поддержания работы ИТ-систем. Решение в разы сокращает время вывода на рынок новых продуктов и услуг. «Уралхим» получил масштабируемое за считанные часы хранилище данных с возможностью централизованного управления.

Михаил Тутаев, лидер продуктового направления компании Sbercloud

Награда была вручена Михаилу Тутаеву, лидеру продуктового направления компании Sbercloud.

Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года

Награду в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года» получил «Гознак», который уже 200 лет является одним из мировых лидеров надежной защищенной полиграфии. Компания смотрит в будущее и создает современные цифровые продукты. В Москве и Санкт-Петербурге построено два ЦОДа, создается облако для коммерческих заказчиков и закрытый облачный сегмент для государственных заказчиков. Предприятие намерено развивать цифровые платежные сервисы.

В 2021 году на базе Пермской печатной фабрики открылась лаборатория цифровых решений. Она разрабатывает продукты для биометрической идентификации и верификации личности, предлагает технологии автоматизированного пропуска пассажиров на основе биометрических данных в международных аэропортах и биометрической идентификации собак.

Виктор Барилкин, заместитель генерального директора по работе с государственными заказчиками и цифровому развитию компании «Гознак»

Награду получил Виктор Барилкин, заместитель генерального директора по работе с государственными заказчиками и цифровому развитию компании «Гознак».

Цифровая безопасность

Победителем в номинации «Цифровая безопасность», учрежденной совместно CNews и компанией «Газинформсервис», в 2021 году стала Федеральная таможенная служба в лице начальника Главного управления информационных технологий Владимира Скибы. В ФТС России завершена реализация Концепции обеспечения информационной безопасности таможенных органов на период до 2020 года. Ее результаты включены в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Теперь таможенные операции могут проводиться в цифровом виде, а юридически значимые действия совершаться программными роботами без участия человека.

Владимир Скиба, начальник Главного управления информационных технологий ФТС России

Юридическая значимость всех решений, независимо от того, совершаются они автоматически или должностными лицами, подтверждается электронной подписью. Электронная подпись верифицируется одним из существующих уже более 15 лет ведомственных удостоверяющих центров. Проверка статусов сертификатов и проставление метки времени происходит внутри изолированной от сети интернет информационной системы таможенных органов. В настоящее время ведется работа по адаптации инфраструктуры обеспечения электронной подписи в таможенных органах под вступающие в силу поправки в федеральный закон «Об электронной подписи».

Кирилл Романов, начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации службы информационной безопасности Главного управления информационных технологий ФТС России, и Александр Синельников, коммерческий директор филиала «Газинформсервис» в Москве

В церемонии награждения принял участие Кирилл Романов, начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации службы информационной безопасности Главного управления информационных технологий ФТС России. Награду вручил представитель компании «Газинформсервис», коммерческий директор филиала в Москве Александр Синельников.

Компания года

Весной на российском ИТ-рынке появился новый бренд – Т1. Раньше мы знали эти компании как группу «Техносерв», но серьезные изменения и трансформация бизнеса потребовали ребрендинга.

Группа Т1 вернулась к лидерским позициям в отрасли. По итогам 2020 г. ее выручка увеличилась на 123%. Группа Т1 стала основным технологическим партнером банка ВТБ и универсальным поставщиком ИТ-услуг. Головная компания холдинга - Т1 - стала единым окном для заказчиков при реализации крупных комплексных проектов, а количество компаний и технологических направлений растет.

Число сотрудников группы компаний увеличилось с 2500 сотрудников до более чем 6000 сотрудников. Команду пополнили высококвалифицированные специалисты. Свою миссию Т1 видит в том, чтобы создавать дополнительную ценность в каждом проекте, способствовать росту бизнеса заказчиков и развитию отрасли.

Сергей Соловьев, генеральный директор Группы компаний Т1

Награда была вручена Сергею Соловьеву, генеральному директору Группы компаний Т1.

