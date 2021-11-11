Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников

Компания «Лассард» выиграла тендер Минпромторга на 1,2 млрд руб. на постройку к концу 2025 г. установки для производства полупроводников GaAs и Ge. «Лассард» на 65% принадлежит Денису Фролову, в июне 2021 г. возглавившему одну из крупнейших в России ИТ-компаний – НКК. В активе Фролова также есть 80-процентная доля в Astra Linux, плюс он является акционером «Байкал электроникс».

Отечественное производство полупроводников

В России появится новое производство полупроводников стоимостью свыше 1,2 млрд руб. Заказчиком выступает государство в лице Минпромторга, а объявленный ведомством тендер выиграла компания «Лассард».

Заявка Минпромторга была размещена на сайте госзакупок 29 сентября 2021 г. с начальной ценой 1,231 млрд руб. Итоги конкурса были подведены 8 ноября 2021 г. Вероятность победы «Лассарда» была максимальной, так как в данном тендере она обошлась без конкурентов, оказавшись единственным его участником. По итогам конкурса стоимость контракта не изменилась.

В список соучредителей компании «Лассард» входит Денис Фролов. В настоящее время он известен в первую очередь тем, что пытался стать главой одной из крупнейших российских ИТ-компании – «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК в очередной раз сохранила за собой статус крупнейшей ИТ-компании с совокупной выручкой 215,7 млрд руб. Правда, как сообщал CNews, в конце октября 2021 г. назначение Фролова на эту должность главы компании было признано недействительным.

Какое производство построит «Лассард»

Согласно документации к госзакупке Минпромторга, перед «Лассардом» стоит задача по проведению опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой она должна будет разработать многотигельную установку для выращивания монокристаллов GaAs и Ge диаметром 100 и 150 мм методом замораживания в поле градиента температуры (методом VGF).

«Лассард» ускорит локализацию производства электроники

GaAs и Ge – это полупроводники, широко использующиеся в различных видах техники. Они применяются, в том числе, при производстве лазерной техники, оптоэлектроники и СВЧ-техники.

Предварительные сроки выполнения «Лассардом» поставленной задачи уже известны. Разработка поделена на четыре этапа, последний из которых должен завершиться не позднее 30 ноября 2025 г.

Справится ли «Лассард»

По данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Лассард» была основана в 2016 г. в Обнинске (Калужская область) с уставным капиталом в пределах 3,05 млн руб. Денис Фролов не только входит в число ее учредителей, но и занимает пост ее гендиректора.

На момент публикации материала «Лассард» на 65% принадлежала Фролову, являющемуся также совладельцем Astra Linux и компании «Байкал электроникс». Еще 27,5% удерживал Игорь Корнеенков, а оставшиеся 7,5% принадлежали Илье Сивцеву. По итогам 2020 г. выручка компании превысила 1,5 млрд руб. при чистой прибыли свыше 356 млн руб.

За компанией закреплено 16 видов деятельности, главный из которых – «обработка металлов и нанесение покрытий на металлы». Также она занимается «производством диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части» и «производством элементов электронной аппаратуры».

Со слов замгендиректора по технологическому развитию «Объединенной приборостроительной корпорации» Андрея Чендарова, разработка российской установки для выращивания монокристаллов GaAs и Ge является необходимым шаг для обеспечения импортонезависимости в области оборудования для производства электронной компонентной базы (ЭКБ). «“Лассард” является высокотехнологичной компанией, технологическая база которой позволяет создать необходимый задел для расширения предприятиями – производителями ЭКБ серийного производства монокристаллов, которые могут применяться в различных сферах, в том числе в области телекоммуникаций», – заявил ТАСС Чендаров.

Исполнительный директор «Лассарда» Олег Нефедов сообщил «Коммерсанту», который первым обратил внимание на тендер Минпромторга, что в рамках контракта компания построит установки «для профильных российских предприятий, планирующих выпускать оборудование и полупроводниковые материалы. «Сегодня в России монокристаллы GaAs и Ge не производятся, а импортируемые материалы – низкого качества при высокой стоимости. При этом купить оборудование для их выращивания на открытом рынке невозможно: производители разрабатывают установки для внутреннего использования», – добавил он.

Как основной владелец «Лассарда» пытался возглавить НКК

Денис Фролов, держатель 65-процентной доли в «Лассарде», в настоящее время известен тем, что пытается взять контроль над НКК. Как сообщал CNews, эта история берет свое начало в апреле 2021 г.

Бизнесмены Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, которым на тот момент принадлежали по 32% в НКК, были готовы уступить свои доли Фролову. Это позволило бы ему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Денис Фролов, как известно, контролирует 80% в ООО «Русбитех-Астра» – юрлицо ГК Astra Linux.

Денис Фролов

Однако в списке совладельцев НКК есть еще Александр Калинин, удерживающий в ней 33%. В июне 2021 г. в рамках внеочередного собрания участников НКК было принято решение о смещении Калинина с поста президента компании. Новым главой стал Денис Фролов.

Калинин не стал мириться с изменениями и обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Фролову, Гольденбергу и Лачкову, а также к самой НКК. В иске он потребовал признать недействительным решение собрания участников НКК.

22 октября 2021 г. суд удовлетворил иск Калинина, тем самым признав назначение Фролова на пост главы НКК недействительным. А спустя еще шесть дней, 28 октября 2021 г. Дениса Фролова доставили на допрос в Следственный комитет 28 октября 2021 г. Утром того же дня в его квартире прошли обыски.

Фролов не был арестован, а давал показания в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному на Сергея Ионкина. Тот был советником и партнером Александра Калинина, на пост которого и был назначен Фролов. Представители Фролова факт допроса бизнесмена подтвердили. «Данное уголовное дело никакой связи с деятельностью НКК не имеет», – сообщилии они редакции CNews.

Сергея Ионкина задержала ФСБ, предположительно, при передаче взятки за попытку организовать незаконное уголовное преследование Александра Калинина и его сына Алексея.