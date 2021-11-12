Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline нацелился купить 30 иностранных ИТ-компаний

Генеральный директор Softline заявил о планах компании по покупке до 30 иностранных компаний с целью укрепления позиций на международном рынке и выхода в новые страны. Softline интересуют государства Африки, Ближнего Востока и Азии. На эти сделки компания выделит $1,5 млрд, $320 млн из которых она возьмет из денег, полученных в результате IPO, прошедшего в конце октября 2021 г.

Оптовая скупка компаний

Отечественная компания Softline собирается приобрести до 30 иностранных ИТ-компаний в рамках кампании по расширению своего присутствия на глобальном рынке. Об этом РБК сообщил гендиректор Softline Игорь Боровиков.

Со слов главы Softline, не все переговоры в итоге завершатся подписанием соглашения. Однако он добавил, что первые две-три сделки компания намерена закрыть не позднее 31 марта 2022 г. В этот день у компании заканчивается финансовый квартал 2021 год. На запрос CNews о названиях компаний, с которыми Softline ведет переговоры, и в каких странах они зарегистрированы, представители отечественного ИТ-дистрибьютора не ответили. «О конкретных сделках мы в соответствии с общемировой практикой рассказываем после того, как они состоялись», – заявили они.

Игорь Боровиков подчеркнул, что за счет покупки компаний Softline намерена открыть для себя до 30 новых стран в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Названия этих стран он не раскрыл.

Деньги есть

Игорь Боровиков сообщил РБК, что у его компании в настоящее время есть и проработанная стратегия поглощения компаний, и список этих самых компаний. Он отметил, что на выполнение поставленной цели Softline планирует потратить до $1,5 млрд, в зависимости от точного количества приобретений и итоговых сумм сделок.

Российскими компаниями Softline тоже интересуется

Часть средств Softline намерена заимствовать из суммы, полученной ею в результате выхода на IPO в конце октября 2021 г. Став публичной, компания привлекла $400 млн, из которых 80% ($320 млн) она хочет выделить на поглощения.

Истинные цели глобальной экспансии

Игорь Боровиков отметил, что Softline интересуют преимущественно небольшие компании с оборотом в $100 млн – $300 млн. «Их владельцы готовы вести переговоры о продаже, партнерстве, потому что, чтобы у них было будущее, им нужно очень много денег вкладывать в себя», – добавил он.

При этом решение Softline по покупке десятков зарубежных фирм, утверждает Боровиков, никак не связано с выходом компании на IPO и в целом с успешным размещением акций. «Мы могли расти и без IPO, но эти дополнительные деньги позволят ускорить наш рост. Почему для нас это очень важно? Сейчас происходит консолидация рынка, и мы хотим быть компанией, которая консолидирует рынок ИТ, цифровой трансформации в сегменте развивающихся стран. Оставаться локальной компанией очень и очень сложно. Программистам гораздо лучше работать в большой публичной компании, чем в небольшой, но локальной», – заявил глава Softline.

Огромный опыт в поглощениях

В планы Softline на ближайшее будущее входит покупка не только иностранных компаний. На вопрос CNews о возможности в обозримом будущем поглощения одного или нескольких отечественных предприятий представители Softline ответили: «Мы смотрим и на компании в России в том числе, приоритетом для нас является качество бизнеса и потенциал его роста».

Опыт по приобретению российских компаний у Softline имеется. Например, в самом начале ноября 2021 г. она купила российский «Национальный центр развития и поддержки» (НЦРП), заплатив за него $10 млн. Он специализируется на безопасных программных продуктах с открытым кодом. В частности, НЦПР разработал семейство продуктов «МСВСфера», первоначально предназначавшихся для Вооруженных сил. Также компания является дистрибьютором корпоративных продуктов Alfresco.

Но чаще и активнее Softline скупает иностранные фирмы. Так, в самом начале 2016 г. она полностью поглотила крупную бразильскую ИТ-компанию Compusoftware с годовым оборотом в пределах $65 млн. Компания была основана в 1996 г. и занималась предоставлением ИТ-услуг, решений, облачных сервисов, лицензированием ПО и т.п. для более чем 400 заказчиков в Латинской Америке.

В декабре 2020 г. Softline стала владельцем 63,38% доли в почти одноименной международной компании Softline AG. Эта сделка обошлась российскому ИТ-дистрибьютору в 7,6 млн евро.

В конце января 2021 г. Softline пошла на еще одну сделку, на этот раз с крупной индийской ИТ-компанией Embee. Она заполучила 95-процентную долю в ней. В конце сентября 2021 г. состоялась сделка по переходу в собственность Softline египетской компании DigiTech.

Другие стремления Softline

Дополнительно Softline намерена развивать имеющиеся у нее направления бизнеса. В планы входит расширение сервисной экспертизы по Amazon Web Services, информационной безопасности и сервисам цифровой трансформации. Также компания собирается значительно увеличить свой штат сотрудников. «Сейчас в компании работает 6000 человек: одна треть из них – продавцы, а еще одна треть – люди, которые оказывают услуги, помогают клиентам. Мы планируем увеличить их количество с 2000 до минимум 5000-6000», – сказал Боровиков.

Вместе с этим Softline хочет заняться развитием каналов своих продаж. «Мы начинали бизнес с прямых продаж, когда менеджеры общались с клиентами, потом добавили партнерские продажи, e-commerce, а недавно — платформу Softline Digital, которая позволяет вести бизнес в облаках. Я считаю, что в будущем ИТ перейдет в формат self-service. Как мы сейчас общаемся с банком при помощи мобильного приложения, то же самое будет в корпоративном сегменте с точки зрения ИТ: клиенты будут заходить на платформу и заказывать необходимые им услуги и сервисы», – сказал Игорь Боровиков.

«Мы также планируем инвестировать в органический рост, собственные разработки. У компании есть стратегический план, и о ходе его реализации мы будем сообщать в рамках наших регулярных отчетов», – сообщили CNews представители Softline.

Почти 30 лет истории

История компании Softline началась в 1993 г. За эти годы компания стала одним из крупнейших российских дистрибьюторов ПО и международным провайдером решений для цифровой трансформации, облачных сервисов, информационной безопасности и сопутствующих решений и услуг. По данным Reuters, выручка компании в финансовом 2020-2021 году составила $1,8 млрд. На тот период, по информации издания, она была представлена в 55 странах мира.

В настоящее время компания связана не только с программным обеспечением и облачными сервисами. В сентябре 2021 г. CNews писал, что Softline начала выпуск отечественных серверов на процессорах Intel и материнской плате производства «Рикор электроникс». Модельный ряд представлен тремя стоечными серверами, рассчитанными на использование в первую очередь в госсекторе. Серверы и материнская плата внесены в реестр отечественной продукции Минпромторга.