Экспансия года

Победителем в номинации «Экспансия года» была выбрана платформа конфиденциальных совещаний для бизнеса iMind на базе собственного технологического стека. Платформу iMind используют около 900 корпоративных пользователей по всему миру. Решение предоставляется как напрямую через сайт, так и через авторизованных партнеров и телеком-операторов.

В 2021 г. решение iMind получило признание на международном уровне. Например, B2B платформа Finance Online по результатам независимого тестирования присвоила 8 баллов из 10, а уровень удовлетворенности пользователей составил 98%. Crozdesk, платформа AI рекомендаций софтверных решений, наградила iMind за Happiest Users и Quality Choice. Крупнейший маркетплейс G2 оценил удобство использования iMind в 8,8 из 10 баллов и поставил 8,8 из 10 баллов за качество поддержки пользователей. Крупнейший блог UK tecnolac включил iMind в топ-5 альтернатив Zoom в Великобритании.

Награду в номинации «Экспансия года» получила Валерия Мингова, представитель компании iMind.

ИТ-решение года в медицине

Победителем в номинации «ИТ-решение года в медицине» был выбран медицинский цифровой диагностический центр, разработанный компанией «СберМедИИ». Это онлайн-платформа на базе искусственного интеллекта для быстрой и точной диагностики. Комплексное решение помогает поставить диагноз и проверить его с помощью врачей-специалистов на основании данных первичного приема, инструментальной и лабораторной диагностики.

Медицинский цифровой диагностический центр объединяет в себе более 50 продуктов и решений «СберМедИИ», а также других компаний экосистемы Сбера и партнеров. Врачи в онлайн-режиме могут отправлять на «цифровой консилиум» данные первичного приема, инструментальной и лабораторной диагностики. Загрузить цифровые документы можно через веб-интерфейс, отдельное приложение или через программы, интегрированные в медицинскую информационную систему.

Татьяна Смирнова, директор по маркетингу «СберМедИИ»

Награда была вручена Татьяне Смирновой, директору по маркетингу «СберМедИИ».

Поисково-аналитическая платформа: проект года

Победителем в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года» стал проект по созданию умных сервисов Московского инновационного кластера, реализованный по заказу Департамента информационных технологий Москвы компанией «Программный Продукт». Специалисты разработали поисково-аналитическую платформу с семантическим ядром и возможностью обучения на основе искусственного интеллекта. Она предназначена для анализа больших объемов языковых данных и определения их взаимосвязей.

Платформа содержит алгоритмы построения трендов развития предприятий, которые разработаны с применением механизмов машинного обучения. Теперь участники Московского инновационного кластера могут подбирать поставщиков и покупателей своей продукции или услуг, помещений для производства или офиса, находить арендодателей, потенциальных партнеров или подходящие технологии. Научные организации могут искать патенты и инвесторов, а крупные компании – диверсифицировать свои портфели перспективными стартапами.

Марина Тавадзе, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы

Награду получили Марина Тавадзе, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы, и Николай Подобайло, генеральный директор компании «Программный Продукт».

Цифровизация в HR: прорыв года

Прорывом года в цифровизации HR была признана Т1 TalentForce — современная платформа для автоматизации рекрутмента. T1 TalentForce помогает компаниям повышать эффективность массового найма и автооматизирует работу специалистов кадровых служб компаний как на этапе найма персонала, так и в дальнейшей работе с ним. Т1 TalentForce — это реальная возможность сэкономить 20% времени на найм или 2,4 зарплаты в год по каждому рекрутеру.

Юрий Мацыгин, руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг»

Награду получил Юрий Мацыгин, руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг».

ИТ-решение года для логистики первой и последней мили

Победителем в номинации «ИТ-решение года для логистики первой и последней мили» была выбрана S7 Logistics — платформа для организации и управления процессами первой и последней мили при доставке грузов. Она связывает все этапы логистической цепи, включая авиационную перевозку.

S7 Logistics позволяет управлять процессами и мониторить этапы перевозки, организовать прямую доставку от компании до клиента, в том числе с привлечением подрядчиков и исполнителей. Решение состоит из панели администратора и мобильного приложения для исполнителей: работников складов и курьеров. S7 Logistics является единым инструментом в сложнейшем процессе организации и регулировании логистики грузовых перевозок.

