«Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа

Лучше помогите материально

Интернет-сервис «Архив интернета» (Internet Archive) накануне своей 25 годовщины попросил пользователей оказать проекту, оказавшемуся в сложной ситуации, финансовую поддержку. С соответствующим обращением к посетителям ресурса выступил его основатель Брюстер Кейл (Brewster Kahle).

«Как никогда нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить собирать, хранить и делиться нашими цифровыми культурными артефактами, – пишет Кейл в своем блоге. – Существование платформ и систем, поддерживаемых за счет альтруизма, а не рекламы, возможно».

Детище Кейла оказалось в затруднительном положении после того, как в 2020 г. группа издательств подала на «Архив интернета» в суд, потребовав закрыть один из его проектов – «Открытую библиотеку» и выплатить им внушительную сумму. Издательства уверены в том, что «Открытая библиотека» нарушает авторское право и лишает их законных доходов.

Представлять интересы «Архива интернета» в суде вызвалась авторитетная американская некоммерческая правозащитная организация «Фонд электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation, EFF).

Брюстер Кейл хочет ваших денег

Кейл в своем обращении отмечает, что, если бы каждый из активных пользователей «Архива» разово пожертвовал $5 (примерно 360 руб. по курсу ЦБ на 12 ноября 2021 г.), это бы обеспечило проекту возможность бесплатно и без рекламы обслуживать посетителей в течение последующих нескольких лет.

«Если вы не можете представить себе будущее без "Архива интернета", рассмотрите возможность поддержки нашей работы. Мы обещаем эффективно использовать ваше пожертвование», – говорит основатель проекта. По его словам, объем «Архива» превысил 70 ПБ данных – это 475 млрд веб-страниц, 28 млн книг и текстов, 14 млн аудиозаписей.

За что преследуют «Архив интернета»

«Открытая библиотека» развивается с 2006 г. и действует как свободный онлайн-архив, в котором хранятся скан-копии бумажных книг. Коллекция книг и текстов пополняется благодаря сотрудничеству «Архива интернета» с рядом крупнейших библиотек, например, Библиотекой Конгресса США и Нью-Йоркской публичной библиотекой, а также с частными жертвователями.

Пользователи «Открытой библиотеки» могут бесплатно на ограниченное время скачать любую из книг, но только в том случае, если ее конкретный экземпляр или бумажный оригинал не находится в пользовании кого-либо другого. Таким образом, процесс получения книги в электронной «Открытой библиотеке» практически ничем не отличается от такового в обычной. Механизм контроля за возвратом электронных книг реализован при помощи инструментов управления цифровыми правами (Digital Rights Management). Такую модель распространения копий авторы проекта называют «контролируемым цифровым кредитованием» (Controlled Digital Lending, CDL).

В первой половине 2020 г., в разгар коронакризиса, спровоцировавшего введение режима самоизоляции во многих странах мира, в том числе и в США, «Архив» запустил временный специальный проект под названием «Национальная библиотека на случай чрезвычайной ситуации» (National Emergency Library), чтобы помочь студентам, не имеющим возможность физически сходить в библиотек. В его рамках были отменены все ранее действовавшие ограничения, что позволило зарегистрированным пользователям скачивать книги из специальной подборки в любом количестве и в любое время. «Безлимитный» доступ действовал с 24 марта по 16 июня 2021 г.

Данный шаг «Архива интернета» вызвал ответную реакцию четырех издательств – претензии возникли у Hachette (Франция, основано в 1826 г.), Penguin Random House (США, 2013 г.), Wiley (США, 1807 г.) и HarperCollins (Великобритания, 1989 г.). Проект обвинили в пиратстве, причем недовольство истцов вызвала не только краткосрочная акция «Открытой библиотеки» во время самоизоляции, но и модель, по которой та работала до локдауна и продолжила работать после него.

Позиции сторон

Как писал Vox, судебный иск издателей к «Архиву интернета» предполагал, во-первых, прекращение «незаконной деятельности», во-вторых, – выплату компенсации в размере $150 тыс. за каждое из 127 произведений, права на которые принадлежат истцам. Среди них такие произведения как «Исчезнувшая» за авторством Гиллиан Флинн (Gillian Flynn), «Танец с драконами» Джорджа Р. Р. Мартина (George R.R. Martin) и «Над пропостью во ржи» Джерома Сэлинджера (Jerome Salinger).

Таким образом, совокупная выплата в пользу правообладателей, которая грозит «Архиву интернета» составляет $19 млн. Эта сумма сопоставима с операционными доходами некоммерческой организации, управляющей сервисом, за один год.

Однако чтобы претендовать на нее, истцам сперва придется доказать в суде, что ответчик в лице «Архива интернета» целенаправленно нарушал копирайт, распространяя книги. Защита же уверена в том, что ответчик действовал в рамках доктрины добросовестного использования (Fair Use) – американской правовой нормы, которая позволяет использовать защищенные авторским правом материалы в интересах общественного блага.

Представляющий интересы «Архива интернета» в суде «Фонд электронных рубежей» подчеркивает, что это классический случай добросовестного использования. Все книги из коллекции «Открытой библиотеки» ранее публиковались, а большинство из них больше не издается. Финансовые притязания издателей, на взгляд правозащитного, не имеют оснований, поскольку книги, копии которых хранятся в электронном виде в коллекции «Архива», ранее были легально приобретены библиотеками-партнерами, то есть за них уже однажды заплатили.

Несколько фактов об «Архиве интернета»

«Архив интернета» был основан Брюстером Кейлом в Сан-Франциско в 1996 г. и до 1999 г. там хранились только копии веб-страниц, однако впоследствии были добавлены графические объекты, видео- и аудиоматериалы, ПО и т. д. Также Internet Archive располагает большой библиотекой публикаций и видеозаписей политического характера Political TV Ad Archive.

До 2001 г. собранные копии сайтов в Internet Archive не были доступны широкой аудитории, но ситуация изменилась после запуска «машины времени» – Wayback Machine. Инструмент позволяет просмотреть материалы, доступ к которым, например, был ограничен на исходном сайте властями или просто прекратил свое существование.

В 2006 г. была запущена «Открытая библиотека».