Илья Лазарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании S7, Михаил Данилов, менеджер продукта логистической платформы S7, Сергей Костин, CEO компании BSL, Иван Спиридонов, технический директору BSL

Награда была вручена Илье Лазареву, заместителю генерального директора по развитию бизнеса компании S7, Михаилу Данилову, менеджеру продукта логистической платформы S7, Сергею Костину, CEO компании BSL, и Ивану Спиридонову, техническому директору BSL.

Инновации в корпоративной мобильной разработке

Награду за инновации в корпоративной мобильной разработке получила защищенная корпоративная система коммуникаций Express. С ее помощью можно общаться в классическом мессенджере, обмениваться документами, звонить и создавать корпоративных ботов.

Система доступна на платформах iOS, Android, Web. Защита информации происходит за счет трехуровневого шифрования на эллиптических кривых. При использовании Express информация остается на корпоративном сервере. Express включен в реестр отечественного ПО.

Андрей Врацкий, CEO компании eXpress

Награду получил Андрей Врацкий, CEO компании eXpress.

Технологическое решение года в области ESG

Победителем в номинации «Технологическое решение года в области ESG» стала компания Profindustry – производитель автоматизированных депозитных машин Moniron для онлайн-инкассации наличной выручки на торговой точке и оператор федеральной платформы инкассации Moniron Cash Connect.

Сегодня онлайн-инкассация – единственная технология, обрабатывающая наличную выручку в соответствии с принципами ESG. Она позволяет разумно использовать природные ресурсы в соответствии с «зелеными принципами». С помощью онлайн-инкассации и автоматизированной депозитной машины компания дополнительно заботится о сотрудниках, снижая уровень усталости и чувства тревоги. Онлайн-инкассация с помощью автоматизированной депозитной машины позволяет более эффективно управлять наличной выручкой и оптимизировать издержки.

Сергей Барсуков, председатель Совета директоров Profindustry

Награду получил Сергей Барсуков, председатель Совета директоров Profindustry.

Решение года для совместной удаленной работы

Победителем в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» стала компания «Р7», разработчик экосистемы офисных приложений «Р7-Офис». На сегодняшний день более 80% регионов РФ пользуются решениями «Р7-Офис». Система обеспечивает возможность совместной работы с документами в режиме реального времени и позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота.

Офисное решение включает в себя редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, совместимые со всеми популярными форматами, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и электронной почтой. Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование. Gредусмотрена система управления проектами, CRM система, платформа для создания корпоративной соцсети со встроенным мессенджером, аудио и видео звонками.

В 2020 г. российское решение «Р7-Офис» также удостоилось награды в номинации «Офисный пакет года».

Нина Матвиенко, директор по маркетингу «Р7 Офис»

От лица компании награду получила Нина Матвиенко, директор по маркетингу «Р7 Офис».

ИТ в промышленности

Победителем в номинации «ИТ в промышленности» стал «Трансмашхолдинг», который завершил переход с «1С:Управление производственным предприятием» на «1C:ERP» в составе комплекса «1С:Корпорация. Корпоративная поставка». Проект стал крупнейшим в мире — на его выполнение было затрачено более 57 тысяч человеко-часов. Организовано 22 тысячи автоматизированных рабочих мест. Скорость автоматизации составила 956,5 автоматизированных рабочих мест в месяц.

В результате в «Трансмашхолдинге» организован сбор и анализ данных о состоянии изделий на всех этапах жизненного цикла, налажена оперативная обратная связь между пользователями и конструкторами, создана единая система планирования от долгосрочных планов к заданию на производственную смену. За 2,5 года число пользователей системы достигло 30 тысяч человек.

Анатолий Ушаков, ИТ-директор «Трансмашхолдинг»

Награда была вручена Анатолию Ушакову, ИТ-директору «Трансмашхолдинг».

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.